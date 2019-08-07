Виктория Портфолио — о любимых витаминах, экспериментах с питанием и секретном допинге
Популярный Youtube-блогер, дизайнер Виктория Портфолио специально для «Собака.ru» открыла содержимое своей аптечки, рассказала о главных ЗОЖ-заповедях и секретном допинге, который позволяет ей легко выдерживать насыщенный темп жизни.
Про здоровые привычки и принципы питания
Два кита, на которых строится мой здоровый образ жизни — это занятия спортом пять раз в неделю (силовые тренировки сочетаются и чередуются с кардиоупражнениями), а также определенная система питания, которой я достаточно строго придерживаюсь.
Чтобы составить свой рацион, я в том числе прошла исследовании на пищевую непереносимость. Теперь в моем стоп-листе миндаль, киви, молоко, творог и сыр, а также продукты, содержащие дрожжи. В основном я ем мясо, морепродукты и овощи — это основа, а еще день не обходится без моего любимого авокадо.
В недавнем прошлом я ставила эксперимент и несколько месяцев питалась по специальному аутоиммунному протоколу. Это концепция питания, направленная на улучшение работы щитовидной железы. Рацион очень строгий, выдержать его может далеко не каждый. Я придерживалась системы четыре месяца. Ты можешь есть некоторые овощи, мясо, рыбу, ограниченное количество фруктов и ягод. На этом в принципе всё. Срываться нельзя, иначе все придется начинать сначала. Результаты эксперимента я заметила — улучшилось самочувствие, полностью ушли отеки.
Витамины и БАДы
Я постоянно сдаю анализы, и на основе их результатов, а также консультации врача принимаю витамины и добавки. В эпоху «Инстаграм» и инста-советчиков, многие самостоятельно назначают себя препарата, полагаясь на схожие симптомы: «Если ей помогло от усталости и выпадения волос, значит и мне поможет!» Я категорически против такого подхода. Нельзя принимать БАДы, полагаясь лишь на самоощущения.
Недавний пример: во время очередного массового помешательства все побежали скупать хлореллу и спирулину — якобы, они будут полезны для всех. Позже оказалось, что людям с нарушенным гормональным фоном ни в коем случае нельзя принимать эти добавки без рекомендации эндокринолога. Нет витамина, который необходим абсолютно всем, но всем нужна консультация грамотного врача для подбора необходимых нутриентов.
Витамин D. Его я принимаю по показаниям, в дозировке 10000 единиц, а также с микроэлементами, которые помогают ему усваиваться. Есть мнение, что петербуржцы поголовно страдают от дефицита этого «солнечного» витамина, однако, перед тем, как начать его принимать, рекомендую пройти соответствующее исследование.
Железо. Долгое время я принимала препарат железа Iron 65 mg от 21st Century Health Care, но сейчас его уровень уже нормализовался. Кстати, я не покупаю витамины в России — либо прошу друзей провести из зарубежных поездок, либо сама покупаю во время путешествий, либо заказываю через интернет.
Сейчас я принимаю комплекс витаминов для волос — с экстрактом проса, пантотенатом кальция, L-цистином и биотином в составе. По словам производителей, питательные вещества улучшают рост волос и поддерживают их здоровье изнутри.
Допинги
Я постоянно пью кофе на кокосовом молоке, и из растительных аналогов молока предпочитаю именно кокосовое. К счастью, сейчас оно появилось почти во всех кофейнях города. Кофе для меня это такой допинг, который помогает справиться с большим числом съемок и монотонной работой вроде монтажа видео. Но если я понимаю, что кофеина за день было уже too much, то перехожу на цикорий. Кстати, моя бабушка тоже была кофеманкой — помню с детства, что за день она выпивала по пять чашек.
Медицинские исследования
Я — фанат скринингов и медицинских исследований, буквально недавно прошла полное обследование организма — анализы крови, УЗИ, МРТ. Я считаю важным ежегодно появляться у врачей для чекапа, чтобы предупредить возможные болезни и что-то скорректировать для улучшения самочувствия. Сейчас отправляю всех своих родственников на курорт «Первая Линия. Health Care Resort» — там, во вдохновляющей атмосфере можно пройти полную диагностику и зарядиться на дальнейшее соблюдение ЗОЖ-рекомендаций.
Ментальное здоровье
Пока у меня не было потребности обращаться к психотерапевту, хотя не исключаю, что это может быть интересным опытом. Что касается меня, то я и самовыражаюсь, и прорабатываю какие-то негативные аспекты жизни через свою работу и творчество, которые доставляют мне огромное удовольствие.
Текст: Анна Рябова.
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