Как бокал вина или бутылка пива действительно влияют на нашу силу воли, настроение и склонность к агрессии

Одно из последних исследований о влиянии алкоголя на мозг дает неутешительные выводы — даже один бокал вина значительно понижает вашу силу воли, заставляя совершать потенциально опасные поступки. А еще один бокал вина уменьшает активность префронтальной коры мозга, повышая шансы на то, что вы ответите агрессией на провокацию.

Алкоголь и сила воли Недавно нейробиологи из Университета Сассекса (Англия) выяснили, что употребление даже 0,5 л пива или бокала (!) вина вполне достаточно, чтобы скомпрометировать силу воли человека и лишить его контроля над собой. В ходе исследование «Влияние алкоголя на сознание (силу воли) здоровых людей» они специально сосредоточились на низких дозах алкоголя — таких, какие люди обычно потребляют во время дружеского застолья. И которые, на первый взгляд, не вызывают значительных нарушений поведения. Что такое сила воли? По сути это чувство контроля над собственными действиями, благодаря которому вы полностью осознаете все последствия совершённых действий. Измерить человеческую силу воли объективно сложно. «Когда людей просят рассказать, насколько они всё держат под контролем, на их ответы влияют когнитивные предубеждения — плохой самоанализ, желание соответствовать ожиданиям исследования или даже неспособность правильно понять вопрос», — объясняет доктор Сильвана Де Пирро, ведущий автор исследования.

Даже небольшое количество алкоголя способно сделать вас чрезмерно уверенными в себе и привести к потенциально опасному поведению

Поэтому исследователи из Сассекса полагались на косвенный критерий, так называемое «связывание данных» — его разработали для исследования бессознательных механизмов человеческой воли. Когда физические стимулы (такие как звуки или свет) следуют за произвольными действиями (такими как движение пальца или руки), люди оценивают действия как нечто происходящие позже, а стимулы как происходящие раньше. В действительности же все наоборот. Считается, что нейронные механизмы, ответственные за это явление, и участвуют в создании чувства воли. В экспериментах испытуемые пили коктейль, содержащий дозы алкоголя, пропорциональные их ИМТ (Индекс массы тела), для получения концентраций алкоголя в крови в рамках законных ограничений для вождения в Англии и Уэльсе. Законный предел для вождения в Англии и Уэльсе в настоящее время составляет 80 мг / 100 мл. Законный предел для вождения в Шотландии и большинстве европейских стран составляет 50 мг / 100 мл. Эти дозы алкоголя, соответствующие одной или двум пинтам пива, вызывали более тесную связь между произвольными действиями и сенсорными стимулами. Это говорит о том, что даже небольшое количество алкоголя может преувеличивать силу воли, приводя к чрезмерной уверенности, в том числе в своих водительских способностях, а также неуместному, потенциально опасному поведению.

Алкоголь и эмоции Исторически сложилось так, что способность спиртного временно уменьшать негативные эмоции (и, следовательно, способствовать расслаблению и удовольствию) рассматривалась в качестве основной причины потребления алкогольных напитков. Люди в США, Канаде и Швеции в ходе исследований сообщали о том, с употреблением алкоголя у них ассоциируются в целом положительные эмоции — отмечали чувство энергичности или расслабления, повышение сексуального влечения и уверенности в себе. И хотя первоначально алкоголь может вызывать стимуляцию, его потребление также связано с возникновением сильных негативных эмоций, таких как агрессия и депрессия, и способно усугубить склонность к человека к психическим расстройством. Ученые из Королевского колледжа Лондона решили выяснить, различаются ли эмоции, связанные с употреблением алкоголя, по типу алкоголя? Для этого они использовали данные Global Drug Survey (GDS) - крупнейшего в мире исследования по употреблению психоактивных веществ. Используя зашифрованные методы онлайн-опроса, GDS отслеживает и фиксирует употребление алкоголя и наркотиков среди взрослых в возрасте старше 16 лет. Выборка позволяет исследовать поведение и восприятие алкоголя по возрастным группам, полу, сексуальным предпочтениям, месту проживания или состоянию психического здоровья. Этот опрос включает в себя не только количество и виды употребляемого алкоголя, но и эмоции человека, которые вызывает тот или иной вид спиртного напитка.

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В опросе участвовало более 30 000 человек в возрасте от 18 до 31 года из 21 страны мира. Результаты показали, что респонденты связывают спектр разных эмоций с употреблением разных видов алкоголя. Например, более половины всех респондентов связывают алкогольные напитки с чувством энергии и уверенности в себе и своих силах, а 42,4% сообщили, что алкогольные напитки заставили их чувствовать себя сексуально. Более 50% заявили о чувстве полного расслабления, когда пили красное вино или пиво. Однако красное вино чаще всего вызывало у людей и чувство усталости (60,1%). А вот крепкий алкоголь, такой как ром, джин, водка и другие, в большинстве случаев вызывали чувство беспокойства, болезни, слезливости и напрямую связаны с агрессивным поведением и насилие, чем все другие виды напитков. Пол респондентов и количество потребляемого алкоголя также оказывает сильное влияние на эмоциональную составляющую. К примеру, женщины по сравнению с мужчинами склоны испытывать все эмоции, за исключением агрессии, где у мужчин были значительно более высокие показатели. Кстати, на эмоции от алкоголя влияют и условия его потребления. Самая младшая возрастная группа указала на то, что когда они выпивают вне дома любой тип алкоголя, это заставляет их чувствовать себя более энергичными, сексуальными и уверенными в себе. При этом в домашних условиях эти эффекты наблюдаются куда в меньше степени.

Алкоголь и агрессия Алкоголь является наиболее распространённым психотропным фактором, способствующий агрессивному поведению. Во многих частях мира употребление алкоголя связано примерно с 35-60% насильственных преступлений. За последние несколько десятилетий было предложено множество теорий, согласно которым алкогольная агрессия вызвана изменениями в префронтальной коре. (ПФК) Тем не менее, достаточных доказательств нейровизуализации для обоснования этих идей не было. Доцент Школы психологии UNSW Томас Денсон решил отследить изменения в сознании 50 здоровых молодых людей с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии (ФМРТ) — для того, чтобы выяснить, почему же люди становятся агрессивными и жестокими после употребления алкоголя.

При употреблении алкоголя префронтальная кора — наш своеобразный начальник в голове — снижает свою активность.

Денсон и его команда давали одной группе участников по два коктейля с водкой, другой - безалкогольные напитки-плацебо. Лёжа в МРТ-сканере, участники должны были соревноваться в задании, которое регулярно в течение последних 50 лет использовалось для наблюдения за уровнями агрессии в ответ на провокацию. Так изучалась активация мозга, когда участники принимали решение об агрессии и действовали в соответствии с этим решением. ФМРТ позволила исследователям увидеть, какие участки мозга были задействованы при выполнении задания, а также сравнить разницу в сканировании между участниками, которые употребляли алкоголь, и теми, кто не употреблял. Разгадка предстала во время ФМРТ: при агрессивном поведении у тех, кто употреблял алкогольные напитки, действительно прослеживалось снижение активности ПФК головного мозга, когда у абсолютно трезвых участников подобных изменений не наблюдалось. Префронтальная кора мозга — наш своеобразный начальник, который отвечает за принятие решений, оценку обстановки и чувство такта, контроль импульсов. Этот же эффект был также замечен в областях мозга, ответственных за вознаграждение. В то время как в части лимбической системы мозга, связанной эмоциями и врожденными реакциями, наблюдалась чрезмерная активность. Таким образом исследование ученых подтвердило, что даже при низких дозах алкоголя наблюдается значительная связь между активностью ПФК и агрессией, что подтверждает гипотезу о тесной связи между алкоголем и агрессивным поведением.