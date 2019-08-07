Более 60 тысяч тендеров на закупку лекарств в России не состоялись

60,8 тысяч государственных тендеров на закупку лекарств в первой половине 2019 года в России не состоялись. Это количество — четверть от всех подобных аукционов. Так, подавляющее большинство сорвавшихся закупок были региональными, а среди федеральных — касались поставки одного из главных препаратов в лечении ВИЧ.

Из 60,8 тысяч несостоявшихся сделок 55,6 тысяч оказались сорваны из-за слишком низкой цены контракта — большинство компаний просто не участвовали в аукционе. Этому предшествовало принятие новой методике закупок Минздрава, которая оказалась невыгодна производителям. По сравнению с 2018 годом количество сорвавшихся сделок увеличилось в два раза — тогда число тендеров составило 31,8 тысяч.

По данным аналитики Headway, подавляющее большинство сорванных тендеров были региональными — не состоялись закупки недорогих препаратов натрия хлорида, декстроза, преднизолона и других. Среди федеральных тендеров не состоялся 21 — чаще всего аукционы на поставку одного из главных препаратов для поддержания здоровья ВИЧ-инфицированных — Ламивудина.

Напомним, о том, что ВИЧ-инфицированные россияне могут остаться без лекарств из-за сорвавшихся закупок, стало известно в начале августа. По оценкам экспертов, запасы лекарства, который является одним из трех основных препаратов в схеме лечения большинства пациентов, подходят к концу. Ранее благодаря снижению стоимости лечения Министерству здравоохранения удавалось обеспечить большее количество людей препаратами, теперь финансирование придется увеличить. Несмотря на проблемы с поставами, Покровский выразил надежду, что в скором времени они будут решены — это «вопрос технический, связанный с бюрократическими процедурами».

Кроме того, 51% россиян назвали лечение и покупку лекарств главной нуждой, на которую не хватает денег, а правительство России ограничило импорт медицинских изделий — теперь аппараты искусственной вентиляции легких и ингаляционного наркоза, эндопротезы и даже изделия для перевязок будут поступать в страну в ограниченном количестве. Необходимость ограничений обосновывают защитой внутреннего рынка и поддержкой российских производителей.