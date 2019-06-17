В России готов новый ГОСТ для маркировки продуктов по цветам. Уже в сентябре все продовольственные товары будут выпускать на прилавки со специальными графическими наклейками трех цветов — красного, желтого и зеленого. Таким способом покупателей будут предупреждать о высоком содержании соли, сахара и жиров (или сообщать, что все в норме).

Графические предупреждения по новому ГОСТу будут размещаться на упаковке или этикетке. Они представляют собой вертикальные полосы, каждая из которых соответствует одному из наиболее значимых пищевых веществ — соли, сахара, жиров и ненасыщенные жирные кислоты (НЖК). Маркировка не будет наноситься на сырье и продукты с однородным составом — например, сахар, сливочное масло или шпик. Также «светофор» не появится на питьевой воде, пищевых добавках, кондитерских изделиях, напитках с подсластителями, сырах и упаковках со специализированной продукцией.

Добровольную маркировку по новому ГОСТу в цветах «светофора» запустили 1 июня — официально стандарт примут в октябре этого года. Производители опасаются, что следующим шагом станет его закрепление в нормативных актах или техрегламенте о маркировке пищевой продукции.

В Роспотребнадзоре уточнили, что ГОСТ носит рекомендательных характер, однако разработчики нормы не исключают — в будущем «светофор» может стать обязательным. Кроме того, с помощью маркировки можно обратить внимание граждан на то, что они потребляют в пищу. «Именно этот стандарт власти могут закрепить в подзаконных актах либо в техрегламенте на маркировку, что сделает его обязательным к исполнению», — рассказал «Известиям» замглавы ФИЦ питания и биотехнологии Алексей Камбаров.

Напомним, ранее стало известно, что Роспотребнадзор занимается разработкой мобильного приложения для выбора полезных продуктов в магазинах — ресурс поможет определить качество и безопасность товара, составить собственный рацион и даже просчитать калории (будем отовариваться с умом!) А еще в России появится органическая продукция со специальной маркировкой.