Крутили не зря: финские ученые доказали пользу хулахупа. Оказалось, что обруч даже эффективнее ходьбы — 13 минут работы с таким тренажером уменьшает объемы талии значительно лучше 10 тысяч шагов в день. А еще понижает артериальное давление и уровень холестерина!

Группа ученых Хельсинского университета под руководством профессора Ханнеле Юки-Ярвинен провела эксперимент, в котором участвовали 50 женщин с избыточным весом. Их разделили на две группы — одна часть вращала обруч по 13 минут в день, другая проходила 10 тысяч шагов. Результаты поставили точку в вопросе пользы кручения обруча — хулахуп уменьшает талию значительно лучше нагрузок, получаемых во время ходьбы.

«Результат показал, что, конечно, может. Мы измерили среднее содержание мышц и жира в тестируемой группе. Использование хулахупа формирует талию. Объем талии уменьшился в среднем на три сантиметра, а мышечная масса увеличилась», — рассказала она. Кроме того, Юки-Ярвинен поделилась и другими результатами — в качестве физических нагрузок, хулахуп понижает артериальное давление, а такжже уменьшает уровень липопротеинов низкой плотности, ответственных за появление холестерина в крови.

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