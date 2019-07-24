Создательница курорта «Первая Линия» Мария Грудина: «Требования нужно предъявлять только к себе, а не к своему полу»

Мария Грудина всего за полтора года превратила инновационный курорт «Первая Линия. Health Care Resort» в место силы. Теперь на побережье Финского залива за превент-эйдж-технологиями приезжают не только из Петербурга, но и со всей России.

Пальто Isabel Marant, платье Celine (все — ДЛТ)

Как начиналась «Первая Линия»? Мы отталкивались от идей детокса, дестресса, медицинского велнеса. Обсуждали возможность совместного проекта со спа-отелями Holiday Club, собирались привлечь в качестве партнера крупную клинику, «МЕДИ» или «Евромед». Все сразу сказали, что медицины полно в городе, в Курортном районе на нее спроса нет и вряд ли у нас что-то получится. Но мы продолжали искать свой путь, вопрос был только в форме. В чем вы стали первопроходцами? Мы сделали ставку на превент-эйдж, соединив оздоровительную программу с чек-апом, внедрив персонализацию программ и профилактический подход. Мы сразу решили, что это должна быть одна система: нельзя пройти программу без обследований — диагностика, а также выработка на ее основе персонализированных процедур и рекомендаций — ключевой элемент превентивной медицины. Мест, где в основе лежит превентивная медицина, а не лечение заболеваний, в России больше нет — мы первая офлайн-платформа по превентивной медицине.

Интересно, какие выводы о людях и о строении бизнеса ты сделала, исходя из опыта работы в «Первой Линии», обучения в Московской школе управления «Сколково» и в «Академии смысла» Андрея Курпатова. Давай их сравним. Все очень переплетено. В «Сколково» у меня была программа развития лидерского потенциала: я видела, что я достаточно строгий начальник, мой тип управления — вертикальный. Я очень люблю статью гарвардского профессора психодинамики Абрахама Залезника «Лидеры vs менеджеры». Залезник утверждает, что лидеры по своей структуре мышления больше похожи на актеров, режиссеров, поэтов, то есть на людей творческих, нежели на управленцев в классическом понимании этого слова. Лидерство — это прежде всего визионерство, в том числе умение в каждом сотруднике видеть его роль, а не только сгружать ему тактические задачи, когда человек не видит перспективы и теряет мотивацию. Команде нужно давать широкое видение, мыслить стратегиями. Мне такой подход очень близок, я поняла, что этого внутреннего масштаба мне как раз и не хватало: часто зарываешься в операционные моменты, согласовываешь какой-то макет, чтобы все было идеально, и вдруг понимаешь, что гораздо важнее уделять внимание другим вещам. Нам давали концепции пропорциональности времени, потраченного на те или иные задачи: владелец бизнеса, топ-менеджер должен как минимум половину времени уделять стратегическим задачам. «Сколково» мне показало совершенно иное видение руководителя.

В переговорах тоже важно понимать другую сторону: там было занятие, когда одной стороне нужно продать за одну сумму, второй — купить за другую, всем нужно договориться, но никто не знает, какая у кого сумма. Поразительная вещь открылась: мы говорим об интересах других людей, но на самом деле всегда думаем только о своей сфере. Поэтому подготовка перед переговорами очень важна, это 60–70 % успешности. Сейчас я не хожу ни на одну встречу или выступление неподготовленной. В «Академию смысла» (практический офлайн-курс обучения мышлению, основанный на современных исследованиях мозга. — Прим. ред.) я пошла, потому что мне, как перфекционисту, хотелось быть суперэффективным руководителем — активная фаза запуска «Первой Линии» совпала с моей первой учебой у Курпатова. Сначала я выбрала курс изменения себя «Красная таблетка», он обращен на борьбу с когнитивными искажениями. Мне хотелось совершать меньше ошибок, лучше понимать других людей. После были «Чертоги разума» — курс целенаправленного решения задач, что для бизнеса просто великолепно. После каждого занятия я писала отчет, саморефлексию, у меня случались инсайты. Я стала по-новому проводить переговоры. До этого я брала модели управления у своего супруга, бизнесмена с огромным опытом: приняла позицию и стою на ней, хоть гром греми. Сейчас я часто с учетом новых обстоятельств меняю решения и не стыжусь этого. Мне кажется, так эффективнее, и «Первая Линия» — лучшее тому подтверждение. За полтора года удалось сделать так, что к нам ездит весь Петербург, сейчас еще Москва и регионы.

Расскажи про систему, по которой ты работаешь сейчас у Курпатова. Я прошла две ступени по развитию навыков эффективного мышления и собираюсь пойти на новый, завершающий курс. Он называется «Троица». Андрей Владимирович разработал типологию людей: рефлекторы хотят выражать себя и жаждут всеобщей любви, конструкторы собирают факты, центристы стремятся увидеть все целиком. Обычно у человека превалирует один тип, а этот курс позволяет развить в себе все три типа мышления. Чтобы пойти на него, нужно провести курс для группы в качестве ментора. Менторство — классный опыт, который многое дал мне для работы. Я научилась наблюдать за людьми — как меняются их слова, как они коррелируют с действиями. Помимо того, что говорит о себе человек, есть суть — чего он хочет. Часто эти вещи не совпадают. Если послушать, что говорит человек, увидишь, готов ли он меняться. Нельзя оставаться в своих мысленных шаблонах — все они сформированы под воздействием культуры, обстоятельств. Нужно уметь быть гибким и пересматривать свои взгляды, действовать исходя из реальности, а не из своих представлений о ней. Каждый раз, когда ты взаимодействуешь с живой реальностью, она дает симметричный отклик, и всегда новый. Жить становится гораздо интереснее.

Сейчас много разговоров о феминизме и о женщине в бизнесе. Как ты смотришь на это? Руководить курортом — совсем не домашняя роль, и многие скажут — не женская. Все требования нужно предъявлять только к себе, а не к своему полу. В силу гибкости, эмпатии, умения договариваться, развитого эмоционального интеллекта у женщин хорошо получается вести бизнес. Не встречала ни одной состоявшейся, внутренне целостной, глубокой бизнес-леди, которую кто-нибудь бы дискриминировал. Все зависит от того, как ты себя позиционируешь. Если женщина ставит краеугольным камнем вопрос пола, то он и будет острым. Если она просто живет, занимается бизнесом, работой, семьей, то у нее все гармонично.

Здание Вольного экономического общества Невский пр., 2 Дом на углу Дворцовой площади и Невского проспекта часто ошибочно воспринимают как продолжение Главного штаба. Между тем здание Вольного экономического общества было передано военному ведомству лишь в 1844 году и перестроено в стиле классицизма Иваном Черником, который согласовал фасады с соседним сооружением Карла Росси, создав единый ансамбль.

