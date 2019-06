Как идеолог фестиваля Odyssey Алексей Изотов привез в Петербург новый глобальный тренд на рейвы на ЗОЖе

В трех старинных газгольдерах Планетария и Люмьер Холла в субботу, 29 июня, развернется костюмированный летний фестиваль Odyssey. Дополненную реальность в духе Burning Man тут решили объединить с техно-кемпингом и духовными практиками Gardens of Babylon. Мы поговорили с идеологом фестиваля Алексеем Изотовым о том, как всеобщего духовного переживания во время рейва можно добиться без алкоголя и стимуляторов.

Что гарантировало общее духовное переживание?

Мы сделали вечерние медитации и утреннее рассветное занятие по йоге.

Много было желающих?

Нет! Немного сумбурно получилось. (Смеется.) Но мы будем продолжать, я уверен, что постепенно такие практики станут нормой. Я был на трехдневном кемп-фестивале Gardens of Babylon: The Monastery в монастыре под Дюссельдорфом тысячи на три человек с шикарными артистами. С самого утра и до начала вечеринок все занимались саунд-хилингом, медитациями, дыхательными практиками, массажем, ели здоровую пищу — я даже не знал, что такое бывает. Именно таким я вижу наше развитие. Промоутеры Gardens of Babylon начинали с йога-семинаров, а выросли в один из важнейших электронных фестивалей. 22 сентября мы привезем их шоу-кейс в Петербург!