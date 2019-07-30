Гадкий я: 8 «плохих» черт характера, с которыми на самом деле не стоит бороться

Принять себя «как есть» — для многих недостижимая цель. Нам внушают, что нужно становиться лучше, избавляться от недостатков или хотя бы их скрывать. В книге «Рецепт счастья: принимайте себя три раза в день» Екатерина Сигитова, врач-психотерапевт с неизлечимым кожным заболеванием — ихтиозом, рассказывает как научиться любить себя с любыми особенностями и проблемами. Публикуем отрывок о том, почему война с «плохими» чертами характера часто оказывается бесполезна и губительна.

В принятии своего характера важную роль играет валидация. Это подтверждение соответствия некоего выбора или эмоции реальному ходу вещей. Валидация не значит одобрение, попустительство или какие-либо индульгенции. Она, по сути, означает только одно: я признаю, что у тебя/ меня были на это веские причины и иначе было нельзя. Вот как она может работать с вашими «плохими» чертами.

1. Гиперчувствительность нервной системы Быть слишком чувствительными — нормально. Мы живём в мире с огромным множеством сигналов, раздражителей и мигающих уведомлений. Мы вынуждены переваривать такое количество общения и нагрузки на органы чувств, какое наши предки не имели за всю свою жизнь. Неудивительно, что у некоторых людей с не очень большим ресурсом развивается своего рода внутренняя защита. Их нервная система довольно быстро начинает сигнализировать о перегрузках. Да и сами эти перегрузки — и эмоциональные, и нервные, и сенсорные — накапливаются в целом быстрее, чем у многих других. К сожалению, это приносит массу проблем «носителям» такой чувствительной нервной системы. Свой внутренний ресурс, как правило, им невозможно радикально поменять («чтобы стал большой» — увы, не выйдет), хотя они могут постепенно немного наращивать. Самое лучшее решение, конечно же, принять в себе эту черту и научиться хорошо слышать эти сигналы о перегрузке, а также тщательно выбирать окружение и отмерять себе дела по силам.

2. Депрессивность Быть депрессивными — нормально. В последнее время выходит много исследований на тему возникновения депрессии и депрессивного характера. Есть разные теории, но большинство учёных сходятся в одном: никогда не бывает так, чтобы появилась одна-единственная причина и после неё всё пошло не так. Нет, всё сложнее. Люди рождаются с предрасположенностью к депрессии, люди становятся депрессивными из-за перенесённого опыта и особенностей семейного воспитания, люди перенимают ролевые модели своих близких, люди просто могут иметь такой характер. Кстати, он довольно безобидный для окружающих и приносит наибольшие проблемы в основном своему носителю. Здесь мало что можно изменить: это как «настройки по умолчанию», к которым человек будет непроизвольно откатываться при любом серьёзном изменении. Да, тяжко. Да, сложно. Да, можно немного улучшить себе качество жизни — с помощью психотерапии или различных практик, связанных с поисками в себе скрытых запасов энергии. Принятие такой своей черты личности помогает не тратить часть этой энергии на конфликт с собой, что бывает очень ценно. В случае с депрессивностью любой кусочек сил имеет значение.

3. Сложный характер Иметь трудный характер — нормально. Под этим обычно подразумевают такой характер, с которым непросто не только самому человеку, но и окружающим. Как правило, в сложный характер люди включают ранимость и обидчивость, завистливость, неприветливость, властность, жадность, конфликтность и склочность и т. д. По моему опыту (не проверяла, подтверждено ли это исследованиями), трудными для других часто бывают те, кому пришлось многое пережить. И у кого по каким-то причинам не вышло переработать и переварить этот тяжёлый опыт, поэтому он осел своеобразным камнем на шее и на всей личности. Чем раньше случились события, которые нужно было переваривать, тем больше на них ушло сил и тем выше вероятность развития «тяжёлого» характера. Он немного корректируется в психотерапии, но полностью другим человеком даже с помощью специалиста стать всё-таки непросто. Поэтому принятие может помочь — убрать хотя бы одну из сложностей, внутренний протест против себя.

4. Желание внимания Хотеть внимания — нормально. Потребность во внимании бывает свойственна людям, которым его в какой-то период жизни (в основном в детстве) не досталось сколько нужно, и этот опыт у них застрял, зафиксировался как основной способ поведения. Видимо, иначе не получилось бы выжить. Чья-то жажда внимания, как правило, сильно раздражает других людей. Есть теория, что раздражает только тех, кто и сам бы не прочь получить побольше, но почему-то не может себе позволить об этом прямо заявить или открыто пытаться привлекать взгляды других людей. Но это не так важно, важнее другое: те, кого чужая жажда раздражает, часто преподносят это как что-то стыдное. Но в этом нет ничего стыдного. Это такая же равноправная особенность личности, как и все другие, основанная на конкретном эмоциональном опыте и способах его в дальнейшем избегать.

5. Агрессивность, раздражительность, вспыльчивость Быть агрессивными и вспыльчивыми — нормально. Всем живым существам это свойственно и необходимо для многого, в частности для адекватной защиты. Когда говорят об агрессивности как о личностной черте, обычно имеют в виду, что всего слишком много: человек избыточно обороняется, либо сам(а) нападает, либо у него/неё плохой контроль импульсов и т.п. Генетически обусловленная высокая агрессивность встречается нечасто. Гораздо чаще так ведут себя люди, у которых либо была подобная ролевая модель очень-очень близко в семье, либо (или в сочетании) неадекватная злоба была когда-то применена к ним самим, то есть они были жертвами насилия. Если есть опыт психологической травмы, связанной с насилием, и эта рана не была исцелена (в нашей культуре это нередкая ситуация, увы), то вероятность повышенной агрессии в поведении и в структуре личности пострадавшего человека весьма высокая. Только монстр может победить монстра, поэтому внутри у большинства жертв насилия такой монстр вырастает (увы, победить внешнее зло ему удаётся не всегда…). Понятное дело, потом этот монстр никуда не девается, выпрыгивает тут и там, не особо советуясь с «хозяином». Принятие, как ни странно, помогает лучше справляться со своими раздражительными выплесками, потому что освобождаются силы, которые раньше уходили на попытки отвержения.

6. Нечуткость к людям / избыточная эмпатия Быть избыточно чуткими, как и недостаточно чуткими, — нормально. Начнём с того, что всё-таки нет никакого эталона чуткости и эмпатичности, несмотря на широкое распространение опросников, это измеряющих, в которых даётся некий «нормальный» диапазон. Нет. Всё дело в адаптации к среде: если вас и ваших близких в основном устраивает ваша способность к эмпатии, то всё в порядке, какой бы балл вы ни заработали. Но в современном обществе, в котором, с одной стороны, модно и престижно иметь высокий эмоциональный интеллект, а с другой — каждый второй бравирует своей похожестью на людей с синдромом Аспергера, пройдя какой-нибудь тест, естественно, как нечуткие люди, так и чуткие имеют множество проблем. Обычно и то и другое родом из раннего детства, из опыта близкого эмоционального сопровождения ребёнка внимательным взрослым. Если что-то в этом сопровождении до 2–3 лет было не так, то это может здорово отразиться на способности чувствовать других людей как в сторону плюса, так и в сторону минуса. Учёные выяснили, что избыточную эмпатию почти совсем нельзя уменьшить, а вот недостаточную можно чуть-чуть отрастить, если, конечно, это не генетически унаследованная штука (так тоже бывает). И конечно же, исследования показывают, что принятие себя как есть помогает в обоих случаях.

7. Завистливость Завидовать — нормально. Моя коллега Полина Гавердовская блестяще определила здоровую зависть: «…Это чувство, которое при помощи боли показывает, чего тебе не хватает для счастья». В обществе считается, что завидовать плохо и стыдно. Поэтому многим людям трудно принимать это в себе. Но с психологической точки зрения завидовать нормально: это показывает либо уровень ваших притязаний (т. е. насколько многого вам не хватает), либо уровень вашей душевной зрелости (т. е. в состоянии ли вы переживать эту боль «отсутствия желаемого» без злости). Зависть бывает двух видов: зависть-восхищение с положительными эмоциями — «Круто! Вот бы мне так!» (её часто называют белой или зрелой) и зависть-ненависть — желание уничтожения объекта или разрушения того, чем он обладает (носит название чёрной или детской). Принятие этого чувства может помочь войти в контакт с его причинами — тем, чего не хватает, или каким-то личностным фоном, который перерабатывает чужие успехи именно этим способом. И станет легче, правда.

8. Травмированность Нести на себе следы перенесённой травмы — нормально. Травма — это по определению что-то такое, что не может не оставить отпечатка. Обычно под признаками травмированности понимают неадекватные реакции, перепады эмоций, ранимость, слабость и «позицию жертвы». Увы, всё это — естественные шрамы от травмирующего воздействия (т. е. непреодолимой на тот момент силы), и они иногда остаются даже у тех, кто прошёл лечение. Но общество не любит тех, кто требует особого подхода, поэтому в числе прочих уязвимых групп оно стыдит пострадавших за то, что по ним заметна их травма. Из-за этого и из-за стыда и вины, сопровождающих саму травму, невероятно трудно принимать в себе травмированность. Даже не то что трудно — совсем не хочется. Хотя принятие здесь поможет как нигде, потому что наш самовосстановительный процесс полностью зависит от того, насколько мы к себе добры, насколько мы себя принимаем.

Лайфхаки по принятию себя Учитесь отделять ярлыки «плохой» и «хороший» от конкретных поступков и свойств характера. Когда мы не знаем о ценности каждой своей части, мы бессознательно склеиваемся с этими ярлыками и потом обрушиваемся сами же на себя всей мощью. Так что не поддавайтесь. Не «Я плохой/плохая, потому что я конфликтный/конфликтная», а «Я конфликтный/конфликтная, но всё равно я хороший/хорошая». Разграничивайте вину и ответственность. За всё — за последствия ваших поступков и за особенности характера. Ответственность — это размер нашего вклада в ситуацию, а вина — его моральная оценка. Второе нужно не всегда! Отцепите этот вагон, и пусть он постоит где-нибудь на запасных путях. Выращивайте в себе противовесы. Например, внутреннюю Добрую Бабушку, которая говорит про ваш характер всё только хорошее (и про «плохие» его черты тоже находит что сказать положительное!). Пусть противовес будет хотя бы размером с ладошку, а лучше побольше. Да, это возможно, хоть и занимает время. Избавляйтесь от привычки ориентироваться «по самому хорошему дню», когда планируете свою занятость и пишите списки дел. Хорошие дни, в которые у вас много энергии и вы многое успеваете и не очень много проявляете свои «отрицательные» личностные качества, — исключение. Вместо этого ориентируйтесь по самому плохому дню, когда вы тупили, уставали, делали всё как обычно и ваше типичное свойство характера торчало во все стороны. Все другие дни — бонусы! Юмор – лучшее лекарство. Ну, почти. Научитесь подшучивать над своими «негативными» личностными чертами. Делайте это по-доброму, но с таким знанием себя, которое только вы можете обеспечить, — и вам сразу станет легче жить. Можно искать шутки где-нибудь в интернете, можно сочинять их самим. Смеясь над собой, мы все немножечко освобождаемся. А этого очень не хватает.