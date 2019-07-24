«Я сошел с ума!?»: 7 реальных признаков того, что вы вполне психически здоровый человек

Оказывается, чтобы оценить свое психическое состояние и понять, соответствует ли оно условной норме, можно обратиться всего к семи простым критериям. О них практикующий психолог Екатерина Оксакен рассказала в рамках лектория «Правое полушарие интроверта».

Как отличить психически здорового человека от больного? Я задала этот вопрос не психологам и психотерапевтам, а самым обычным людям. И часть опрошенных выдала такой ответ: если человек видит то, чего не существует, или разговаривает с голосами, которых не слышат окружающие, или бегает по улице с топориком, то, наверное, что-то с ним не в порядке. На самом деле всё не так просто, как кажется на первый взгляд. Например, искусствоведы знают, что грань между безумием, талантом и нормой очень тонка. Думаю, если вы сейчас попробуете представить разные формы душевных заболеваний и их проявления, то заметите, что наблюдали подобные состояния у себя или у окружающих людей. Случалось с вами такое, что вы вышли из дома, закрыли дверь и уже спустились вниз, как вдруг почувствовали непреодолимое желание проверить, выключили ли вы газ или свет? Если с вами такое было, значит, вы испытывали на себе компульсию. Этот психиатрический симптом считается не очень здоровым и обозначает непреодолимое желание сделать что-то и невозможность остановиться. Или, может, вам приходила в голову идея о том, что часть ваших мыслей или желаний на самом деле не ваша? Знакомьтесь, это называется симптом вложенных мыслей. Чаще всего он встречается у людей с шизофренией, но у нормальных людей он тоже бывает. А сталкивались ли вы когда-нибудь с человеком, который настолько верит в какую-то идею, что сколько бы вы ни приводили ему обратных доказательств, переубедить его абсолютно невозможно. Это – сверхценная идея, в крайней степени она называется бредовая идея.

Спойлер: почти все состояния, которые встречаются при психических болезнях, могут в определенных обстоятельствах проявляться и у здоровых людей.

Те же самые галлюцинации, которых все так сильно боятся, могут быть у здорового человека. Например, при высокой температуре или на фоне приема всяких веселых веществ мы можем видеть то, чего нет, слышать голоса, которых на самом деле не существует. И вот в связи с этой тонкостью весь мир очень давно задавался вопросом: «Где находится грань между здоровьем и патологией»? Определить её не так-то просто, но возможно. Всемирная организация здравоохранения выделила семь критериев психического здоровья.

1. Критичность Когда специалисты называют это слово, они имеют ввиду способность человека относиться с критикой к себе, к своим действиям и убеждениям, а также ставить под сомнение ту информацию, которая приходит к нему извне. Был такой эксперимент: на одном канале людям показали фейковые новости. Это был специальный выпуск, в котором рассказывали о каком-то митинге в соседнем городе. Дело было зимой, а на тех кадрах, где люди действительно что-то кричали с плакатами в руках, они были в футболках, и трава была зеленая. Человек, обладающий критичностью мышления, этой информации бы не доверился, но удивительно, что больше 50% зрителей поверили в репортаж. Это иллюстрация того, насколько может быть не развито критическое мышление и насколько мы можем не придираться к информации. Критичность проявляется также в способности сомневаться в себе и своих убеждениях. Вот пример собирательного образа человека, у которого критичность мышления в этом плане нарушена: представьте себе девушку, которая, начиная с детского возраста, пыталась быть очень хорошей. Сначала – чтобы не расстраивать маму, потом – чтобы быть идеальной женой. Но и мама всегда находила, к чему придраться, и муж был недоволен. У этой девушки есть два убеждения, которым она слепо следует и в которых даже не пытается сомневаться. Во-первых, она убеждена, что нужно постоянно в себе что-то улучшать. Во-вторых, она уверена, что если она будет достаточно хорошей, то её, наконец, полюбят. Но стоит этой девушке понять, что проблема не в ней, и люди просто не могут выдать то, что она хочет получить – она станет психически здоровой. Если вы периодически сомневаетесь в своих мыслях, ставите под сомнение то, в чем были убеждены на протяжении десятилетий и задаете себе вопрос «А не психопат ли я часом?», то тогда возле этого пункта можно ставить галочку.

2. Адекватность Этот критерий иллюстрирует то, как мы отвечаем на воздействие окружающей среды. Представьте ситуацию: вы едете в метро, и тут какой-то нехороший человек наступает вам на ногу. То есть он обидел вас примерно на чуть-чуть, и адекватной в этом плане была бы реакция настолько же (не)большая. Например, если бы вы сказали «Уберите, пожалуйста, ногу». Неадекватная реакция – это если бы вам наступили на ногу, а вы в ответ достали пневматический пистолет. Еще один пример неадекватной реакции, о которой редко говорят: если человеку наступили на ногу, а он ничего не сказал. И если он дальше ничего не делает, то это говорит нам о его неадекватности. В этом случае ситуация с домашним насилием выглядит так, что не здоровы там оба, и тот, кто причиняет боль, и тот, кто боль терпит.

3. Адаптивность У людей бывают совершенно разные характеры: одни любят находиться в центре внимания, других можно назвать интровертами, третьи всегда находятся в состоянии эйфории, а для четвертых важно, чтобы все было четко и понятно, поэтому они и профессии выбирают такие, где все действуют точно по уставу. С точки зрения критерия адаптивности, здоровый человек – это тот, у которого внутри есть много характеров, и в разных ситуациях он включает подходящий. Любой тип характера – нормальный, но если человек не имеет выбора, если у него есть только один способ поведения, а других он включить не может, то это – патология. Если вдруг вы думаете «А нормальный ли у меня характер?», то сам вопрос поставлен немного неправильно. Характеры нормальные все. Важно, чтобы они включались вовремя, чтобы у вас был выбор. Здоровый человек – это тот, кто этот выбор имеет. А вот не очень здоровый человек – это который ведет себя только одним образом, и по-другому, к сожалению, не умеет.

4. Планирование Способность человека планировать свою будущую жизнь и адекватно реализовывать этот план. Бывают состояния, при которых человек может только лежать в сторону своей цели. Такие люди много фантазируют о том, чего они достигнут, но они почему-то просто не в состоянии совершить какие-либо действия. Если вам кажется, что человеку просто не хватает воли, то это не совсем так, на самом деле это просто один из вариантов душевного нездоровья. Еще один важный момент в этом пункте – возможность не просто достичь, чего мы хотим, а возможность достичь этого адекватными способами. В этом плане трудоголизм и перфекционизм тоже являются признаками отклонения от нормы. Психологи знают, что трудоголизм – это способность достичь своих целей, но нездоровым путем. И часто трудоголики могут лечь и отдохнуть только в одном случае – когда они уже просто не могут стоять. Такие люди, конечно, добиваются поставленных задач, но стоит ли эта цель тех средств, которые они потратили? Как правило, трудоголики жертвуют собой, чтобы чего-то достичь, и это тоже не является душевно здоровой историей.

5. Предсказуемость Предсказуемость говорит нам о том, что человек в однотипной ситуации будет вести себя одинаково. Нарушение этого критерия выглядит так: например, человек, каждый раз заходя на лекцию, ведет себя по-разному. Один раз он просто тихо зашел, потом он громко разговаривал по телефону, может, не заметил, что идет лекция и вообще с ноги дверь открыл, в третий раз он пришел в скафандре и с муравьедом на поводке. То есть ситуация одна и та же, а ведет он себя по-разному.

6. Самоконтроль Взрослый душевно здоровый человек должен быть в состоянии откладывать свои желания на потом. Для детей нормально хотеть конфетку, и не получить ее сейчас значит – закатить скандал, но для взрослого человека это не очень здорово. Люди, у которых этот критерий отклонен от нормы, часто нарушают правила. Таких людей особенно видно на дороге. Что самое удивительное, эти люди невероятно притягательны за счет того, что они ведут себя не так, как все остальные. Они умеют шокировать и тем самым привлекать к себе внимание.

7. Постоянство «я» Казалось ли вам когда-нибудь, что весь мир немного приглушенный, и вы воспринимаете его как будто из-под толщи воды? Было ли у вас такое состояние, когда кажется, что мозг работает в одну стороны, а душа в другую? Или состояние, когда кажется, что одна часть тебя – здесь, а вторая часть находится в другом месте? Всё это – нарушение критерия постоянства «я». Такое бывает в состоянии горя или утраты: до головы дошло, а эмоционально еще не ощущается. Или когда человек переутомлен на работе, когда он очень сильно устал. Это все вариант нормы, но у людей совсем больных такие состояния бывают довольно часто и называются они деперсонализация и дереализация.

Для психического заболевания нужно всего три критерия. Каждого из них достаточно, чтобы вам было о чем поговорить с психиатром.