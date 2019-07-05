Специалисты Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» разработали новый метод лечения раковых опухолей нейроэндокринного типа. Они предложили применять к ним радионуклид свинца-212, который при облучении позволяет защитить здоровые ткани организма от повреждений.

При использовании метода таргетной терапии раковых клеток на основе радионуклида свинца-212 очаги заболевания подвергаются целенаправленному воздействию изнутри организма, а не внешнему облучению, в связи с чем здоровые ткани остаются неповрежденными. Свойство препарата ориентироваться на злокачественные опухоли нейроэндокринного типа закладывается на этапе его производства. Изотоп свинца-212 «прицепляется» к биомолекуле октреотида — пептида, который выступает «проводником» напрямую к раковой клетке.

«По данным Министерства здравоохранения РФ за 2018 год, россияне чаще всего умирают от рака поджелудочной железы, частота смерти среди всех заболевших от этого вида рака составляет почти 40%. В этой связи работа по производству нового препарата для лечения нейроэндокринных опухолей, проводимая в нашем Центре, особенно актуальна и значима как для ядерной медицины, так и для онкологии в целом», — сказал сотрудник НИЦ «Курчатовский институт» Константин Коков.

На сегодняшний день в лечении онкологических заболеваний применяются радиофармпрепараты на основе бета-излучающих изотопов, таких как стронций-89 и самарий-153. Использование такого способа оказывает негативное влияние на здоровые ткани пациента. Новый способ лечения позволит сохранить неповрежденные клетки организма — радионуклид свинца-212 подвергается альфа-распаду и имеет короткий пробег в ткани.

Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт» является одним из лидеров современных подходов к лечению онкологических заболеваний. Центр является одним из крупнейших научных центров России как по численности, так и по широте научных интересов и экспериментальных возможностей не только в атомной науке и технике, но и в различных областях физики.