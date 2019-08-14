Well-being день – как восстановить силы всего за 8 часов
Проведите день с максимальной пользой для здоровья — отправляйтесь в место силы на берегу Финского залива, в инновационный prevent age курорт «Первая Линия. Health Care Resort». Новая программа «Well-being день» позволяет всего за 8 часов полноценно отдохнуть и оценить велнес-возможности «Первой Линии» — от жемчужных ванн и талассотерапии до авторской диетической кухни и хайкинга меж вековых сосен.
Как проходит well-being день на курорте
Программу составили таким образом, чтобы за короткий срок вы могли максимально расслабиться, восстановить силы, преобразиться внешне и внутренне. Посещение хамама, сауны, бассейна с гидромассажем и чаепитие в купели; пилинг тела и принятие жемчужных ванн с теплой минеральной водой; талассотерапия с использованием французской косметики Thalgo на основе морских водорослей и специальный спа-уход для ног. Также в расписании запланировано посещение лаборатории красоты — для прохождения массажа головы и персонализированного ухода за волосами от Kerastase Fusio-Dose. В перерывах между процедурами вас будут ждать на healthy-обед в ресторан авторской диетической кухни (там принципы правильного питания сочетаются с изысканностью блюд), а в свободное время вы сможете прогуляться вдоль сосен и дюн по берегу Финского залива.
Дневная программа идеально подходит для жителей мегаполиса, которые много работают и ведут активную социальную жизнь, нуждаются в отдыхе на природе и восстановлении сил в health-friendly среде.
Почему «Первая Линия. Health Care Resort» — это инновационный курорт
Здесь премиальный гостиничный сервис сочетается с высококлассной медициной, в том числе новейшими разработками в области генетики и предотвращения заболеваний. Три корпуса, в которых гости проживают и проходят медицинские процедуры, соединенные панорамными переходами, бальнеологический спа-комплекс, ресторан авторской диетической кухни, лаборатория красоты, тренажерный зал, отдельные зоны для дыхательных практик и медитаций, маршруты с выходом на пляж и самая длинная в городе велосипедная дорожка вдоль сосновых лесов побережья. В «Первой Линии» работает команда из 200 профессионалов, среди которых 50 медицинских специалистов. Сам курорт расположен всего в 40 км от Петербурга, в историческом средоточии здравниц — сочетание соснового леса, дюнного песка и морского воздуха благотворно влияет на организм.
Мария Грудина
сооснователь, идеолог курорта
Статистика впечатляет: около 85% наших гостей радикально изменили образ жизни после посещения курорта. У людей формируется мотивация на активное долголетие, которое, как известно, на 80% зависит от образа жизни, и лишь на 20% – от генов. Говоря о здоровом образе жизни, мы должны помнить о пяти его основных компонентах: правильном питании, качественном сне, низком уровне стресса, физической активности и очищении организма. Проведя даже один день на курорте, гости прислушиваются к потребностям своего организма, получают мотивацию следить за своим здоровьем и индивидуальные рекомендации от врачей.
Prevent age курорт «Первая Линия. Health Care Resort», Приморское шоссе, 502 A, тел. 8 (812) 317-6029, hcresort.ru
Текст: Катерина Резникова
Имеются противопоказания: перед применением необходимо проконсультироваться с врачом.
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