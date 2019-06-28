Как идеолог фестиваля Odyssey Алексей Изотов привез в Петербург новый глобальный тренд на рейвы на ЗОЖе

В трех старинных газгольдерах Планетария и Люмьер Холла в субботу, 29 июня, развернется костюмированный летний фестиваль Odyssey. Дополненную реальность в духе Burning Man тут решили объединить с техно-кемпингом и духовными практиками Gardens of Babylon. Мы поговорили с идеологом фестиваля Алексеем Изотовым о том, как всеобщего духовного переживания во время рейва можно добиться без алкоголя и стимуляторов.

Как появился фестиваль Odyssey и какое отношение имеет к этому всему Гомер? Самое прямое! Все началось, конечно же, с музыки. Прошлым летом у меня появилась возможность привезти с диджей-сетом Rebolledo, музыкального директора сообщества Mayan Warrior, одного из крупнейших лагерей культового фестиваля Burning Man. Когда я задумался, как обыграть это событие, то понял, что в Петербурге его вообще никто не знает: все либо слушают техно, либо поют в караоке «Руки вверх!». Так странно, что в городе, называющемся культурной столицей, нет вариативности музыки. То, что играет Rebolledo, вообще сложно отнести к какому-то направлению: ни техно, ни прогрессивом, ни дип-хаусом это не назвать. Я бы определил этот стиль как музыкальное путешествие. И стало понятно, что нужно делать не просто вечеринку, а фестиваль, как общее приключение, путешествие за самым красивым и мелодичным опытом со всего мира. Фестиваль, где не только были бы разные зоны и обязательный дресс-код, но и некое общее духовное переживание. В тот момент я как раз перечитывал «Илиаду» — ну что ты смеешься, я на самом деле в детстве много читал. Сначала мама заставляла, а потом втянулся, понял, что это нормальная тема, не опасная. (Смеется.) Поэтому лучшего названия, чем Odyssey, невозможно было придумать. Еще и мой друг Виктор Петров, надежда современной электронной сцены России, подумывал о создании лейбла под таким названием. Все сошлось.

На Алексее: брюки Rick Owens, ботинки Masnada (все — ДЛТ)

Что гарантировало общее духовное переживание? Мы сделали вечерние медитации и утреннее рассветное занятие по йоге. Много было желающих? Нет! Немного сумбурно получилось. (Смеется.) Но мы будем продолжать, я уверен, что постепенно такие практики станут нормой. Я был на трехдневном кемп-фестивале Gardens of Babylon: The Monastery в монастыре под Дюссельдорфом тысячи на три человек с шикарными артистами. С самого утра и до начала вечеринок все занимались саунд-хилингом, медитациями, дыхательными практиками, массажем, ели здоровую пищу — я даже не знал, что такое бывает. Именно таким я вижу наше развитие. Промоутеры Gardens of Babylon начинали с йога-семинаров, а выросли в один из важнейших электронных фестивалей. 22 сентября мы привезем их шоу-кейс в Петербург!

То есть у Odyssey есть гуманистическая идея? Да, показать, что фестиваль или рейв — это не наркотики, не алкоголь, не погружение в какие-то дебри и пучины. Мы находимся на пороге эры, когда людям не будут нужны стимуляторы: достигать состояния расширенного сознания будет круто за счет ресурсов собственного организма. Все остальное — просто иллюзия радости. Сейчас как будто повышается уровень вибраций, люди начинают работать на новой частоте. Практики дают ощущение объема пространства, ты как будто выходишь за собственные рамки. Это очень круто! Это нужно изучать, этим нужно заниматься, но, как и любой рост, такое движение требует определенных усилий. Именно этому мы должны учить наших детей.

А ты чем занимаешься? Аэройогой — почти все занятие происходит вниз головой и в гамаках. Это невероятно встряхивает, да и растяжка сумасшедшая. Еще мне нравится дыхательная практика цигун. Второй год соблюдаю зимний и весенний пост, но не по религиозным соображениям. Много читаю на темы практик и стараюсь посещать мероприятия ЗОЖ-формата по всему миру: в Тулуме, Нью-Йорке, на Ибице или в пустыне Невады.

Рейв — вовсе не погружение в дебри и пучины, а музыкальное путешествие и общее эмоциональное переживание

Как эти вибрации реализуются в летней «Одиссее»? Мы поняли, что хотим, чтобы гости получили личный опыт, хотим вызвать взрыв эмоций — и помимо декораций, над которыми работают тридцать человек, или сказочных костюмных перевоплощений задействуем несколько иммерсивных театров. Все будет проходить сразу на нескольких площадках Планетария № 1, будет даже чилаут под звездным небом с проекциями форм из сакральной геометрии. Задача сделать так, чтобы, переступая порог, человек попадал в другой мир. Мы увлеклись идеей Атлантиды и будем обыгрывать эту легенду, чтобы гости в нее погрузились, встрепенулись, поискали символы и знаки. Группа Audiofly впервые привезет в Россию свой проект Flying Circus, и мы отдаем им весь купол планетария в третьем газгольдере: там будет висеть луна, а вокруг нее будут плавать киты, рыбы и другие интересные существа. Очень важно в наш век изображений сделать мощную визуальную историю. И конечно, музыка — вплоть до рассветного выступления симфонического оркестра.

Как еще будут декларироваться ЗОЖ-заветы? Фуд-корт фестиваля планируется на пятьдесят процентов веганским: это и смузи, и овощи с фруктами, и самые интересные идейные заведения Петербурга, которые могут показать, что здоровая пища может быть не только полезной, но и очень вкусной. Мы хотим сделать акцент на раздельном сборе мусора и отказе от пластика, продумываем ряд идей, которые помогут нам стать более экологически ответственными.

Как ты нашел единомышленников? Когда я понял, чего именно хочу, обстоятельства сами стали складываться так, как нужно. До этого у меня такое было только в бизнес-проектах, но тогда я этому не придавал большого значения. Когда твой фокус умножается на веру и нежелание принимать никакие препятствия, то ты просто идешь напролом. С настройкой этого фокусного зрения все стало происходить моментально. После летнего Odyssey мы с фестивалем науки, технологий и искусства Science Fest сделали в Планетарии № 1 концерт Azamat c программой Opus 1. Азамат Аграба, пожалуй один из самых интересных электронных музыкантов страны, соединил электронную и академическую музыку, привлек симфонических музыкантов и оперных певиц, а заглавный трек нового альбома, не сговариваясь со мной, еще до фестиваля назвал Odyssey. Мы провели его концерт 22 сентября, в день осеннего равноденствия. Именно тогда я понял, что случилось какое-то волшебство. Собралась команда единомышленников — мои соинвесторы Евгений Калинин и Владимир Бибиков, дизайнер Евгений Мелихан и программный директор Александр Боронин. Я нашел компании Diehard и Rent Event, они очень помогают мне реализовать технические моменты, с которыми все обычно довольно непросто, чтобы я мог сконцентрироваться на творческой части. Мы дружим и делим привозы с московским Gazgolder Limited Edition, вокруг нас сложилось настоящее комьюнити — мы все вместе путешествуем по миру за хорошей музыкой и стремимся поделиться своими открытиями. Ровно за месяц до Odyssey, 28 мая, мы в том же Планетарии № 1 запускаем проект The Dome / spiritual awakening, куда привезем группы, использующие этнические инструменты — ситары, дудуки, мандолины. С кем-то я познакомился в Тулуме, с кем-то на Burning Man, крутейшие музыканты есть и в Петербурге. Древние инструменты настраивают, как камертоны, весь организм по всем каналам на исключительно правильную частоту. Специально под эти концерты готовится видеоконтент, тщательно детализованная графика, основанная на сакральной геометрии. Все это будет транслироваться на самый большой в мире купол планетария — под ним точно будут происходить какие-то чудеса. 8 июня мы проведем препати фестиваля с артистами Mayan Warrior, а 29 июня ждем всех на Odyssey, который на этот раз получил приставку Atlantis.