Забота о теле и окружающей среде вылилась для маркетолога в бизнес: она создает «умные» купальники, заменяющие крем с SPF. Для «Собака.ru» Ирина Рубинштейн открыла содержимое своей аптечки и рассказала о главных ЗОЖ-заповедях.

Витамины и нутриенты Я против самодеятельности в назначении витаминов и всяческих добавок. Все должно выписываться врачом, а после 30-35 лет вашим лучшим другом вы обязаны сделать эндокринолога. Бесконтрольный прием добавок может быть опасным — никто не знает, как на организме скажется микс из десятка витаминов и других препаратов в течение одного дня. Это такой черный ящик и неизвестно, что вы получите на выходе. Лучше не забывайте про витамины и микроэлементы на столе — хорошие фрукты, ягоды, орехи, жирный творог, рыбу и красное мясо пару раз в неделю. Без назначения врача могу принимать разве что комплекс с Омега-3 и Омега-6. Выбираю японский, в составе которого сквален — жир, добытый из печени глубоководных акул.

А вообще одни из самых доступных и эффективных нутриентов — это солнце и кислород. Однако правильно «принимать» их могут не все. В случае с кислородом за счет правильного дыхания и проработки диафрагмы можно повысить его поступление в организм на 20 процентов, и положительные эффекты заметны сразу — например, мозгу куда легче думается. Одно из моих увлечений — это йогическая очистительная техника наули, которая в том числе помогает тебе дышать правильно. Я обучила технике уже 3 тысяч человек.

Рацион питания Один из самых странных советов по питанию — это каша на завтрак. По утрам я предпочитаю белковые блюда, например, яйца, сыр, жирный творог или рыбы — отличный вариант. А вот после той самой каши или другого углеводного завтрака происходит резкий скачок инсулина, что далеко не так полезно, и через 2-3 часа тебе опять хочется есть. Белок же достаточно медленно перерабатывается и энергии хватает надолго. Если тело просит чего-то более углеводного — то только в обед, потому что ужин — это тоже белки и куча зелени. Не разделяю всеобщей паники по поводу глютена: пройдите исследование, если считаете, что у вас непереносимость. А если нет ее — зачем убирать из рациона продукты с глютеном?

Продуктивность и ментальное здоровье Для получения энергии предпочитаю использовать собственные ресурсы организма, а не кофеин. Один из работающих методов — создание телесных якорей. Когда вы чувствуете максимальный прилив, эйфорию, ощущение победы, надавите на какую-нибудь косточку на теле — ту, до которой в обычной жизни вы не дотрагиваетесь. У меня уже собралась целая библиотека таких якорей. В нужный момент, например, перед важным выступлением нажимаем на эту «кнопку» — и состояние меняется кардинально. Я стараюсь вставать в 5-5.30 утра, если режим не сбит перелетами. В это время мозг максимально очищен от кэша, поэтому удается думать максимально стратегически. С таким режимом можно успевать гораздо больше — как будто у тебя два рабочих дня вместо одного. И когда большинство людей только приступают к работе, ты уже переделал кучу дел. Ощущение гонки исчезает, а когда ты не суетишься, то невероятным образом делаешь в два раза больше.

Благодаря ранним подъемам ощущение гонки исчезает, а когда ты не суетишься, то невероятным образом делаешь в два раза больше

Предприниматель — это человек, живущий в постоянном стрессе. У меня спрашивают, как ты расслабляешься? Да я просто не напрягаюсь, зачем нервничать по каждому поводу и без? Но важно научиться реагировать на стрессовые ситуации. Когда она случается, я думаю о том, чему полезному я могу научиться в данной ситуации.

Ответственное отношение к здоровью и бизнес Сейчас я создаю «умные» купальники, уровень защиты которых соответствует SPF 30-35. Первые экземпляры шились исключительно для себя и друзей — наверное, это было результатом возросшей осознанности к своему здоровью. Захотелось не сколько открывать тело на пляже, сколько закрывать. Если твоя кожа покраснела под лучами палящего солнца— это уже первая стадия ожога, а если это происходит систематически — риск преждевременного старения и даже развития меланомы. При этом полностью прятаться от солнца тоже не стоит. Солнечные лучи рассеиваются и становятся менее агрессивными благодаря ультратонкому материалу. Ткань настолько прозрачная, что нельзя выпустить базовую черную модель — это будет выглядеть слишком откровенно. Необходимые места мы скрываем за принтами и движемся в сторону более закрытых моделей. Конечно, не предлагаем облачаться в купальник с головы для ног, хотя буркини в линейке тоже есть. Но зону декольте, кожа которой особенно склонна к старению и образованию пигментных пятен, оберегать точно нужно.

Здоровая ситуация — это когда купальник закрывает ваше тело, а не открывает