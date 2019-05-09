Роспотребнадзор приводит неутешительную статистику — каждый четвертый ВИЧ-положительный россиянин не знает о своей болезни. В 2018 году процент не знающих о своем положительном ВИЧ-статусе россиян составил 11,6% — около 118 тысяч человек.

Однако в 2017 году показатель неосведомленности был порядка 19%. По данным ЮЭЙДС (Объединенной программы Организаций Объединенных Наций по ВИЧ/СПИД), сейчас число живущих с вирусом иммунодефицита человека насчитывается порядка 36,9 миллиона человек — из них 75% знают о своем положительном статусе. Более половины инфицированных получает антиретровирусную терапию, неопределяемая вирусная нагрузка зафиксирована у 81% из них.

Медики напоминают о необходимости проведения диагностики — это позволит остановить распространение вируса на начальных этапах. «К сожалению, в России, около 25% инфицированных ВИЧ не знают о своем статусе. Своевременная антиретровирусная терапия позволяет контролировать распространение вируса и остановить эпидемию ВИЧ», — сообщают в пресс-службе ведомства.

Сегодня заболевания, связанные с ВИЧ/СПИД, уже стали причиной смерти 35 миллионов человек в мире. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в ноябре 2018 года опубликовала доклад, согласно которому Россия занимает первое место по числу новых случаев заражения ВИЧ среди стран Европы по итогам 2017 года — по данным организации, за год было зафиксировано 104 тысячи случаев заболевания ВИЧ, 53% которых выявлены на последней стадии. Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова назвала более точную цифру — к 2017 году в России насчитывалось 998,5 тысяч человек с приобретенным вирусом иммунодефицита, 81% которых не знали о своем статусе.

Напомним, в январе 2019 года в петербургских поликлиниках перестали выдавать лекарства людям с ВИЧ — их выдачу в отделениях хронических вирусных инфекций (ОХВИ) приостановили. Тогда контрольно-счетная палата составила и направила в комитет по здравоохранению акт, по согласно которому у ведомства нет нормативных документов, чтобы выдавать препараты.