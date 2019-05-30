Знакомьтесь, Анастасия Миронова — фитнес-богиня из Петербурга, за которой следит 1 млн подписчиков

Петербургская фитнес-богиня Анастасия Миронова по-чеховски держит порядок в душе, теле, мыслях и своем миллионном инстаграме. Разбираемся, как от фитнес-коучинга ей удалось перейти к созданию трех крупных бизнес-проектов, а от расстройств пищевого поведения — к осознанному отношению к питанию и здоровью в целом.

Костюм Hugo Boss (ДЛТ), велосипедки Iron by Mironova, серьги и брошь Geasy (Geasy Store)

Физика Настя Миронова в двадцать четыре года владеет фантастическим телом и тремя крупными бизнесами. Только связаны эти факты более сложным (и крепким) узлом, чем может показаться. Инвестиции в онлайн-школу Miro FS, марку спортивной одежды Iron by Mironova и бьюти-бренд Marble Lab Насте действительно дало собственное тело. Оно без сна и отдыха жгло калории — на всех боках, «ушках» и животах в зоне досягаемости фитнес-коуча. «Я несколько лет вела тренировки в эколофте на Приморской, который арендовала под занятия. Ко мне регулярно ходило около ста, нет… ста десяти девочек», — вспоминает Миронова замороженный год назад из-за ее гиперзанятости проект. Посчитать профит нетрудно, если учесть, что один «месяц боли» стоил каждой ученице 8 тысяч рублей.

«Прогресс — это череда взлетов, падений и плато».

Отзывы о курсе залиты реками благодарных слез с частотным оборотом «горят булки» (сама студия значится под кодовым именем «булочная»). А атрибуции тренера сочетают «светлого человечка» и «вздохнуть не даст». Главное, на чем сходятся все подопечные Насти, — ее умение верить в людей гораздо больше, чем они сами. До сих пор на любой вопрос, который начинается с «А реально ли…», она неизменно отвечает: «Конечно». И в жизни, и в инстаграме. Это не прием из мотивационной сессии, не «да-предложение» и не поза силы имени Роббинса, а искреннее убеждение: «Людей с нарушениями метаболизма на свете не больше одного процента. И я правда считаю, что результат наступает неизбежно, просто у кого-то чуть позже. Постоянного, равномерного прогресса не бывает, он почти всегда нелинеен. Это череда взлетов, падений и плато».

Плащ Theory (ДЛТ), юбка Prelydia, серьги Copine Jewelry

Про личные плато и падения Миронова говорит свободно. Когда нет запала заниматься в полную силу, «нравственный стержень» (очевидное — невероятное!) идет к строгому тренеру. Троеборец и пауэрлифтер Валерий Петельгузов из SportLife знает ее с самого начала спортивного пути. Соратник, однако, не тяготеет к идеальной прорисовке мышц и равнодушен ко всем видам булок. Настя невозмутима: «Мне без разницы, какое тело тренер выбрал для себя. Я против любой формы бодишейминга. Важно, насколько он профессионален как наставник».

Главная болевая точка фитнес-богини — перфекционизм, насчет обсессивной природы которого не питает иллюзий ни она, ни ее психотерапевт. Пережив серьезное расстройство пищевого поведения два года назад, Миронова отрефлексировала стремление поддерживать тело в состоянии, близком к идеальному. Грань между следованием здоровому образу жизни и манией орторексии тоньше Настиной талии, но, кажется, ее можно нащупать. «Беспокойство должна вызывать уже первая стадия болезненного отношения к телу и питанию. Она про „наказание“ и подавленность после того, как „согрешишь“ с запрещенной едой. Желание срочно искупить вину и отработать калории — тревожный знак». Религиозный экстаз ПП-зависимых Миронова остужает жестокой логикой: «Ну сорвались вы, съев несколько кусков торта на ужин поверх обычного меню. Физически невозможно сжечь эти пять тысяч калорий за один следующий день». Невозможно и не нужно: «Вредные продукты я ем, когда хочется. Еда — это в том числе и удовольствие».

Купальник-бандо Calzedonia, плавки купальные Balmain, пиджак Hugo Boss (все — ДЛТ)

Вывод выстрадан многолетним тест-драйвом всех существующих диет и систем питания: «Сейчас я вернулась к истокам: баланс нутриентов, односложные блюда. Натуральные, цельные продукты без добавок, много овощей, фруктов и морепродуктов». В интуитивном питании Настя тоже видит смысл — но не для всех: «Организм умеет обманывать. Нельзя целиком полагаться на его сигналы. Но, даже если он сама честность, все равно не попросит того, что нужно для рельефных мышц, которые хочу я. Ведь рельеф — это не совсем о здоровье, если говорить откровенно».

Откровенно фитнес-стержень говорит обо всем. Даже об опыте с липолитиками: «Однажды я нашла на своем теле неустранимые недостатки — какой-то жировой комочек у трицепса и видимые только мне „попины уши“. Было очень интересно, как сработают эти инъекции. Оказалось больно и бессмысленно: синяки не сходили еще долго, а видимых изменений я не обнаружила».

Кроп-топ и легинсы Iron by Mironova, платье № 21 (ДЛТ)

Лирика Все решения — даже такие неочевидные, как косметологический эксперимент, — Миронова принимает молниеносно. Наполеоновский принцип «ввязаться в бой, а там посмотрим» в ее изложении звучит так: «Лучше быстрый план и действие, чем идеальный план, который никогда не воплотится в жизнь». С этим девизом Настя переехала в Петербург из деревни Трубников Бор в 90 километрах от КАДа сразу после школы. С ним бросила на четвертом курсе бухгалтерское дело в ФИНЭКе. С ним пошла в колледж бодибилдинга Бена Вейдера — и прокрутила номер с разрывом академических отношений на последнем курсе еще раз: «Просто я не получила новых знаний, изучив все эти темы давным-давно. А после открытия моей студии времени на формальности с дипломом уже не осталось».

«Рельеф — это не совсем о здоровье, если говорить откровенно».

Проекты онлайн-школы и марки одежды тоже рождались стремительно и без консультантов: «Я совершила все ошибки, какие только могла. Например, не проверяла ткань на носкость, раз она красивая и приятная на ощупь. Не заключала договоры, даже на поставку. Полагалась на честное слово и много раз попалась на этом сверхдоверии». Но в главном Миронова не ошиблась: все идеи прижились. Онлайн-тренировки с понятной теоретической частью, доступными в чате 24/7 диетологом и психологом материализовались в сотни феерических фотохроник «до — после». Джегинсы и велосипедки с анатомическим кроем из разряда «очень вызывающие» перешли в «надо брать» быстрее, чем обмен теми же репликами между Людмилой Прокофьевной и Верочкой. Самый молодой проект, бренд Marble Lab, тоже попал в тренд. Мягкая уходовая косметика для тела без силиконов и парабенов в лаконичных банках делает ставку на натуральность и безопасность. При этом Настя отнюдь не бьюти-старовер: «Отсутствие определенных ингредиентов очень важно для чувствительной и реактивной кожи. Но консерванты в составе кремов, конечно, есть — иначе хранить их можно только три дня в холодильнике». Да и к силиконам Миронова вовсе не сурова, если они включены в косметику для волос.

«Терпкий вкус созидания» (копирайт) фитнес-многостаночнице определенно нравится. Как и размышлять в постах об идеях Руссо и Фромма, мимоходом цитируя Грибоедова, Есенина и Лихачева. И при этом тонко троллить контентмейкеров и «голожопых философов», написав под эпичным фото с разлетающейся юбкой: «Нельзя слишком часто оглядываться на зад». Бесспорно, «связь между интеллектом и физической формой крепка и упруга». Так гласит еще один афоризм Мироновой, из которых вполне можно сделать сборник. «Не думаю, что у меня есть право писать книгу. Каким сакральным знанием я могу поделиться? Просто пишу в заметки, когда приходит какая-то мысль. Иногда даю ей дозреть — день, неделю или месяц, как получится. А если горит, делюсь эмоциями моментально». Но эсэмэмщики всех трех бизнес-аккаунтов Насти такой роскоши лишены: они утверждают с боссом план постов на неделю и визируют каждый пост, включая те, что повествуют о сложном жизненном пути митохондрий печени. Потому что «быть ответственным — значит быть автором», как сказал Сартр и подтвердила Миронова. В авторском потенциале и упорстве сомневаться нет причин. Название одного из брендов Насти Iron by Mironova дает понять, что в самой фамилии спрятан кусок железа. Совпадение? Не думаем.