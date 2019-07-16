Информационная нагрузка на наш мозг выросла максимально — это негативно отражается как на психологическом состоянии, так и влияет на физиологию организма в целом. В «Первая Линия. Health Care Resort» обнаружили, что гости, которые по минимуму используют свой мобильный телефон во время прохождения программ, в итоге показывают лучшие оздоровительные результаты. Ведь они приезжают на курорт на берегу Финского залива не только за внешним обновлением, но и за психологической перезагрузкой. И ей зачастую мешает постоянный поток уведомлений. О проблеме гиперподключенности вовсю говорят нейробиологи и психотерапевты — постоянное нахождение онлайн заставляет наш мозг расходовать большую часть энергии на принятие оперативных решений. Между тем для борьбы с хроническим стрессом важно уметь находиться в информационной тишине, прислушиваясь к себе и потребностям своего организма. Гости курорта уже высказались за нововведение — опрос в социальных сетях показал, что 80% респондентов считают важным ограничить использование телефонов во время прохождения программы.

Как все происходит?

У всех гостей «Первая Линия. Health Care Resort» с июля есть возможность подключить к своей программе модуль «Информационный детокс». Для этого нужно подписать специальное соглашение, после чего мобильный телефон будет передан на хранение персоналу инновационного курорта. Человек не потеряет связь с внешним миром целиком — один раз в день медицинская сестра выдает гостям их смартфоны для решения важных и экстренных вопросов. Порядок прохождения процедур гости узнают с помощью бумажного расписания, а в ближайшем будущем у них появится даже собственная пресса — информационные листки с well-being news.

Конечно, подписанное соглашение не имеет юридической силы, поэтому всегда можно передумать и потребовать телефон обратно. Однако в «Первой Линии» надеются на осознанность гостей при принятии решений. И стоит ли проводить время в смартфоне, учитывая, что за добровольный отказ от телефона вам начисляют дополнительные баллы-healthcoins в размере 15% от стоимости программы?