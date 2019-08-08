Биохакинг — для лохов? Можно ли «взломать» свой организм и прожить больше 100 лет

Мода на ЗОЖ и долголетие набирает обороты, а для многих погоня за вечной молодостью и вовсе превратилась в главную цель жизни. Стоит ли верить биохакерам и сможет ли человечество жить вечно, рассказал Никита Жуков, врач-невролог, создатель проекта «Encyclopatia» и автор книги «Модицина». «Собака.ru» записала основные тезисы.

Биологический хакинг – это попытка взлома каких-либо биологических процессов в организме человеке, на которые мы не особо можем повлиять. Биохакеры стараются продлить собственную жизнь или улучшить физические и когнитивные и способности. При этом как таковой науки под названием «биохакинг» конечно же не существует. Более того, деятельность экспериментаторов-биохакеров можно скорее сравнить скорее с религией, чем наукой. И в религии, и в биохакинге всем движет страх смерти. Продлить себе жизнь до 120 лет вряд ли хочется для того, чтобы в этом возрасте сделать великое открытие, по-моему – это банальный страх смерти. Мы имеем ненаучный подход, который складывается исключительно в веру. А там, где есть вера, нет науки. Это практически аксиома. Биохакинг – не новейшая идея, ведь человечество всю свою историю пыталось найти способы жить дольше. В Средневековье были алхимики, которые искали философский камень, пытались сделать из него эликсир бессмертия. Из той алхимии частично выросла современная медицина, которая по сути и является самым настоящим биохакингом. Например, прививки, антибиотики, научные исследования, распространение профилактики – все это суммарно спасло такое количество миллионов жизней на такое количество суммарных лет, что ни одному биохакеру даже не снилось. Это и есть самое настоящее изменение биологии человека: медицина сделала так, чтобы человек меньше страдал от инфекционных заболеваний, чтобы его можно было легко вылечить антибиотиками. Именно так выглядит биохакинг здорового человека, а не курильщика.

В ближайшей перспективе биохакинг – это просто трата времени, хотя все действия направлены на то, чтобы время жизни продлить.

Страх смерти преследует человечество всю историю его существования. Желание быть бессмертными совершенно нормально, так как оно в нас заложено. Конечно, иногда это бывает психопатологией и называется танатофобией, но мы не будем называть биохакинг фобическим расстройством. Допустим, биохакинг – это просто страх смерти. Но все же, зачем человеку жить дольше? Если вы не очень продуктивны в 30 лет, то в 60 вы будете как минимум в два раза менее продуктивны, в 120 – делайте выводы сами. А если взглянуть на глобальные научные проблемы, становится ясно, что человечеству вовсе не интересно, что кто-то жил дольше положенного — ведь не за горами перенаселение планеты. Методы, которые используют биохакеры, можно разделить на три группы: контроль показателей, ведение «розовых дневничков» и активные действия. Спектр показателей, которые могут контролировать биохакеры, у всех различается. Кто-то ограничивается фитнес-трекером, у кого-то дополнительно есть приложения для контроля сна, бодрствования и физической активности, а кто-то делает десятки анализов крови, чтобы посмотреть в них еще десятки показателей. Но вот в чем проблема: по отдельности все перечисленные вещи вполне себе интересны и научны и, возможно, даже приносят какую-то пользу. Если вы постоянно контролируете собственное давление или количество шагов в день, поддерживаете физическую активность, то это все логически обосновано, но никому не известно, как это все вместе действует на здорового человека. Особенно это касается анализов крови. Мы, врачи, к сожалению, не всегда знаем, что делать с анализами больного человека. Что делать с незначительными изменениями в исследовании крови здорового человека, неизвестно вообще никому. Даже если предположить, что на эти показатели можно повлиять, наука все равно не располагает данными о том, к чему это приведет дальше и как при помощи этого продлить свою жизнь или улучшить способности.

Так почему же биохакинг не работает? Важно понимать, что у биохакеров недостаточно данных. Основа современной доказательной медицины – это многочисленные исследования, каждую неделю публикуются тысячи новых работ. Уже на их основе делаются обзоры, метаанализы, и именно благодаря масштабным выводам все и работает. Биохакеры же по копают единичные исследования и ищут в них маленькие косвенные выводы — например, что паре крыс в ходе какого-либо испытания удалось продлить жизнь на две недели. А после этого начинают принимать горы таблеток и БАДов. С момента появления биохакинга прошло недостаточно времени: мы не видели ни одного выжившего и ни одного мертвого биохакера. Нам понадобится как минимум лет 50, чтобы нынешнее поколение тех, кто увлечен БАДами и ноотропами, либо умерло, либо действительно прокачало себя до сверхлюдей А еще у биохакеров не существует единой методики. Каждый отдельный биохакер использует свой собственный метод, который сшит из совершенно различных возможных показателей. Это и есть такая субъективность и непрозрачность, которая отделяет околонаучные вещи от собственно науки. Более того, мы не знаем, действительно ли биохакеры следуют всему, о чем говорят в интервью и пишут в блогах.

С научной точки зрения здоровье зависит от четырех факторов: наследственности, медицины, окружающей среды и образа жизни. Допустим, биохакеры делают образ жизни на 99% эффективным. Но они не могут изменить наследственность, а ее вклад в здоровье составляет целых 20%. Также биохакер вряд ли может повлиять на уровень медицины, а это еще 10%. Даже если мы представим, что принимаемые энтузиастами добавки действительно приносят пользу, нельзя отрицать того факта, что любой биохакер может попасть в ДТП и заработать себе перелом позвононичка. Не стоит забывать и про 20-процентный вклад экологии: пока что я не встретил ни одного биохакера, который бы дышал бы очищенным воздухом, пил кристально чистую воду и питался экологически безупречными продуктами. Получается, современный биохакер может воздействовать лишь на образ жизни, который составляет 50%. Могу сказать, что вести здоровый образ жизни – это максимум из того, что вы действительно можете сделать для собственного организма. И это действительно научно оправданно.