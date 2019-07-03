Американские ученые впервые в истории смогли удалить клетки ВИЧ из организма

Американские ученые впервые за всю историю исследования вируса иммунодефицита человека смогли удалить его из зараженного организма. Правда, «вылечить» удалось пока только мышей — над подопытными применялся метод длительного подавления размножения клеток вируса, что в конечном итоге привело к остановке распространения болезни по организму.

Для лечения грызунов ученые двух американских университетов использовали метод длительного подавления размножения клеток ВИЧ. Через некоторое время применения такого «лечения» распространение вируса удалось остановить. Оставшиеся зараженные клетки были удалены из организма подопытных с помощью геномного редактора CRISPR/Cas9.

Ученые сообщают, что на подтверждение результата, а именно доказательство того, что вирус полностью уничтожен, понадобились годы. Подобные исследования проводятся и на приматах — о промежуточных результатах программы станет известно уже в этом году. В случае, если положительное действие метода удастся доказать, технологию начнут пробовать на добровольцах.

За 31 год в России от ВИЧ-инфекции умерли более 320 тысяч россиян. Статистика ведется с момента регистрации заболевания на территории страны — первый случай заражения был выявлен в 1987 году. Тогда же президиумом Верховного совета СССР был издан указ «О мерах профилактики заражения вирусом СПИД» — документ также устанавливал меры наказания тех граждан, которые, зная о собственном диагнозе синдрома иммунодефицита, заражали других.

Напомним, ранее Роспотребнадзор также рассказал о том, что каждый четвертый ВИЧ-положительный россиянин не знает о своей болезни. В 2018 году процент не знающих о своем положительном ВИЧ-статусе россиян составил 11,6% — около 118 тысяч человек. Те, кто все-таки знает о своем положительном статусе или болеет гепатитом С, теперь смогут стать приемными родителями — в России одобрили законопроект об изменениях в правовом регулировании вопросов усыновления детей.