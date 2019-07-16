Борис Цацулин — о том, почему соевое, овсяное, и миндальное молоко — не то, чем кажется

Популяризатор науки, нутрициолог и производитель спортивного питания Борис Цацулин специально для «Собака.ru» объяснил, почему всеобщая любовь к растительному молоку на самом деле не так полезна, как кажется на первый взгляд.

Еда — неотъемлемая часть жизни, и как тут не переживать о том, что вы употребляете каждый день? От продуктов с маркировкой «эко-», «органический», «без глютена», «натуральный», «без сахара» так и веет здоровьем, а ее наличие порой увеличивает стоимость товара как минимум на 30% — в сравнении с продуктами со схожим составом и методом производства. Зачастую, разницы в составе вообще нет. Она заключается в маркетинге. Кстати, экомаркетинг – вовсе не новый тренд, а адаптированная под менталитет российского потребителя эко-культура родом из США 1950-х годов. Уже тогда на полках супермаркетов появились банки с «натуральным» кукурузным кремом. Несмотря на ярлык «без насилия», эксперты, связанные с продвижением подобных идей, убеждают вполне агрессивно. Они пугают потребителей пестицидами, гербицидами, токсинами, ядами, холестерином, ГМО, сахаром, глютеном и лактозой. Беспокойство за свое здоровье и за экологическую обстановку — вот что лежит в основе решения купить товар с «правильной» маркировкой. Наш мозг не способен оценить состав пищи на глаз. Определить количество веществ в продукте, витаминов и минералов, БЖУ (белков, жиров и углеводов). Это идет на пользу производителям, которые пускают в ход нужные ярлыки.

Появляется уверенность, что вы точно знаете, какие продукты употребляете! На самом деле, это не всегда так.

Острейший тренд — заменители молока на растительной основе или dairy alternatives (альтернативы молочной продукции). Их делают из риса, сои, овса, кокоса, миндаля и даже картофеля. Компания по выводу этих продуктов на российский рынок стартовала в 2016 году и вполне успешно, ведь эко-аудитория отказников от «молочки» созрела и оказалась готова покупать. Мотивация различна: страх перед лактозой или реальная лактазная недостаточность, пугающие сообщения об антибиотиках в составе молока, морально-этические причины не потреблять продукты животного происхождении. Тем временем агрессивные рекламные компании, в которых растительное молоко представляют реальной заменой коровьему, затрагивают самые незащищенные группы – детей. На Западе растет число родителей, которые исключают из рациона младенцев молочные продукты. Некоторые по идейным соображениям отказываются даже от грудного вскармливания, а взамен человеческому молоку предоставляется не ближайший животный аналог, а растительный заменитель. Тревогу уже бьет Канадское педиатрическое общество: подобные манипуляции несут серьезные последствия для роста и развития ребенка. Современные диетологические рекомендации непреклонны — для получения нормы по белку, кальцию и витамину D детям необходимо ежедневно выпивать от двух стаканов коровьего молока или обогащенного соевого.

Я не пытаюсь настроить вас против растительного молока или обозвать жертвой маркетинга. Кофе с кокосовым или рисовым молоком, на мой субъективный взгляд, очень даже хорош. А на соевом получаются неплохие десерты. Но если ваш выбор продиктован другими мотивами, например, заботой о здоровье, то все не так однозначно. Да, молоко на растительной основе — неплохой выход для людей с непереносимостью лактозы или аллергией на белок молока. Но не стоит забывать, что альтернатив животного происхождения много – от кефира и йогуртов до безлактозного молока. Также не стоит забывать о том, что миндальное, кокосовое или рисовое «молоко» содержит минимальное количество растительного белка. Например, в миндальном на одну чашку мы имеем всего четыре (!) ореха. А тот белок, что есть в составе (за исключением соевых напитков) является «неполноценным» протеином с низкой биологической ценностью и малым количеством незаменимых аминокислот.

В отличие от классического молока растительные аналоги не могут рассматриваться как источник белка в в силу низкого количественного и качественного состава.