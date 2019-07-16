Как устроить себе информационный детокс?
На инновационном prevent age курорте «Первая Линия. Health Care Resort» теперь вовсю практикуют информационный детокс. Гости, добровольно отказавшиеся от мобильного телефона на время прохождения программ, получают бонусы в виде бесплатных оздоровительных процедур.
Почему, приезжая на курорт, лучше отложить телефон подальше?
Информационная нагрузка на наш мозг выросла максимально — это негативно отражается как на психологическом состоянии, так и влияет на физиологию организма в целом. В «Первая Линия. Health Care Resort» обнаружили, что гости, которые по минимуму используют свой мобильный телефон во время прохождения программ, в итоге показывают лучшие оздоровительные результаты. Ведь они приезжают на курорт на берегу Финского залива не только за внешним обновлением, но и за психологической перезагрузкой. И ей зачастую мешает постоянный поток уведомлений. О проблеме гиперподключенности вовсю говорят нейробиологи и психотерапевты — постоянное нахождение онлайн заставляет наш мозг расходовать большую часть энергии на принятие оперативных решений. Между тем для борьбы с хроническим стрессом важно уметь находиться в информационной тишине, прислушиваясь к себе и потребностям своего организма. Гости курорта уже высказались за нововведение — опрос в социальных сетях показал, что 80% респондентов считают важным ограничить использование телефонов во время прохождения программы.
Как все происходит?
У всех гостей «Первая Линия. Health Care Resort» с июля есть возможность подключить к своей программе модуль «Информационный детокс». Для этого нужно подписать специальное соглашение, после чего мобильный телефон будет передан на хранение персоналу инновационного курорта. Человек не потеряет связь с внешним миром целиком — один раз в день медицинская сестра выдает гостям их смартфоны для решения важных и экстренных вопросов. Порядок прохождения процедур гости узнают с помощью бумажного расписания, а в ближайшем будущем у них появится даже собственная пресса — информационные листки с well-being news.
Конечно, подписанное соглашение не имеет юридической силы, поэтому всегда можно передумать и потребовать телефон обратно. Однако в «Первой Линии» надеются на осознанность гостей при принятии решений. И стоит ли проводить время в смартфоне, учитывая, что за добровольный отказ от телефона вам начисляют дополнительные баллы-healthcoins в размере 15% от стоимости программы?
На что можно потратить полученные баллы?
Свои healthcoins вы можете потратить на любую дополнительную оздоровительную процедуру. Например, если гость приехал на недельный детокс, то за отказ телефона получит сразу 25 тысяч баллов. На них, например, можно пройти тест по исследованию пищевой непереносимости, добавить в свое расписание озонотерапию, которая восстанавливает и обновляет организм, пройти физиотерапевтические магнитные процедуры для снятия мышечных зажимов. Рекомендуем обратить внимание на авторскую методику специалистов курорта — полуторачасовой сеанс антистресс-массажа стоп, кистей и головы по биологически активным точкам. После прохождения курса из пяти процедур мощный эффект релаксации вам обеспечен.
Мария Грудина
идеолог инновационного prevent age курорта «Первая Линия. Health Care Resort»
Приезжая на курорт, гость попадает в совершенно новую обстановку — берег Финского залива, многовековые сосны, высокотехнологичные медицинские процедуры, высокая диетическая кухня. Однако из-за постоянного присутствия мобильного телефона он будто по-прежнему остается в привычной среде с рабочими проблемами и непрерывным потоком сообщений от друзей. Мы хотим добиться того, чтобы происходила не просто смена картинки, а полная перезагрузка — чтобы наши гости могли, наконец, остановиться и прислушаться к себе.
Prevent age курорт «Первая Линия. Health Care Resort», Приморское шоссе, 502 A, тел. 8 (812) 317-6029, hcresort.ru
Текст: Катерина Резникова
Имеются противопоказания: перед применением необходимо проконсультироваться с врачом.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.