Экспресс-детокс: как перезагрузить свой организм за 3 дня

Чтобы услышать свой организм и перезагрузиться, вам требуется всего три дня пребывания на инновационном prevent age курорте «Первая Линия. Health Сare Resort». Идеолог курорта Мария Грудина рассказывает, как это работает.

Чтобы пройти программу детоксикации, нужно было провести на курорте целую неделю, сейчас появился курс «Экспресс-детокс». Что ждет гостей? Да, мы создали трехдневную экспресс-программу, потому что не каждый человек готов сразу же погрузиться в тему здоровья на недельный срок. При этом он чувствует потребность в том, чтобы прислушаться к своему организму, получить импульс к переменам и почувствовать себя лучше. «Экспресс-детокс» — высокоинтенсивная программа, дающая этот импульс, а результаты — снижение веса и омоложение — нарастают на протяжении как минимум месяца после ее прохождения.

Как гость проводит эти три дня на курорте? В день прибытия в номер к гостю приходит его врач-куратор. Мы отводим на беседу около полутора часов — чтобы врач мог составить представление о состоянии человека, понять его отношение к своему здоровью, узнать привычки. Тогда же осуществляется тщательная диагностика состояния организма. Проводим глубокое лабораторное исследование крови, во время биоимпедансометрии анализируем состав тела, с помощью велоэргометрии записываем электрокардиограмму на фоне физических нагрузок. Комплексный check-up — неотъемлемая часть любой программы курорта, в том числе трехдневной. Детокс-процедуры, не имеющие противопоказаний, начинаются уже в первый день — это лимфоочищение, водолечение, массажи, обертывания, занятия спортом, дыхательная гимнастика и питание по системе интервального голодания. Имея через день после диагностики на руках ее результаты, мы корректируем план оздоровления гостя, добавляем медицинские процедуры. Программа интенсивная, поэтому нужно настроиться на целенаправленную работу. Гости с радостью включаются и воспринимают это в качестве такой ЗОЖ-игры: бегом с пилинга на озонотерапию с личным расписанием в руках.

Кстати, почему вы решили практиковать на курорте дико популярное в Кремниевой долине интервальное голодание? Наши врачи всегда стараются вводить в работу актуальные мировые наработки. Интервальное голодание способно стимулировать аутофагию — механизм клеточной регенерации, во время которой клетки избавляются от дефектных белков. То есть это не просто диета, а антиэйдж-прием, отсылающий нас к открытию нобелевского лауреата Есинори Осуми. В программе «Экспресс-детокса» интервальное голодание осуществляется по схеме 8/16 — 8 часов, соблюдая длительные перерывы, ты питаешься в ресторане высокой диетической кухни, а 16 часов голодаешь. Во время программы «Абсолютный детокс» гости могут попробовать трехдневное голодание под наблюдением врачей. И оказываются удивлены возможностями своего организма.

Для каждого гостя составляется инструкция по применению своего организма

Что ждет человека после «Экспресс-детокса»? Гости отмечают, что за эти дни им удается полностью перезагрузиться, а постэффекты оздоровления наблюдаются еще на протяжении как минимум месяца. Кроме того, каждый получает от нас персональную «Книгу здоровья» — это не свод правил и запретов, а рекомендации, подобранные на основе наблюдений врачебного консилиума и результатов диагностики. Мы не говорим гостю ультимативно: соблюдай наши советы, и через неделю твоя жизнь станет другой. Даже за три дня нахождения на курорте нельзя раз и навсегда поменять складывавшуюся годами парадигму. Но можно вдохновить на ответственное отношение к здоровью и дать инструкцию по применению своего организма. Использовать ее или нет — это уже личное дело каждого. Но мы всегда держим связь с гостями, а врачи отвечают на их вопросы и назначают повторные консультации.

Наверное, для получения такой инструкции как нельзя лучше подходит программа «Биохакинг». Да, судя по популярности «Биохакинга», люди стали понимать, что нужно исследовать себя и уже на основании индивидуальных рекомендаций заниматься спортом, питанием и выстраиванием образа жизни. Медицина будущего — это персонализированная медицина, которая построена на диагностике, в том числе генетической. Поэтому любой гость может пройти на курорте и генетическое тестирование.

Ты решил выделить три дня для своего здоровья, но не понимаешь, что выбрать — «Экспресс-детокс» или «Биохакинг». Какие тут основные различия? Все зависит от первоначальной задачи и потребностей организма. Если есть лишний вес, плохое самочувствие и какие-то неполадки, лучше пройти программу детокса, которая дает изменения «здесь и сейчас». Курс по биохакингу подходит для тех гостей, которые хорошо себя чувствуют, не имеют явных жалоб, но хотят лучше узнать себя и свои скрытые резервы. Это можно сравнить с экспресс-активацией всех функций организма. В любом случае любая программа может быть дополнена модулями и необходимыми исследованиями. Например, к «Детоксу» можно добавить дополнительный модуль по снижению веса, сосредоточившись на этой задаче, а программу «Биохакинг» превратить в «Биохакинг PRO».