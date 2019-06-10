Вот 13 причин, почему смартфоны ухудшают вашу продуктивность, память и креативность

Мы привыкли обрабатывать огромные потоки информации и реагировать на каждое уведомление смартфона. В книге «Освободи мозг» нейропсихиатр и доктор медицины Тео Компернолле объясняет, как мы глупеем из-за феномена гиперподключенности.

Возможность всегда «быть на связи» и иметь доступ онлайн открывает фантастические перспективы для работников умственного труда. Однако состояние постоянной подключенности становится настоящей катастрофой. Современные технологии позволяют нам находиться на связи в любое время и в любом месте. При этом подразумевается, что мы сами можем выбирать, когда и где хотим быть «в сети». При правильном использовании эти потрясающие технологии помогают нам работать более эффективно и продуктивно, взаимодействовать с большим количеством людей, совмещать профессиональную и личную жизнь благодаря гибкому рабочему графику и свободе передвижений. К сожалению, в реальности большинство профессионалов превращают возможность быть на связи в любое время и в любом месте в обязанность быть доступным всегда и везде. Иногда гиперподключенность не просто становится дурной привычкой, а превращается в настоящую зависимость. Главная опасность для руководителей и профессионалов в том, что гиперподключенность крайне негативно отражается на продуктивности и качестве умственного труда. Помните: ваш профессиональный успех зависит не только от объемов поглощаемой информации, но и от вашей способности переработать ее и произвести совершенно новую и полезную информацию, знания и идеи. Когда вы непрерывно получаете информацию из внешнего мира, у вашего мозга попросту не остается времени и возможности обработать и осмыслить рабочую информацию, сохранить ее в памяти, глубоко проникнуть в суть предмета или поиграть с собственными идеями.

13 проблем, создаваемых постоянной подключенностью Постоянная подключенность — это оружие массового умственного поражения. Чтобы быть интеллектуально продуктивным, нужно сосредоточить все свое внимание и умственные силы на одной конкретной задаче, защищая мыслящий мозг от постоянных переключений между задачами.

Чтобы быть интеллектуально продуктивным, нужно сосредоточить все свое внимание и умственные силы на одной конкретной задаче, защищая мыслящий мозг от постоянных переключений между задачами. Постоянная подключенность вводит вас в постоянный импульсивно-реактивный режим. Ваш рефлекторный мозг перенимает инициативу, и вы начинаете принимать чисто ситуативные, принятые ad hoc*, поверхностные и реактивные решения — менее взвешенные, менее точные и далеко не такие оптимальные, какими они могли бы быть, задействуй вы мыслящий мозг.

Ваш рефлекторный мозг перенимает инициативу, и вы начинаете принимать чисто ситуативные, принятые ad hoc*, поверхностные и реактивные решения — менее взвешенные, менее точные и далеко не такие оптимальные, какими они могли бы быть, задействуй вы мыслящий мозг. Постоянная подключенность вытесняет более трудную, но гораздо более важную умственную деятельность по осмыслению информации , ее переработке в знания, формированию глубокого и полного представления о предмете, а также развитию собственных идей.

, ее переработке в знания, формированию глубокого и полного представления о предмете, а также развитию собственных идей. Постоянная подключенность превращает сотрудников, так сказать, в адхократов, а организации — в адхократии (всё от того же латинского ad hoc) — вместо прежних бюрократов и бюрократий. Ситуативные, недостаточно обдуманные или подчас совершенно необдуманные реакции вытесняют собой критическое мышление, глубокий анализ, стратегическое планирование и способность действовать на опережение.

В режиме постоянной подключенности вы легче становитесь жертвами когнитивных ошибок и искажений, которым подвержен примитивный рефлекторный мозг.

Постоянная подключенность ведет к хронической многозадачности. Это значительно ухудшает интеллектуальную продуктивность, память, креативность и при этом увеличивает стресс.

Это значительно ухудшает интеллектуальную продуктивность, память, креативность и при этом увеличивает стресс. Постоянная подключенность — одна из причин несчастных случаев дома, на улице и на работе. Поскольку ваше сознательное внимание способно сосредоточиться только на чем-то одном, когда вы сосредоточиваете его на своем смартфоне, вы становитесь слепы и глухи к окружающему миру.

Поскольку ваше сознательное внимание способно сосредоточиться только на чем-то одном, когда вы сосредоточиваете его на своем смартфоне, вы становитесь слепы и глухи к окружающему миру. Постоянная подключенность ведет к информационной перегрузке. У вас, то есть у вашего мозга, попросту не остается времени и сил переработать входящую информацию и сохранить ее в памяти. В результате вы не можете принять хорошо продуманные, оптимальные решения и тем более развить собственные идеи. Все это еще больше увеличивает субъективное ощущение информационной перегрузки. Ваш мозг подвергается постоянному фоновому стрессу, что делает переработку информации еще менее эффективной и очень демотивирует.

Постоянная подключенность истощает ментальную энергию. Непрерывная череда микрорешений (например, удалять или нет сообщение, ответить сейчас или позже и т. д.) по крупицам расходует вашу ментальную энергию. Все эти небольшие энергозатраты суммируются, и в итоге, когда возникает необходимость принять действительно важное решение, ваш истощенный мыслящий мозг либо откладывает это решение на потом, либо передает эту работу неутомимому рефлекторному мозгу. А тот делает самый легкий, примитивный, нерациональный, импульсивный и, мягко говоря, неоптимальный выбор. Неудивительно, что именно вечером люди принимают самые необдуманные решения, совершают худшие ошибки и склонны к неправильному поведению. Ситуация усугубляется, если вы работаете в офисе открытого типа и не делаете регулярных перерывов в течение дня.

Непрерывная череда микрорешений (например, удалять или нет сообщение, ответить сейчас или позже и т. д.) по крупицам расходует вашу ментальную энергию. Все эти небольшие энергозатраты суммируются, и в итоге, когда возникает необходимость принять действительно важное решение, ваш истощенный мыслящий мозг либо откладывает это решение на потом, либо передает эту работу неутомимому рефлекторному мозгу. А тот делает самый легкий, примитивный, нерациональный, импульсивный и, мягко говоря, неоптимальный выбор. Неудивительно, что именно вечером люди принимают самые необдуманные решения, совершают худшие ошибки и склонны к неправильному поведению. Ситуация усугубляется, если вы работаете в офисе открытого типа и не делаете регулярных перерывов в течение дня. Постоянная подключенность лишает вас периодов «полезного безделья», необходимых архивирующему мозгу для выполнения своей работы. Если мыслящий мозг постоянно загружен, архивирующему мозгу попросту не хватает вычислительных ресурсов, чтобы упорядочить информацию и сохранить ее в памяти, перерыть свои архивы, рекомбинировать информацию нестандартным образом и неторопливо поиграть с творческими идеями. Посвящая каждую свободную минуту смартфону, заполняя любой перерыв поглощением информации, вы не становитесь умнее. Вы становитесь глупее.

Постоянная подключенность вредит настоящим разговорам, отношениям, обсуждениям и встречам. С одной стороны, технологии позволяют нам в любое время и в любом месте связаться практически с любым человеком. С другой стороны, постоянное нахождение онлайн негативно отражается на качестве реального общения.

Постоянная подключенность подрывает продуктивность выездных встреч. Когда «рабочий кабинет» с его нескончаемым потоком рабочих вопросов находится у менеджеров в кармане, им трудно абстрагироваться от повседневной текучки и взглянуть на свою компанию стратегически, с высоты птичьего полета. В результате они превращаются в кузнечиков, неспособных увидеть открывающиеся перед компанией перспективы или угрозы, найти нестандартные, инновационные подходы и сформировать сплоченную управленческую команду. И, наконец, последнее по очередности, но не по значимости:

Когда «рабочий кабинет» с его нескончаемым потоком рабочих вопросов находится у менеджеров в кармане, им трудно абстрагироваться от повседневной текучки и взглянуть на свою компанию стратегически, с высоты птичьего полета. В результате они превращаются в кузнечиков, неспособных увидеть открывающиеся перед компанией перспективы или угрозы, найти нестандартные, инновационные подходы и сформировать сплоченную управленческую команду. И, наконец, последнее по очередности, но не по значимости: Постоянно подключенные люди лишаются контроля над своей жизнью. Стоит им услышать звук уведомления на смартфоне или компьютере, как они бросают все дела и исчезают в виртуальном мире. Не они решают, когда им войти в виртуальный мир, а виртуальный мир решает это за них. Они превращаются в прыгающих кузнечиков с раздробленным вниманием и примитивным мышлением. Они никогда не присутствуют в реальном мире на все 100%. Их мыслящий мозг никогда не работает на полную мощность. Они страдают от постоянной усталости, хронического стресса, низкой продуктивности и поверхностных отношений.

10 причин, почему так трудно преодолеть тягу к постоянной подключенности 1. Мы запрограммированы на удовольствие. Каждый раз, когда вы получаете новое сообщение, в вашем мозге происходит небольшой выброс гормона удовольствия дофамина. Именно поэтому многие люди, когда чувствуют себя несчастными или подавленными, ищут утешения онлайн. При сосредоточенной умственной деятельности выработки дофамина не происходит. Напротив, она потребляет массу ментальной энергии. Разумеется, когда вы завершаете выполнение сложной, большой задачи, это дает вам гораздо более длительное и глубокое чувство удовлетворения. Проблема в том, что возможность получить немедленное удовольствие зачастую берет верх над отложенным вознаграждением. 2. Мы запрограммированы на немедленное удовлетворение. Постоянная подключенность может обеспечивать нам немедленное удовлетворение наших потребностей в новизне, действии, удовольствии, ощущении своей востребованности и значимости и т. д. Между тем способность отложить получение удовлетворения очень важна для успеха в жизни: как показал всемирно известный «зефирный эксперимент» Уолтера Мишела, дети, которые в четырех-шестилетнем возрасте могли отказаться от немедленного поедания лакомства, в дальнейшем гораздо лучше учились в школе и вузах, реже страдали ожирением и наркотической зависимостью и реже разводились с супругами. 3. Мы запрограммированы на развитие привычек. Преимущество легкого формирования привычек в том, что это существенно облегчает нам жизнь. Благодаря этой способности во многих ситуациях мы можем действовать быстро и экономно, не привлекая к делу мыслящий мозг. Модели поведения, сопряженные с постоянной подключенностью, точно так же легко превращаются в привычку. В результате с нашими ИКТ мы ведем себя определенным — неправильным — образом, даже не задумываясь об этом. И избавиться от этой пагубной привычки так же трудно, как от любой другой. 4. Мы запрограммированы на выработку условных рефлексов. Изучая поведение собак, академик Павлов обнаружил интересную закономерность: у собак начинала выделяться слюна не только при виде пищи, но и при воздействии любого раздражителя, обычно сопровождавшего кормление, например звука колокольчика. Павлов назвал этот механизм условным рефлексом. Постоянная подключенность — такой же условный рефлекс, где в качестве раздражителя может выступать звуковое уведомление или, что не менее важно, малейшее ощущение скуки, усталости или любая свободная минута. Эти раздражители заставляют вас немедленно прервать текущее занятие и взять в руки смартфон. Важная работа, интересный разговор, семейные дела, вся ваша реальная жизнь не могут остановить действие этого условного рефлекса. 5. Мы запрограммированы на быструю реакцию (а не на медленное размышление). Когда наши доисторические предки сталкивались с саблезубым тигром, склонность к размышлениям была для них равносильна самоубийству. Поэтому на протяжении многих тысяч поколений гены, отвечающие за молниеносные, импульсивные реакции, получали преимущество над «рефлексивными» генами. Сегодня ситуация изменилась: неспособность к размышлениям мешает добиться успеха в современных джунглях.

6. Мы запрограммированы реагировать на опасность. Сигналы о потенциальной опасности привлекают наше внимание гораздо сильнее, чем признаки того, что все в порядке и можно спокойно заниматься своими делами. Таким образом, каждый раз, когда мы получаем сообщение или электронное письмо с плохими новостями или предупреждением о надвигающейся опасности, это укрепляет наше желание проверять электронную почту как можно чаще. Чем больше мы склонны к тревожности, тем чаще заглядываем в почтовый ящик. 7. Мы запрограммированы на любопытство. Любопытство — это исследовательская реакция на новые раздражители. Она очень древняя с точки зрения эволюции, поэтому находится в ведении рефлекторного мозга и почти не требует усилий. Она важна для выживания. Кроме того, обнаружение чего-то нового провоцирует в головном мозге выработку химического вещества, которое вызывает чувство удовольствия, а порой и эйфории, даже если сделанное открытие бесполезно или негативно. 8. Мы запрограммированы на развитие зависимости. Когда привычка перерастает в зависимость, вы перестаете ее контролировать и полностью теряете свободу выбора. Ваша привычка начинает управлять вами. Вы должны вести себя привычным образом, даже если это негативно влияет на более важные аспекты вашей жизни. Когда вы это делаете, то чувствуете себя хорошо, когда прекращаете — вам плохо даже физически, поскольку зависимость приводит к изменению биохимии головного мозга и всего организма. Симптомы абстиненции подтверждают наличие зависимости. 9. Мы запрограммированы на принадлежность к социальным общностям. Хотеть принадлежать к какой-либо группе, быть принятым людьми, которые важны для вас, — совершено нормальное желание. Никто не любит быть отвергнутым. Однако неуверенные в себе и тревожные люди придают слишком большое значение тому, что происходит в социальных сетях. Они страдают от страха стать «изгоем», а любой отказ от «дружбы» — для которой в социальных сетях нужно лишь кликнуть мышью — воспринимается ими как трагедия. Вместо того чтобы отказаться от социальных сетей, они, наоборот, вкладывают все больше времени и сил в тщетные попытки «приобрести статус», найти поддержку и признание, тем самым только увеличивая риск быть отвергнутыми. Так создается порочный круг. Маркетологи и разработчики приложений умело используют эту тревожность в своих интересах. 10. Мы хотим знать, что делают другие. Нормальное желание принадлежать к социальным общностям может перерасти в так называемый синдром упущенной выгоды — навязчивую боязнь пропустить интересное событие или хорошую возможность, которой может воспользоваться кто-то еще. Поскольку в бесконечном потоке информации невозможно что-то не упустить, для тревожных людей это только усиливает страх. В результате они непрерывно просматривают ленты новостей и чаты, чтобы всегда знать, что делают другие. Маркетологи и разработчики приложений эксплуатируют этот страх, предлагая «липкие» продукты, которые позволяют вам всегда оставаться «в курсе». Вывод: предупрежден — значит вооружен. Эти нейропсихологические механизмы не определяют полностью наши реакции и поведение, но, безусловно, могут влиять на них. Маркетологи и разработчики приложений тайно пользуются ими в корыстных целях, чтобы обольщать и ловить нас на крючок, манипулировать нами и подталкивать к нужным им действиям. Они знают о 10 вышеописанных механизмах ничуть не меньше, чем ученые. Опираясь на результаты новейших нейропсихологических исследований, они умело заставляют вас действовать в своих — а не ваших — интересах. Теперь, когда вы знаете об этом, ничто не мешает вам обрезать марионеточные нити и начать использовать инструменты ИКТ грамотно, руководствуясь своими интересами. Разумеется, если вы привыкли к постоянной подключенности, вам будет трудно преодолеть эту привычку, условный рефлекс или зависимость, особенно поначалу. Но это не повод отступать. Помните: многие сумели освободиться от оков гиперподключенности и выйти на новый уровень интеллектуальной продуктивности.