Иглы разума: вредят ли филлеры лицу и как работает мезотерапия без уколов?
Стоит ли пересаживаться с иглы гиалуроновой кислоты и ботокса на неинвазивные процедуры, которые не травмируют кожу? Вместе с косметологами разбираемся в плюсах и минусах бьюти-инъекций, филлеров и мезотерапии без уколов.
Свежий отчет Американской академии пластических хирургов (AAFPRS) зафиксировал вклад миллениалов в дико растущий спрос на косметологические процедуры. Пациенты в возрасте 22–37 лет взрослеют в период бума эстетической медицины и относятся к своим лицам более чем серьезно. Делают упор на профилактику и пытаются контролировать процесс старения, чтобы в будущем не пытаться повернуть время вспять подтяжкой лица. Неудивительно, что объемы инъекций ботокса (кстати, это по-прежнему самая популярная косметологическая процедура) увеличились на 22% с 2013 года. При этом спрос среди пациентов на малоинвазивные процедуры — те, что оставляют на коже минимальные повреждения, — растет еще быстрее.
Работает ли мезотерапия без уколов?
Клиники активно подхватили неинвазивный тренд: сыворотки с гиалуроновой кислотой вводят под давлением кислорода, с помощью газожидкостного пилинга, низкоамплитудным лазером и еще десятком хитрых способов. Может ли это все заменить нам уколы красоты? «Безынъекционная мезотерапия — это отличная уходовая процедура, которая улучшает цвет лица, но никак не является альтернативой классической мезотерапии, — объясняет главный врач клиники лазерной косметологии «ЛИНЛАЙН» Екатерина Шостак. — Ведь наша кожа выполняет барьерную функцию и состоит из множества слоев». Игла добирается до слоя под названием дерма, стимулируя выработку коллагена, эластина и фибробластов (клеток-строителей). А у коктейля, введенного в кожу любым физическим способом (будь то ультразвук или электропорация), куда меньше шансов достичь необходимых нижних слоев дермы.
Стоит ли лишний раз травмировать кожу иглой?
На самом деле абсолютных противопоказаний для инъекционных процедур немного — это нарушения свертываемости крови и системные заболевания вроде псориаза и сахарного диабета. Вся серьезная медицинская косметология базируется на инъекциях, и от этого никак не уйти, говорит косметолог клиники «ГрандМед» Вероника Государская. Втиранием, намазыванием и вдуванием серьезного эффекта не добиться (хотя домашний уход никто не отменял). «Конечно, риски от уколов красоты существуют. Например, присоединение вторичной инфекции. Чтобы избежать этого, в клиниках высокого уровня все тщательно обрабатывается и стерилизуется», — объясняет врач. Перед тем как записываться на домашний прием к инстаграм-косметологу, вспомните об этом факте. Еще один риск — использование несертифицированных препаратов. По оценкам врачей, это 70–80% от всех тех, что вводятся в лица петербургских пациентов. Дело в том, что получение сертификата соответствия в России — достаточно сложный процесс. А еще после этого стоимость препарата автоматически увеличивается. Да, не все незарегистрированные мезококтейли и филлеры потенциально опасны, так как все же проходили исследования в других странах. Но в некоторых случаях последствия могут быть серьезные. Например, не рассасывающиеся в течение двух месяцев папулы на лице — не самое приятное зрелище. Поэтому крупные клиники играют по-честному: лучше не делать ничего, чем работать с неизвестными препаратами.
Вредят ли филлеры лицу?
Может ли качественная гиалуроновая кислота (ГК) навредить лицу? Косметологи в один голос уверяют, что нет. В том случае, если инъецирована в правильное место и в нужном объеме. Современные филлеры на основе ГК полезны для тканей, отмечает Вероника Государская, а страшилки о развитии фиброза не очень корректны. Ведь что такое фиброз? Уплотнение кожи после микроповреждений за счет повышенной выработки в тканях коллагена
Как не стать жертвой бьюти-индустрии?
Почему мы по-прежнему видим обилие «гиалуроновых лиц»? В одних случаях пациенты сами настаивают на введении ну очень большого объема филлеров, а врачи вынуждены соглашаться на гиперкоррекцию, даже если их представления о красоте иные. В других ситуациях сами медики не учитывают строение лица. Масштабные коррекции филлерами подходят далеко не всем пациентам. Нужно брать во внимание плотность кожи и ее склонность к отекам. «Кроме того, омоложение — это всегда работа на нескольких уровнях. Невозможно восстановить объем без гиалуроновой кислоты, так же как невозможно создать лифтинг и улучшить строение тканей без лазерной процедуры. Профессионализм косметолога заключается как раз в том, чтобы подобрать правильное сочетание методов», — объясняет Екатерина Шостак.
Можно ли частить с ботоксом?
Новый тренд косметологии — это baby botox, то есть введение ботулотоксина в более низкой дозировке. Делается это во имя сохранения мимических особенностей лица, при этом все равно позволяет профилактировать появление морщин. А вот частая рекомендация косметологов начинать как можно раньше использовать возможности ботокса — не всегда правильная. Косметолог инновационного prevent age курорта «Первая Линия. Health Care Resort» Кристина Шарова объясняет: «Для профилактики возрастных изменений ботулинотерапию я назначаю только тогда, когда есть начальные проявления статических морщинок — то есть заметных именно в состоянии покоя». Кроме того, организм имеет особенность вырабатывать вторичную нечувствительность к ботулотоксину при его постоянном применении, поэтому лучше начинать знакомство с ним при наличии показаний. А еще часто пациентки путают банальные проявления сухости с морщинками, например, в зоне вокруг глаз. Вместо того чтобы проводить инъекции, имеет смысл подобрать правильный уход и улучшить качество кожи. Вообще, только благодарная и увлажненная кожа хорошо ответит на любую процедуру, даже если речь идет о пластической операции. И в этом помогают не только инъекции, но и грамотный домашний уход и аппаратные процедуры.
коллажи: Алексей Дмитриев
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