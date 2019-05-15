Иглы разума: вредят ли филлеры лицу и как работает мезотерапия без уколов?

Стоит ли пересаживаться с иглы гиалуроновой кислоты и ботокса на неинвазивные процедуры, которые не травмируют кожу? Вместе с косметологами разбираемся в плюсах и минусах бьюти-инъекций, филлеров и мезотерапии без уколов.

Свежий отчет Американской академии пластических хирургов (AAFPRS) зафиксировал вклад миллениалов в дико растущий спрос на косметологические процедуры. Пациенты в возрасте 22–37 лет взрослеют в период бума эстетической медицины и относятся к своим лицам более чем серьезно. Делают упор на профилактику и пытаются контролировать процесс старения, чтобы в будущем не пытаться повернуть время вспять подтяжкой лица. Неудивительно, что объемы инъекций ботокса (кстати, это по-прежнему самая популярная косметологическая процедура) увеличились на 22% с 2013 года. При этом спрос среди пациентов на малоинвазивные процедуры — те, что оставляют на коже минимальные повреждения, — растет еще быстрее.

Работает ли мезотерапия без уколов? Клиники активно подхватили неинвазивный тренд: сыворотки с гиалуроновой кислотой вводят под давлением кислорода, с помощью газожидкостного пилинга, низкоамплитудным лазером и еще десятком хитрых способов. Может ли это все заменить нам уколы красоты? «Безынъекционная мезотерапия — это отличная уходовая процедура, которая улучшает цвет лица, но никак не является альтернативой классической мезотерапии, — объясняет главный врач клиники лазерной косметологии «ЛИНЛАЙН» Екатерина Шостак. — Ведь наша кожа выполняет барьерную функцию и состоит из множества слоев». Игла добирается до слоя под названием дерма, стимулируя выработку коллагена, эластина и фибробластов (клеток-строителей). А у коктейля, введенного в кожу любым физическим способом (будь то ультразвук или электропорация), куда меньше шансов достичь необходимых нижних слоев дермы.

Чтобы избавить пациентов от лишних инъекций, производители выпускают долгоиграющие новинки — препараты дают эффект увлажнения на срок до 9 месяцев.

Стоит ли лишний раз травмировать кожу иглой? На самом деле абсолютных противопоказаний для инъекционных процедур немного — это нарушения свертываемости крови и системные заболевания вроде псориаза и сахарного диабета. Вся серьезная медицинская косметология базируется на инъекциях, и от этого никак не уйти, говорит косметолог клиники «ГрандМед» Вероника Государская. Втиранием, намазыванием и вдуванием серьезного эффекта не добиться (хотя домашний уход никто не отменял). «Конечно, риски от уколов красоты существуют. Например, присоединение вторичной инфекции. Чтобы избежать этого, в клиниках высокого уровня все тщательно обрабатывается и стерилизуется», — объясняет врач. Перед тем как записываться на домашний прием к инстаграм-косметологу, вспомните об этом факте. Еще один риск — использование несертифицированных препаратов. По оценкам врачей, это 70–80% от всех тех, что вводятся в лица петербургских пациентов. Дело в том, что получение сертификата соответствия в России — достаточно сложный процесс. А еще после этого стоимость препарата автоматически увеличивается. Да, не все незарегистрированные мезококтейли и филлеры потенциально опасны, так как все же проходили исследования в других странах. Но в некоторых случаях последствия могут быть серьезные. Например, не рассасывающиеся в течение двух месяцев папулы на лице — не самое приятное зрелище. Поэтому крупные клиники играют по-честному: лучше не делать ничего, чем работать с неизвестными препаратами.

Вредят ли филлеры лицу? Может ли качественная гиалуроновая кислота (ГК) навредить лицу? Косметологи в один голос уверяют, что нет. В том случае, если инъецирована в правильное место и в нужном объеме. Современные филлеры на основе ГК полезны для тканей, отмечает Вероника Государская, а страшилки о развитии фиброза не очень корректны. Ведь что такое фиброз? Уплотнение кожи после микроповреждений за счет повышенной выработки в тканях коллагена

Как не стать жертвой бьюти-индустрии? Почему мы по-прежнему видим обилие «гиалуроновых лиц»? В одних случаях пациенты сами настаивают на введении ну очень большого объема филлеров, а врачи вынуждены соглашаться на гиперкоррекцию, даже если их представления о красоте иные. В других ситуациях сами медики не учитывают строение лица. Масштабные коррекции филлерами подходят далеко не всем пациентам. Нужно брать во внимание плотность кожи и ее склонность к отекам. «Кроме того, омоложение — это всегда работа на нескольких уровнях. Невозможно восстановить объем без гиалуроновой кислоты, так же как невозможно создать лифтинг и улучшить строение тканей без лазерной процедуры. Профессионализм косметолога заключается как раз в том, чтобы подобрать правильное сочетание методов», — объясняет Екатерина Шостак.

Можно ли частить с ботоксом? Новый тренд косметологии — это baby botox, то есть введение ботулотоксина в более низкой дозировке. Делается это во имя сохранения мимических особенностей лица, при этом все равно позволяет профилактировать появление морщин. А вот частая рекомендация косметологов начинать как можно раньше использовать возможности ботокса — не всегда правильная. Косметолог инновационного prevent age курорта «Первая Линия. Health Care Resort» Кристина Шарова объясняет: «Для профилактики возрастных изменений ботулинотерапию я назначаю только тогда, когда есть начальные проявления статических морщинок — то есть заметных именно в состоянии покоя». Кроме того, организм имеет особенность вырабатывать вторичную нечувствительность к ботулотоксину при его постоянном применении, поэтому лучше начинать знакомство с ним при наличии показаний. А еще часто пациентки путают банальные проявления сухости с морщинками, например, в зоне вокруг глаз. Вместо того чтобы проводить инъекции, имеет смысл подобрать правильный уход и улучшить качество кожи. Вообще, только благодарная и увлажненная кожа хорошо ответит на любую процедуру, даже если речь идет о пластической операции. И в этом помогают не только инъекции, но и грамотный домашний уход и аппаратные процедуры.