Проведите день с максимальной пользой для здоровья — отправляйтесь в место силы на берегу Финского залива, в инновационный prevent age курорт «Первая Линия. Health Care Resort». Новая программа «Well-being день» позволяет всего за 8 часов полноценно отдохнуть и оценить велнес-возможности «Первой Линии» — от жемчужных ванн и талассотерапии до авторской диетической кухни и хайкинга меж вековых сосен.

Как проходит well-being день на курорте

Программу составили таким образом, чтобы за короткий срок вы могли максимально расслабиться, восстановить силы, преобразиться внешне и внутренне. Посещение хамама, сауны, бассейна с гидромассажем и чаепитие в купели; пилинг тела и принятие жемчужных ванн с теплой минеральной водой; талассотерапия с использованием французской косметики Thalgo на основе морских водорослей и специальный спа-уход для ног. Также в расписании запланировано посещение лаборатории красоты — для прохождения массажа головы и персонализированного ухода за волосами от Kerastase Fusio-Dose. В перерывах между процедурами вас будут ждать на healthy-обед в ресторан авторской диетической кухни (там принципы правильного питания сочетаются с изысканностью блюд), а в свободное время вы сможете прогуляться вдоль сосен и дюн по берегу Финского залива.

Дневная программа идеально подходит для жителей мегаполиса, которые много работают и ведут активную социальную жизнь, нуждаются в отдыхе на природе и восстановлении сил в health-friendly среде.