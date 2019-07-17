Петербуржцы не могут получить в аптеках жизненно важные лекарства. На их закупку нет денег

Петербуржцы жалуются на нехватку жизненно важных лекарств и медизделий в аптеках — по словам льготников, такого в городе еще не было. В списке медикаменты для лечения сахарного диабета, гипотензивные препараты, лекарства для лечения хронической почечной недостаточности, психических расстройств, сердечно-сосудистых заболеваний, бронхиальной астмы, болезни Крона и НЯК. В числе дефицитных препаратов «Зилт», «Клопидогрел», «Ксарелто», «Аторвастатин», «Бисопролол», «Моксонидин». Все эти лекарства должны выдаваться по льготному рецепту, то есть бесплатно. Однако сейчас получить их невозможно.

Как пишет «Доктор Питер», в комитете по здравоохранению признают нехватку препаратов и объясняют это тем, что денег из федерального бюджета хватило на закупку очень ограниченного объема лекарств. Чтобы обеспечить нуждающихся петербуржцев лечением, требовалось 4,7 млрд рублей, однако Петербург получил финансирование в объеме 1,89 млрд рублей, то есть на 60 процентов меньше необходимого. Сейчас правительство города ищет собственные средства для закупки, однако когда в аптеках появятся необходимые препараты, неизвестно.