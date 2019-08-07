Виктория Портфолио — о любимых витаминах, экспериментах с питанием и секретном допинге

Популярный Youtube-блогер, дизайнер Виктория Портфолио специально для «Собака.ru» открыла содержимое своей аптечки, рассказала о главных ЗОЖ-заповедях и секретном допинге, который позволяет ей легко выдерживать насыщенный темп жизни.

Про здоровые привычки и принципы питания Два кита, на которых строится мой здоровый образ жизни — это занятия спортом пять раз в неделю (силовые тренировки сочетаются и чередуются с кардиоупражнениями), а также определенная система питания, которой я достаточно строго придерживаюсь. Чтобы составить свой рацион, я в том числе прошла исследовании на пищевую непереносимость. Теперь в моем стоп-листе миндаль, киви, молоко, творог и сыр, а также продукты, содержащие дрожжи. В основном я ем мясо, морепродукты и овощи — это основа, а еще день не обходится без моего любимого авокадо. В недавнем прошлом я ставила эксперимент и несколько месяцев питалась по специальному аутоиммунному протоколу. Это концепция питания, направленная на улучшение работы щитовидной железы. Рацион очень строгий, выдержать его может далеко не каждый. Я придерживалась системы четыре месяца. Ты можешь есть некоторые овощи, мясо, рыбу, ограниченное количество фруктов и ягод. На этом в принципе всё. Срываться нельзя, иначе все придется начинать сначала. Результаты эксперимента я заметила — улучшилось самочувствие, полностью ушли отеки.

Витамины и БАДы Я постоянно сдаю анализы, и на основе их результатов, а также консультации врача принимаю витамины и добавки. В эпоху «Инстаграм» и инста-советчиков, многие самостоятельно назначают себя препарата, полагаясь на схожие симптомы: «Если ей помогло от усталости и выпадения волос, значит и мне поможет!» Я категорически против такого подхода. Нельзя принимать БАДы, полагаясь лишь на самоощущения. Недавний пример: во время очередного массового помешательства все побежали скупать хлореллу и спирулину — якобы, они будут полезны для всех. Позже оказалось, что людям с нарушенным гормональным фоном ни в коем случае нельзя принимать эти добавки без рекомендации эндокринолога. Нет витамина, который необходим абсолютно всем, но всем нужна консультация грамотного врача для подбора необходимых нутриентов. Витамин D. Его я принимаю по показаниям, в дозировке 10000 единиц, а также с микроэлементами, которые помогают ему усваиваться. Есть мнение, что петербуржцы поголовно страдают от дефицита этого «солнечного» витамина, однако, перед тем, как начать его принимать, рекомендую пройти соответствующее исследование. Железо. Долгое время я принимала препарат железа Iron 65 mg от 21st Century Health Care, но сейчас его уровень уже нормализовался. Кстати, я не покупаю витамины в России — либо прошу друзей провести из зарубежных поездок, либо сама покупаю во время путешествий, либо заказываю через интернет. Сейчас я принимаю комплекс витаминов для волос — с экстрактом проса, пантотенатом кальция, L-цистином и биотином в составе. По словам производителей, питательные вещества улучшают рост волос и поддерживают их здоровье изнутри.