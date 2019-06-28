В Юсуповском саду пройдет фестиваль Wanderlust 108 – с бегом, медитацией и электронной музыкой

Йога-фестиваль Wanderlust 108 вот уже десять лет объединяет людей из 22-х стран мира для одной цели – поиска лучшей версии себя. В субботу, 13 июля, он в третий раз пройдет и в Петербурге. Место встречи – Юсуповский сад.

На фестивале пропагандируют осознанное отношение к жизни, экологичность и способность не потерять связь с природой в большом городе. В основной программе 5-километровый забег, 1,5-часовая практика Дживамукти-йоги с преподавателем из Нью-Йорка и часовая гонг-медитация. Помимо этого гостей ждут десятки активностей, среди которых тренировки от балетной школы «Айседора», студии Hot Yoga 36 и олимпийской чемпионки Екатерины Дьяченко, а также мастер-класс «Все грани йоги» от проекта Generation Yoga.