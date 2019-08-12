Сон, зарядка, одиночество: 10 полезных (и простых!) привычек, которые сделают жизнь в мегаполисе счастливее

Жизнь в большом городе становится синонимом плохой экологии, стресса и угнетенного самочувствия. Вместе с проектом HOW I FEEL GOOD составили список из 10 полезных привычек — постепенно вводя их в повседневность, вы без лишних усилий придете к более здоровому и счастливому образу жизни.

1. Тренируйте осознанность Осознанность подразумевает сознательное направление внимания на то, что тебе действительно важно. Например, проявлением осознанности будет заранее позаботиться о том, чтобы в течение дня перекусить чем-то полезным, фруктами или ореховым батончиком вместо того, чтобы впопыхах покупать шоколадки в автомате. Путь осознанности непрост и на первых порах требует больших психических затрат, ведь нужно пересмотреть много сфер жизни, чтобы делать то, что актуально для тебя сегодняшнего. Но результаты превосходят все ожидания — ты начинаешь идти по собственному сознательному пути вместо того, чтобы проживать отжившие себя сценарии. Навыку осознанности в первую очередь помогает практика медитации — сознательного выборочного направления собственного внимания. Медитируя хотя бы 5 минут в день, вы пробуждаете префронтальную кору мозга, которая отвечает за высшую нервную деятельность, такую как долгосрочное планирование, контроль эмоций, абстрактное и критическое мышление. Уже через неделю можно заметить позитивные эмоциональные и ментальные подвижки — уравновешенность, внимательность, невозмутимость в стрессовых ситуациях. Лучше понять принцип осознанной жизни помогут такие фильмы, как «Сиддхартха» Конрада Рукса, снятый по одноимённому роману Германа Гессе, или «Поймать большую рыбу» Девида Линча. Также можно обратить внимание на книгу Дэниела Сигела «Внимательный мозг. Научный взгляд на медитацию».

2. Приведите в порядок режим сна Режим — вещь банальная, заезженная и навевающая скуку, но если бы мне предложили изменить что-то в жизни себя двадцатилетней, то это точно был бы режим. Бодрость, продуктивность, ровный эмоциональный фон — вот те плоды, которые приносит соблюдение правильного режима сна. Не только медицина, но и учения большинства культур проповедуют ранний отбой и ранний подъем. Такой режим не только дарит вышеперечисленные бонусы, но и культивирует лучшие личностные качества. Например, волю. Резко изменить график не получится, да и к чему нам лишний стресс? Важно помнить, что нужно начинать корректировать режим с пробуждений, ежедневно заводя будильник на 5 минут раньше, чем в предыдущий день. Если при этом прислушиваться к сигналам тела, то и засыпать начнет получаться раньше.

3. Соблюдайте информационную гигиену Сегодня информация является не только ресурсом, инструментом или товаром. Она в некотором роде стала оружием. Ежедневно мы подвергаемся информационному насилию. Бесконечная реклама всего в интернете, на улице, в транспорте, везде. Порой чувствуешь себе героем романа «Заводной апельсин», привязанным к стулу с распорками в глазах, вынужденным бесконечно внимать то, о чем ты не просил. Объективно, убежать от этого в городе практически невозможно. Но можно минимизировать количество информации, воздействующей на нас. Отфильтровать ненужные подписки, паблики, каналы и контакты. Можно целенаправленно выделить пару часов в выходной день и вместо просмотра сериала, избавиться от неактуальных подписок. Откладывать телефон за несколько часов до сна и возвращаться к нему только после завтрака. Минимизировать просмотр телевизора. И мой личный совет: всегда опаздывать на киносеанс на 10-15 минут, чтобы сократить просмотр рекламы. 4. Позаботьтесь о питании Всем понятно, что чем менее очищен бензин, тем хуже он влияет на механизм машину, в которую залит. Но почему-то это правило становится менее очевидным, когда речь заходит о питании. Внимательно подходить к тому, что ешь, интересоваться этим вопросом, читать, пробовать разные системы, прислушиваясь к себе и в итоге сформировать свою оптимальную систему, которая дарит наилучшее самочувствие именно тебе — вот это называется осознанностью в области питания. Сложно давать конкретные советы, ведь у каждого своя конституция и предпочтения, поэтому здесь придется стать своим личным диетологом и исследователем. Но есть принципы актуальные практически для всех: не менее 2х литров воды в ежедневном рационе (поставьте графин с водой и кусочком лимона на рабочий стол и достигать необходимого количества выпитой воды окажется гораздо проще, чем казалось), всегда отдавать предпочтение цельнозерновым продуктам, употреблять максимально возможное для вас количество свежих овощей, во время еды заниматься только едой — воспринимать ее цвет, запах, температуру, текстуру и вообще получать удовольствие от процесса, а не просматривать сериалы и новостные ленты во время загрузки в себя абстрактных килокалорий.

5. Не забывайте делать перерывы Для тела очень важно не забывать делать перерыв — в сидении за компьютером, в исполнении любой задачи, требующей сил и концентрации. Мы привыкли действовать в условиях ограниченного времени, горящих сроков и пятилетки за 4 года. Но этот подход мало того, что создает дополнительный стресс, но и нагружает тело и психику.

Встать из-за компьютера, потянуться и размяться, посмотреть в окно, переключиться на другое занятие и, отдохнув, с новыми силами вернуться к делу с новым уровнем эффективности. Есть множество методов и приложений, которые помогают не забыть о перерыве. Отлично проявляет себя «Метод помидора», особенно в условиях многозадачности. 6. Добавьте в жизнь спорт Бег, йога, танцы, плавание, фитнес — очень заманчиво, но для многих слишком сложно. Выкроить время, собраться с силами, отложить дела. Ситуация меняется кардинальным образом, если перестать относиться к спорту как к сверхзадаче. 15 минут в день на зарядку — этого времени достаточно, чтобы сразу почувствовать себя бодрее, а со временем войти во вкус и начать растягивать удовольствие и пробовать новые виды спорта. Попробуйте делать 1-2 круга «Приветствия солнцу» или «7 тибетцев» каждое утро, и уже через неделю вас приятно удивит возросшее количество энергии и тонус в теле.

7. Выбирайтесь на природу Несмотря на то, что жители Петербурга не могут похвастаться умеренным климатом, все же 5 месяцев в году мы можем позволить себе обед в парке в середине рабочего дня, вечернюю комфортную прогулку или полноценный пикник в выходные. Природа ближе, чем кажется, и она очень нужна нашим глазам, измученным видом серого бетона и желтой штукатурки. Да и выезд за город, по большому счету, позволительная роскошь почти для всех. Для нашего тела и ума это лучший отдых: в парке, в лесу, у большой воды можно гулять и дышать, летом ходить босиком по траве и песку, прекрасно балансируя свое состояние. 8. Не бойтесь оставаться в одиночестве Насколько одиночество пугающе, настолько и необходимо. Многие из нас страдают от одиночества и, избавившись от него, забывают, насколько это важный человеческий ресурс - режим подзарядки. Чтобы разгрузить свое личное пространство, собраться с мыслями и свериться со своим внутренним компасом. Гулять, читать, тупить — делать можно то, что необходимо вам именно сейчас. Главное — делать это наедине с собой, наслаждаясь такой узкой, но очень личной компанией. 3 часа в день необходимо проводить человеку в одиночестве, чтобы чувствовать хорошо. Не только 8 объятий с другими в день, но и 3 часа «объятий» с самим собой.

9. Не только потребляйте, но и создавайте В наш век очень сложно не потреблять — на это работает все. Но в капиталистическом сумасшествии мы порой забываем о том, что природа человека не в наслаждении, а в созидании того, что ему по душе. Для кого-то это дети, для другого — проектирование виадуков, для третьего — цветочные композиции (каждому свое!). Главное — в потоке соблазнительных стимулов не забывать, что удовлетворение от потребления краткосрочно, как эмоция, а наполнение от созидания долгоиграюще, как чувство. 10. Цените момент Здесь и сейчас — это лучшее время, воспоминание и план, в котором можно пребывать. По крайней мере большую часть времени. Ум постоянно пытается утянуть нас в воспоминания или планирование будущего. Таким образом мы никогда не находимся здесь, а по сути, не живем. Эта комната, это занятие и эти люди, которые окружают вас прямо сейчас — это все, в чем стоит находиться, чтобы проживать жизнь полноценно. Экхарт Толле прекрасно написал об этом в своем бестселлере «Сила настоящего».