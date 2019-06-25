Тина Канделаки — о любимых витаминах, ежедневных тренировках и самодисциплине

Продюсер и журналист Тина Канделаки специально для «Собака.ru» открыла содержимое своей аптечки, рассказала о главных ЗОЖ-заповедях и о том, как ей удается поддерживать свою впечатляющую работоспособность.

ЗОЖ-заповеди и принципы питания В ЗОЖ-концепции все должно быть комплексно, ведь отдельные правила в виде монодиеты или 2 литров воды в день не работают. Основный принцип для меня — соблюдение правильного режима питания и умеренность в рационе. Мое меню постоянно корректируется. Сейчас в нем сделан акцент на сложные углеводы, частота приема пищи — 3 раза в день. А через пару дней, когда я начну «сушиться», перейду на 5-разовое питание с белком и овощами. Мой стандартный завтрак — хлеб, подсоленная рыба или икра, авокадо и перепелиные яйца. Завтракать я стараюсь дома, а на работу беру с собой еду в контейнерах, которую заранее вечером готовлю сама (в этом мне иногда помогают домашние). Люблю кофе, и с этим ничего не поделаешь. За день выпиваю четыре-пять чашек, две из них в первой половине дня на миндальном молоке, после — только американо. По завету тренера стараюсь не употреблять кофеин после 15.00. А вот алкоголь в моей жизни практически отсутствует — иначе о каком здоровом образе жизни можно говорить? Пару недель назад я приезжала в Петербург на ПМЭФ-2019: большинство гостей после сессий отправлялись на вечеринки, а я в 23.00 уже сладко спало. Всегда приходится из чего-то выбирать, ведь чудес не бывает. Если хочется выглядеть хорошо при том объеме работы, что выполняю я, то ночные тусовки под запретом. В начале карьеры мне часто приходилось жертвовать сном ради работы, спать по 4-5 часов. Сейчас я не допускаю таких ошибок, а еще мониторю свои показатели сна с помощью приложения Mi Fit. Например, прошлой ночью я честно спала 7 часов: провела 3 часа 20 минут в фазе быстрого сна и 3 часа 40 минут в фазе глубокого. Засыпаю я, к счастью, мгновенно, даже несмотря на перелеты.

Витамины и нутриенты Полиненасыщенные жирные кислоты, в том числе Омега-3, я стараюсь получать из продуктов питания — активно добавляю в свое меню жирные сорта морской рыбы (лосось, скумбрию), морепродукты, морские водоросли, льняное, рыжиковое и горчичное масла, грецкие орехи, шпинат. Отдельная часть моего рациона — это витамины и добавки. По совету друзей пью БАДы от Юлии Бордовских The Ultimate Elixir и Ultimate Shrooms от Live Ultimate. Первый — мощная смесь из суперфудов, адаптогенных трав и натуральных растительных ферментов.

По совету друзей пью БАДы от Юлии Бордовских The Ultimate Elixir и Ultimate Shrooms от Live Ultimate. Первый — мощная смесь из суперфудов, адаптогенных трав и натуральных растительных ферментов. Второй — микс из восьми целебных и редких грибов из разных уголков мира. Работает на повышение защитных сил организма и получение естественной энергии, помогает при напряженной умственной работе.

Второй — микс из восьми целебных и редких грибов из разных уголков мира. Работает на повышение защитных сил организма и получение естественной энергии, помогает при напряженной умственной работе. Также в моей домашней аптечке автобронзант Self-tanner от Oenobiol, который естественным путем выравнивает цвет кожи. Достаточно одной капсулы в день во время еды в течение 2-3 месяцев.

Медицинские исследования Всем рекомендую регулярно посещать гинеколога и стоматолога, а также не забыть про эндокринолога и сдать необходимые анализы (какие именно, зависит от вашей конкретной ситуации). Если вы не знаете о состоянии своего организма, то не сможете правильно за собой ухаживать. Так, визиты к косметологу не избавят вас от акне, если у вас есть нерешенные гормональные проблемы. Вы будете делать одну чистку за другой, но прыщи все равно вернутся. Не зная о существовании проблем с гормонами и не пытаясь наладить их работу, вы рискуете разувериться в эффективности салонных процедур и в квалификации косметолога, который их проводит. Спорт В близких отношениях со спортом я с 16 лет, тренируюсь каждый день. Теперь зал появился у меня дома, так что почти сразу после пробуждения отправляюсь туда. В моей программе есть и аэробные, и силовые нагрузки, также отдельно я занимаюсь растяжкой. Почти в каждом крупном городе России меня ждут знакомые тренеры, так что во время командировок я тоже занимаюсь спортом.

Многие оправдывают свое бездействие к телу тем, что нет денег на занятия и хороший спортивный клуб. Половину упражнений из моей программы можно делать у себя дома на коврике!

Я уверена, что человек, которые не ухаживает за собой, когда у него нет особых средств, не будет ухаживать за собой и тогда, когда они у него появится. Вопрос заботы о себе — это вовсе не финансовый вопрос. Обеспеченные женщины далеко не всегда выглядят хорошо, а самодисциплина — это вовсе бесплатная вещь. Только люди, которые хотят себя убедить в том, что за дисциплину тоже нужно платить, в своем самообмане находят множество причин, чтобы что-то не делать. Миллион причин всегда будут вам мешать, но всегда есть одна причина, по которой можно отбросить все оправдания и пойти на тренировку.

Ментальное здоровье В услугах психотерапевта я не нуждаюсь — мое психологическое здоровье во многом поддерживается благодаря спорту. Когда ты тренируешь множество лет, это отражается и на твоем гормональном фоне — ни для кого не секрет, что время занятий спортом активно вырабатываются серотонин, дофамин и другие гормоны, влияющие на настроение. Так что мое плохое настроение заканчивается в зале, так и не успев начаться. Меня вообще сложно выбить из колеи. Уверена, единственное, что может волновать — это здоровье твоих близких. Все остальное очень неоднозначно. Плохо или хорошо? Провал или победа? Зависит от того, с какой стороны на это посмотреть. Новомодные практики, связанные с медитацией, ретритами и випассанной, мне не особенно интересны. Когда-то я занималась кундалини-йогой, но в Москве или Петербурге это кажется мне бессмысленным. Для таких практик нужно уезжать куда-нибудь к океану, свежему воздуху и отключаться от всего на свете. Но какая утренняя йога, когда тебе начинают одновременно звонить 389 человек? Я могу не отвечать на звонки и сообщения вечером, когда провожу время с семьей и детьми. Но цифровой детокс не практикую. Если вы выбираете амбициозный путь развития, строите карьеру в большом городе, у вас огромное количество задач, то о каком диджитал-детоксе может идти речь? Да, вы можете отключить свой телефон, но разгребать последствия этого поступка будет куда сложнее.