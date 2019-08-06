Председатель КГИОП Сергей Макаров: «Я перестал есть мясо после фильма о фермах и забое скота»

Председатель КГИОП — комитета, занимающегося охраной памятников истории и культуры — Сергей Макаров рассказал «Собака.ru» о том, почему много лет назад перешел на веганство, позволяет ли оно ему носить кожаные ботинки и как организм может отреагировать на кардинальную смену рациона питания.

Я веган. Не ем животных и ничего от них происходящего. Некоторые товарищи, когда прознают про этот факт, любят сострить на тему моих кожаных ботинок. К сожалению, деловую обувь из других материалов найти практически невозможно. В обычной жизни она у меня вся «веганская». Вот недавно испытывал терпение продавца кроссовок New Balance — и все-таки нашел в принесенной им паре фрагмент натуральной замши. Не купил, конечно. Не скажу, что страшно мучаюсь от необходимости носить кожаные туфли на совещания в Смольный, но дискомфорт все же испытываю. А если люди утверждают, что покупают кожаные вещи потому, что корову, мол, все равно уже убили и съели, я считаю это «ментальным дезодорантом». По­ пшикал вокруг успокоительной идеей — и вроде бы собственные мысли хорошо пахнут.

Мое веганство — исключительно этическое. Когда-то давно я посмотрел фильм о фермах и забое скота на мясокомбинатах и на следующий день перестал есть мясо. Как отрезало. Проснулся не то чтобы другим человеком — скорее, человеком с другим образом мыслей. Казалось бы, даты значимых событий должны оставаться в памяти, но я совершенно не помню даже год, когда это случилось.

Сергей Макаров экстраполирует свое веганство на заботу о природе — и сделал комитет первым в городе по сбору макулатуры.

Не представляю себе сыроедения в Петербурге. Все-таки это тип питания для южных стран, как и фрукторианство. Здесь я физически не могу обойтись без теплой и разно­образной еды зимой. Очень ценю поваров «Укропа», ребята — большие выдумщики. На обеды всегда хожу именно туда. Веганское кафе номер один в мире, серьезно!

Когда я в первый раз попробовал соевый стейк, он слишком сильно напомнил мне по вкусу курицу. Я был еще не готов к таким ассоциациям. Привыкал довольно долго, ждал, пока рассеется это воспоминание.

Чиа-пудинг из веганского кафе «Укроп»

Жена очень уважительно относится к моим принципам питания, хотя сама ест рыбу. На друзей стараюсь воздействовать. Не в том смысле, чтобы вырывать у них вилку с котлетой, а в том, чтобы дискутировать. Один приятель недавно пожаловался: «Организм ужасно разбалансировался, когда я сел на веганство». И он правильно употребил глагол. Именно сел, как на диету. Резко и на не совсем подходящую. Конечно, тело отреагировало на стресс. У меня осознание того, что прекрасно обойдусь и без рыбы, и без молочных продуктов, пришло очень постепенно. И все равно после полного перехода на веганство организм целый год вел себя странно. Я здорово похудел, а нормальной температурой стало 35,5. 36,6 означало, что я поймал грипп, хотя врачи могли бы счесть меня симулянтом. Но энергосберегающий режим закончился — и температура, как и вес, вернулась к исходной точке.