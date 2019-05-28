В России появится мобильный помощник в выборе полезных продуктов в магазинах

Больше не придется проводить часы в поисках ЗОЖ-товаров — в России появится мобильное приложение для выбора полезных продуктов в магазинах. Его разработкой занимается Роспотребнадзор в рамках реализации федерального проекта «Укрепление общественного здоровья» — ресурс поможет определить качество и безопасность товара, составить собственный рацион и даже просчитать калории. Будем отовариваться с умом!

Главная тема нацпроекта — донесение полезных сведений о культуре здорового питания. В его рамках Роспотребнадзор создаст ресурс и мобильное приложение, которое поможет в выборе продуктов. Так, умный помощник определит качество товара, его безопасность, просчитает калории в соответствии с рационом пользователя. Приложение будет работать на базе действующего сайта Роспотребнадзора — там же можно будет посмотреть информацию о качественной или некачественной продукции.

В 2019-2020 годах вплотную займутся лабораторным мониторингом качества продукции, которую потребляют россияне — появится 17 испытательных центров на базе Роспотребнадзора, в которых 12 групп пищевой продукции будут исследоваться по 10-15 показателям на микро и ммакроэлементы, витамины, трансжиры, антибиотики и другие.

«Это позволит определить не только показатели безопасности, но и даст нам возможность проводить более углубленные и детальные исследования, видеть истинную сущность продуктов. Информирование широкого круга потребителей о результатах наших исследований и рекомендациях по правильному и здоровому питанию мы начинаем со следующего года. К концу реализации нацпроекта, а это 2024 год, мы планируем, что более 30 млн человек будут охвачены адресным просвещением и консультированием по вопросам здорового питания», — приводит ТАСС слова руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой.