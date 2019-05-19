С 1987 года почти 320 тысяч ВИЧ-инфицированных россиян скончались от болезни

За 31 год в России от ВИЧ-инфекции умерли более 320 тысяч россиян. Статистика ведется с момента регистрации заболевания на территории страны — первый случай заражения был выявлен в 1987 году. Тогда же президиумом Верховного совета СССР был издан указ «О мерах профилактики заражения вирусом СПИД» — документ также устанавливал меры наказания тех граждан, которые, зная о собственном диагнозе синдрома иммунодефицита, заражали других.

Роспотребнадзор сообщает о более 1 миллионе россиян с зарегистрированным положительным ВИЧ-статусом — такая цифра приводится на конец 2018 года. 87,7 тысяч человек были заражены за период прошлого года. При этом, по данным Министерства здравоохранения РФ, число зарегистрированных составило чуть больше 896 тысяч человек.

«С начала регистрации ВИЧ-инфекции умерли к 31 декабря 2018 года более 318 тысяч ВИЧ-инфицированных, в том числе в 2018 году в Российской Федерации умерли от различных причин 36868 больных ВИЧ-инфекцией. Ведущей причиной летальных исходов среди инфицированных ВИЧ остается туберкулез», — приводит ТАСС данные ведомства.

Вирус приобретенного иммунодефицита человека наиболее распространен в 23 субъектах России — Кемеровской, Иркутской, Свердловской, Самарской, Оренбургской, Челябинской, Ленинградской, Тюменской, Новосибирской, Курганской, Томской, Тверской, Ивановской, Омской, Мурманской, Ульяновской и Московской областях, Ханты-Мансийском автономном округе, в Крыму, Пермском, Красноярском, Алтайском краях и Санкт-Петербурге.

«В основном, я думаю, это связанно с тем, что здесь большая часть населения проживает в городах, а ВИЧ больше всего распространялся как раз в крупных городах Сейчас появились цепочки, из-за которых оказаться в группе риска может каждый и мы всем рекомендуем проверяться на ВИЧ инфекцию», — говорит руководитель Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом, академик РАН Вадим Покровский.