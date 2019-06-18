Косметологи научились использовать собственные клетки пациентов во имя красоты: с помощью фибробластов омолаживают кожу, плазмой добавляют лицу сияния, а жировыми клетками заменяют синтетические филлеры. Разбираемся, как все устроено и кому подходят такие процедуры.

Фибробласты Как это работает? У вашей кожи есть штат строителей: за создание в ней коллагена, эластина и собственной гиалуроновой кислоты отвечают фибробласты. Правда, с годами они снижают свою активность и выходят на пенсию, а вы имеете дело с возрастными изменениями. Врачи научились стимулировать работу фабрики фибробластов, вводя в дерму дополнительные активные клетки. Сначала с помощью такой процедуры восстанавливали кожу людям с ожогами (и достаточно успешно!), а девять лет назад SPRS-терапия получила одобрение Росздравнадзора и попала в арсенал косметологов.

Что ждет во время процедуры? Частичка кожи отправляется в лабораторию, где фибробласты проходят строгий кастинг — для процедуры нужны только активные экземпляры. В течение месяца они культивируются: в одном миллилитре раствора должно быть не менее одного миллиона клеток. Эликсир отправляется на хранение в криобанк, а при необходимости превращается в препарат для инъекций и доставляется вашему косметологу. Для того чтобы добиться эффекта, понадобится три визита к врачу, а результат обещают на срок от 1 до 3 лет.

Кристина Шарова косметолог инновационного prevent age курорта «Первая Линия. Health Care Resort» С помощью фибробластов мы боремся с возрастными изменениями кожи, активируя ее собственные резервы, стимулируя обновление и синтез новых веществ. Частый вопрос пациентов: в каком возрасте имеет смысл сдавать фибробласты? На самом деле и в коже 60-летних пациентов можно обнаружить до 14% активных клеток, которые подойдут для культивирования. Хотя, конечно, задуматься о их сдаче стоит раньше. Один раз создав персональный банк фибробластов, можно использовать его множество раз.

Плазма, обогащенная тромбоцитами Как это работает? Если нужно заставить кожу сиять, а волосы на голове — расти заново, то к вашим услугам обогащенная тромбоцитами плазма. Все потому, что сама плазма, то есть жидкая и прозрачная часть крови, — это настоящий витаминно-минеральный комплекс, квинтэссенция полезных веществ, присутствующих в организме. А маленькие кровяные пластинки — тромбоциты при попадании в кожу выделяют факторы роста, помогая ее обновлению и регенерации.

Что ждет во время процедуры? Для начала вас попросят сдать немного крови из вены в специальную пробирку. Дальше эта пробирка отправится в центрифугу, а вы — в кресло косметолога, отдыхать. В центрифуге из крови и будет выделена та самая обогащенная тромбоцитами плазма. Важно знать, что в одних клиниках предлагают стандартную плазмотерапию, в других — швейцарскую технологию PRP. Врачи объясняют, что во втором случае удается сохранять до 90% живых тромбоцитов пациента, секрет — в особых (и по-швейцарски надежных) расходных материалах.

Ирина Стрелкова главный врач клиники эстетической медицины «МЕДИ на Академической» Показаний к процедуре много: это профилактика и терапия возрастных изменений кожи, лечение алопеции и выпадения волос, борьба с фотостарением и пигментацией, работа с проблемной и жирной кожей, реабилитация после лазерных шлифовок и операций. В том случае, если пациенту проводится PRP-терапия, для достижения результата будет достаточно курса из трех процедур. При более дешевой стандартной плазмотерапии пациенту понадобится куда больше походов к косметологу.

Жировые клетки Как это работает? Чтобы сделать губы пышнее, а подбородок — увереннее, в качестве филлера можно использовать собственные жировые клетки. Введенный жир через некоторое время прорастает кровеносными сосудами и ведет себя в новом месте как дома. А в качестве бонуса после процедуры обещано улучшение качества кожи: все из-за содержания в жировой ткани стволовых клеток, стимулирующих процессы регенерации.

Что ждет во время процедуры? Липофилинг удобно комбинировать с другими пластическими операциями: хирург может ввести собственный жир пациента в нужные зоны во время липосакции, подтяжки лица или любого другого вмешательства. Однако провести процедуру можно и в амбулаторных условиях. Через миниатюрные проколы в области живота врач заберет необходимое количество жировых клеток, обработает их по специальной технологии и перенесет в новое место.

Павел Куприн главный врач Клиники доктора Куприна Губы, скулы, носогубные складки, провалы щек — скорректировать можно любую зону. Плюсы липофилинга очевидны: во-первых, это собственная ткань. Во-вторых, неограниченная в объемах. Так что масштабные коррекции выходят дешевле, чем работа с гиалуроновой кислотой. Единственный недостаток — склонность жира рассасываться в течение первого месяца. Но если клетки остались с вами в течение испытательного срока — значит, остались на всю жизнь.