Чек-лист: 10 пунктов, по которым можно распознать хорошего врача

Если вам дискомфортно с доктором, но при этом сложно сформулировать, что именно не так, то советы из книги «Как болел бы врач: маленькие хитрости большого здравоохранения» окажутся особенно полезными. Осторожно, есть риск, что после его прочтения вам придется искать нового специалиста!

1. Обращение на «вы» Эта мелочь — первая возможность составить впечатление о докторе. Сейчас, с развитием коммерческой медицины, которая мотивирует относиться к пациенту скорее как к клиенту, врачи все реже позволяют себе снисходительное «ты». Но его все еще можно услышать как в государственной, так и в частной клинике, особенно если пациент выглядит молодо. На мой взгляд, «тыканье» при первом знакомстве — красный флажок: доктор придерживается патерналистского подхода. То есть общается со своим подопечным свысока и не готов считаться с его мнением по медицинским вопросам. 2. Умение слушать В 2018 году группа ученых из США и Мексики решила проанализировать, как долго врач готов слушать пациента, не перебивая его. Они установили камеры в кабинетах у докторов и записали 112 консультаций. Выяснилось, что в среднем после того, как врач задает пациенту вопрос: «Как ваше самочувствие?» — или: «На что жалуетесь?» — он дает ему всего лишь 11 секунд на ответ. Дальше медик или перебивает пациента уточняющей репликой, или меняет направление разговора другим вопросом.

Ученые отметили, что лишь один из трех врачей давал своему подопечному полноценно высказаться.

Есть много объяснений такой ситуации: и ограниченное время приема, и склонность некоторых пациентов (часто — пожилых людей) вязнуть в собственных мыслях и постоянно отвлекаться на малозначительные детали. В конце концов, именно с помощью кратких замечаний и уточняющих вопросов по ходу беседы доктор может демонстрировать свое внимание к вам. Но иногда постоянные попытки врача перебить пациента — признак снисходительного отношения в рамках патерналистской модели общения. Останавливая вас, доктор как бы говорит: «Мне все понятно, дальше я сам». Это неправильно: исследователи, о которых я упоминала, в выводах своей научной статьи отметили, что более терпеливое поведение врача наверняка улучшило бы качество диагностики, ведь часто пациенты не могут знать, какие из их жалоб самые важные, поэтому упоминают их в самом конце.

3. Любовь к вопросам Наверняка вы хоть раз оказывались в ситуации, когда приходилось выходить из кабинета врача в сомнениях или растерянности. Что-то осталось непонятным, но спросить об этом не удалось. Если вы в общении с доктором то и дело сдерживаетесь и не спрашиваете о чем-то важном или если врач отвечает на ваши вопросы раздраженно или односложно, это сигнал тревоги. В медицине действует то же правило, что и в педагогике: если ученик или пациент после урока или консультации ничего не спрашивает, значит, скорее всего, он ничего не понял. Замечательно, когда доктор заканчивает прием фразой: «А теперь я готов выслушать ваши вопросы». И плох тот врач, который не старается любыми средствами объяснить ситуацию пациенту или разговаривает с ним на своем птичьем языке, состоящем из сложных терминов. Это значит, что либо он не считает пациента достойным собеседником, либо сам не очень хорошо разбирается в теме, поэтому таким образом пытается скрыть неуверенность в себе. Есть и третий, самый паршивый вариант: ему попросту все равно. 4. Неосуждение «Все лгут», — говорил знаменитый сериальный доктор Грегори Хаус. Именно это побуждало его проводить целое расследование за спиной у пациента, чтобы выяснить истинную причину болезни. Но почему пациенты часто искажают ситуацию или уклончиво отвечают на вопросы врачей? Например, скрывают свою зависимость от алкоголя или стесняются признаться в том, что изменяют супругу? Причина проста: мы все боимся осуждения или порицания. Конкретный врач, которого вы видите впервые в жизни, не виноват в этом сложившемся за годы общения с медиками страхе. И, возможно, вы обманете и его «на всякий случай», чтобы не ставить себя в неловкое положение. Например, чтобы не получить замечание по поводу неправильного образа жизни. Но хороший специалист сделает все, чтобы со временем установить с вами доверительные отношения. Такие, когда вы безо всяких наводящих вопросов будете готовы рассказать ему про опыт употребления тяжелых наркотиков или домашние эксперименты с альтернативной медициной (даже не знаю, что хуже).

И честно признаетесь, что не сможете выполнять какие-то из его рекомендаций в силу лени или отсутствия денег.

Кстати говоря, про деньги: здорово, когда можно без стеснения рассказать врачу в том, что у вас нет возможности купить дорогое лекарство. Поверьте, это совершенно нормальная ситуация, и хороший доктор обязательно порекомендует вам какую-нибудь надежную альтернативу в виде препарата-дженерика.

5. Реальные диагнозы К сожалению, в России часто можно оказаться в ситуации, когда очень милый и приятный в общении врач оказывается совершенно безграмотным специалистом. Или опирается на устаревшие сведения. Или все понимает, но предпочитает ставить пациентам несуществующие диагнозы, чтобы получать побольше вполне реальных денег за диагностику и лечение. О том, как именно проверять информацию, полученную от врача, мы поговорим в следующей главе, а пока ограничимся списком наиболее популярных в России болезней-призраков. Если увидите их в своей медицинской карточке, бегите на поиски нового доктора: авитаминоз*

вегетососудистая/нейроциркуляторная дистония

гипертонус матки

дисбактериоз*

дискинезия желчевыводящих путей

зашлакованность организма

иммунодефицит*

остеохондроз

уреоплазмоз, микоплазмоз, гарднереллез

целлюлит*

эрозия шейки матки * В редких ситуациях такие диагнозы имеют право на жизнь, но если никто не спешит вас госпитализировать или вы уже не находитесь по их вине в стационаре, скорее всего, речь не про вас. 6. Доказательный подход В этой книге мы говорим с вами исключительно о классических врачах — тех, которые окончили медицинский вуз, носят белый халат, работают в лицензированной клинике и в своей практике опираются на рекомендации авторитетных медицинских сообществ (преимущественно зарубежных). То есть не занимаются гомеопатией, аюрведой, акупунктурой, гирудотерапией, биоэнергетикой, остеопатией и другими нетрадиционными методами. Хороший врач знает основной недостаток альтернативной медицины: она тратит деньги и время пациента и при этом редко хоть в чем-то превосходит медицину классическую. И не готов брать на себя ответственность за шаги в этом направлении. При этом — вспомните пункт четыре, про неосуждение — с хорошим врачом всегда можно обсудить ваш личный взгляд на лечение. Это важно: доказательная медицина не панацея, лекарство всех болезней, и если ваше увлечение нетрадиционными методами не входит в противоречие с официальными назначениями, вы можете принять решение на этот счет самостоятельно.

7. Умение читать научные статьи В слово «умение» в данном случае я вкладываю и знание английского языка, и навык анализа публикаций. Едва ли будет уместно напрямую спросить у доктора: «А когда вы в последний раз открывали медицинский журнал?» — но это не значит, что у вас нет шансов узнать, как регулярно он это делает. Во-первых, хороший врач сам с удовольствием рассказывает о недавно приобретенных знаниях (разумеется, если они имеют отношение к вашему случаю). Во-вторых, он не прочь обсудить исследование, которое прочли вы, если в ваших привычках самостоятельно искать информацию о своем здоровье. Наконец, если вы хотите лечиться у врача, который ведет блог в интернете, обратите внимание, на какие источники он ссылается (и ссылается ли вообще). Если ссылок нет, это плохо. Есть ссылки на научные статьи на русском языке, уже кое-что. Обилие ссылок на зарубежные ресурсы — вы на верном пути! 8. Организованность Медицина не место для творческого беспорядка, поскольку ошибки и потеря времени в этой сфере обходятся очень дорого. Красными флажками могут стать мелочи — тот факт, что врач путает вас с другим пациентом, забывает о вашем визите, не может найти какие-то важные документы. Будем реалистичны: маленькие промахи бывают у каждого, особенно в ситуации, когда у доктора выдался тяжелый день. Но если вы постоянно вынуждены ждать консультации, хотя она назначена на конкретное время, если врач в целом производит впечатление несобранного человека или постоянно во время общения отвлекается на несрочные дела (например, ведет оживленную переписку в смартфоне), задумайтесь о смене специалиста.

9. Признание пациентов и врачей В отличие от фальшивых отзывов в интернете, ни один врач не сможет сымитировать хорошее отношение к себе со стороны больных и коллег. Не факт, что вам удастся заметить это во время первой же консультации, но если вам доводилось быть свидетелем того, как другие пациенты говорят вашему доктору «спасибо», а другие врачи с удовольствием обсуждают с ним профессиональные дела, вероятно, вы в надежных руках. Конечно, это косвенный признак, но вместе с другими наблюдениями он позволит оценить ваш выбор. 10. Вам спокойно Напоследок назову очень важный признак, который в какой-то мере обобщает все сказанное выше. Вспомните, с каким ощущением вы выходите из клиники или закрываете входную дверь за врачом, которого вызывали на дом. Если после консультации вам стало тревожнее, чем было до нее, причин может быть две. Либо вы действительно столкнулись с очень тяжелым заболеванием и смягчить эффект от этой новости не смог бы даже лучший на свете врач, либо — что встречается чаще — доктор не сумел внушить вам, что сумеет помочь.

Речь не про какие-то фантастические обещания вернуть молодость или, наоборот, продлить жизнь на сто лет, но про четкий план действий.

Общение с врачом должно упорядочить ваши дальнейшие шаги. Это может быть предварительный диагноз и список обследований для его уточнения. Или перечень лекарств, которые облегчат ваше состояние. Или сразу несколько вариантов действий, над каждым из которых стоит хорошенько подумать. Или контакт смежного специалиста, который поможет уточнить диагноз. Состояние полной растерянности и непонимания смысла происходящего — самые главные признаки некомпетентности лечащего врача. И если ваш проводник в дремучем медицинском лесу ходит кругами или отказывается обсуждать дорогу, значит, пора с ним попрощаться.

Самостоятельная работа Попробуйте погуглить знакомого врача, чтобы оценить, как информация о нем в интернете соотносится с вашими личными впечатлениями. Возможно, так вы найдете хороший рекомендательный сервис, рейтингам которого можно доверять. Если контакты хороших врачей, к которым когда-либо обращались вы и ваши родственники, хранятся у вас в разрозненном виде: на визитках и в телефонных книжках старых телефонов, — соберите их в один документ и сохраните в электронном виде. Обязательно внесите в такую базу данных не только фамилию, но и имя-отчество доктора, это сэкономит вам время, когда понадобится позвонить ему. Если кто-то из ваших друзей или родственников делится впечатлениями о походе к врачу и с теплом отзывается о специалисте, не поленитесь сразу попросить его контакт. Такая информация имеет свойство забываться и теряться.