В Юсуповском саду пройдет фестиваль Wanderlust 108 – с бегом, медитацией и электронной музыкой
Йога-фестиваль Wanderlust 108 вот уже десять лет объединяет людей из 22-х стран мира для одной цели – поиска лучшей версии себя. В субботу, 13 июля, он в третий раз пройдет и в Петербурге. Место встречи – Юсуповский сад.
На фестивале пропагандируют осознанное отношение к жизни, экологичность и способность не потерять связь с природой в большом городе. В основной программе 5-километровый забег, 1,5-часовая практика Дживамукти-йоги с преподавателем из Нью-Йорка и часовая гонг-медитация. Помимо этого гостей ждут десятки активностей, среди которых тренировки от балетной школы «Айседора», студии Hot Yoga 36 и олимпийской чемпионки Екатерины Дьяченко, а также мастер-класс «Все грани йоги» от проекта Generation Yoga.
Во второй половине дня в лектории выступят блогеры и нутрициологи. В течение всего фестиваля будут работать Kula market и фудкорт, где участники смогут приобрести украшения, спортивную одежду, органическую косметику и еду. А еще у гостей будет шанс выиграть авиабилет в европейскую столицу, где тоже проходит Wanderlust, или путешествие в экзотическую страну
Амбассадорами российского Wanderlust 108 в этом году стали Матильда Шнурова, олимпийская чемпионка по фехтованию Екатерина Дьяченко, основатели проекта Generation Yoga Юлия Чай и Анна Ерешко, певица Сати Казанова, идеолог студии Hot Yoga 36 Максим Хорохорин, Галина Голованова из регби-клуба Narvskaya Zastava, основатель проекта howifeelgood Cветлана Мельникова, автор программы Livebody Кирилл Мирзин и создатель студии барре и растяжки Cheers4body Ксения Григорьева.
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