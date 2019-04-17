Какие лифтинг-процедуры помогут тем, кто мечтает о четком овале лица без Facetune и Photoshop? Косметологи и пластические хирурги рассказали «Собака.ru», работают ли лазерные шлифовки, ультразвуковые аппараты и нитевой лифтинг.

Лазерный лифтинг Лазерные установки в кабинете косметолога не только выравнивают цвет и рельеф лица, но и дают эффект лифтинга. Нестареющая классика — это омоложение на горячем CO2-лазере. Врачи обещают сокращение кожи, стимуляцию дермы, выработку коллагена и обновление рогового слоя. Из минусов — достаточно долгая по меркам косметологии реабилитация, которая занимает два-три дня. Поэтом горячий лазер все чаще используют в операционной пластических хирургов в сочетании с другими операциями. Аппарат Fotona действует иначе. Два холодных лазера обещают эффект 4D-омоложения . Реабилитация после этой процедуры минимальная: небольшое покраснение и шелушение сходят на нет через пару дней. А при условии использования хорошего средства с SPF-защитой процедуру можно делать и летом.

Дарья Лукина косметолог клиники высшей категории «ГрандМед» 4D — это обозначение четырех уровней, на которых осуществляется омоложение. Мы воздействуем на эпидермис, дерму, подкожно-жировую клетчатку, кроме того, работаем датчиком со стороны слизистой щек и губ. Такая необычная манипуляция способствует выработке коллагена и даже позволяет добиться эффекта восполнения носогубных складок изнутри. У лазерной установки есть разные программы, но основная задача — это именно эффект глубокого лифтинга за счет стимуляции кожи и ее обновления.

Ультразвуковой лифтинг Считается, что глубже, чем ультразвуковые аппараты красоты, с лицом работают только пластические хирурги. Неслучайно технология «ультразвуковой SMAS-лифтинг» получила одобрение от FDA — американское управление, авторитет в мире медицины, признало, что она действительно подтягивает кожу. Обратить внимание стоит на три аппарата: первопроходца из США Ulthera System, который, собственно, и заработал отклик FDA, и его южнокорейских братьев Doublo и Ultraformer. Работают все три по единому принципу — на том самом мышечно-апоневротическом уровне SMAS, который выполняет функцию каркаса лица и с возрастом ослабевает. Ультразвук «прошивает» и фиксирует ткани, а еще после процедуры активно вырабатываются новые коллаген и эластин.

Ирина Червинская косметолог, лазеротерапевт, главный врач клиники DK.Forma SMAS-лифтинг лучше всего работает у пациентов с «тяжелыми» лицами и хорошо развитой подкожно-жировой клетчаткой. После процедуры нижняя треть лица становится легче, овал — четче, а квадратные очертания приобретают форму перевернутого треугольника. Кто-то по-прежнему думает, что ультразвуковой лифтинг — болезненная процедура, но на самом деле она максимально комфортна. Все длится около 40 минут, и нет реабилитационного периода.

Нитевой лифтинг Если показания приближают пациента к хирургическому вмешательству, но он точно не хочет ложиться под нож, врачи предложат нитевой лифтинг. От лишних сантиметров на лице нити не избавят, но переместить ткани на нужные миллиметры помогут. Эффект сохраняется до двух лет, и если нити были установлены грамотным врачом, то по прошествии этого времени ничего не «поплывет» в ненужную сторону. Нитевой лифтинг называют «подтяжкой выходного дня» — потому что через один-два дня можно смело возвращаться в социум.

Суна Казиханова главный врач косметологической клиники красоты и здоровья «Ренессанс» Я против того, чтобы бездумно устанавливать нити в попытке что-то подтянуть. Кожа — это соматический орган, так что антиэйдж-работа должна начинаться с анализа микроэлементов и гормонального профиля, с назначения грамотного домашнего ухода. Это все является подготовкой для нитевого лифтинга (если он вам показан). Для каждого пациента составляется свой план терапии — в зависимости от его типа старения. При деформационном типе (плывущий овал, брыли) я использую квантовое омоложение, инъекции липолитиков для лица, а завершаю план лечения нитевым лифтингом или контурной пластикой. У возрастных пациенток удается достигать значительного и при этом очень благородного эффекта. При мелкоморщинистом типе отлично работает биоревитализация или биореомодуляция в сочетании с игольчатым RF-лифтингом — от эффекта «запеченного яблока» мы уходим к эффекту «наливного».

Эндоскопический лифтинг Хирург способен зафиксировать ткани и мышцы в нужном антиэйдж-положении малоинвазивным способом — то есть без внушительных разрезов. Революцию в сфере лифтинга совершил американский хирург Оскар Рамирес, первый описавший эндоскопический метод. И с тех пор пул пациентов, которым проводят подтяжку лица, значительно помолодел. Эндоскопию врачи рекомендуют выбирать в тех случаях, когда нет серьезных избытков кожи, при этом есть опущение скул и бровей, а пациент хочет минимизировать травматичность операции. Нередко ее сочетают с липофилингом: возрастные изменения проявляют себя не только морщинами, но и потерей объемов лица, которые можно восполнить собственным жиром.

Алексей Украинский пластический хирург клиники высшей категории «ГрандМед» Один из важных вопросов пациентов перед лифтингом — как быстро они восстановятся. Например, при эндоскопической подтяжке лба показаться на людях можно уже через две-три недели, а если пройти реабилитацию — то еще раньше. Удалить послеоперационные отеки и синяки, улучшить чувствительность кожи помогают процедуры и индивидуально подобранная космецевтика. Некоторые пациенты, прошедшие реабилитацию, уже через неделю приходят в норму. Кстати, послеоперационное наблюдение в клинике полезно и с психологической точки зрения. Человек еще до снятия швов чувствует, что ситуация под контролем, а при необходимости может внепланово показаться лечащему врачу.

Классический фейслифт у хирурга Эндоскопия — это хорошо, но классическую подтяжку лица и показания к ней никто не отменял. При этом одно лишь «натяжение кожи», приводившее к не самым естественным результатам, хирурги давно не практикуют. Они в первую очередь заново формируют мышечно-фасциальный каркас лица, откидывая возраст пациента на 10 лет назад. Результат фейслифта, конечно же, зависит от точности движений хирурга. Поэтому к его выбору нужно подойти с особым вниманием: операция длится до 6 часов, реабилитация занимает до полутора месяцев, а гарантии на результат и вовсе дают пожизненные.

Павел Куприн главный врач Клиники доктора Куприна Имея достаточный опыт в проведении и эндоскопической, и открытой подтяжки лица, в итоге я остановился на промежуточной технике. Во время которой работаешь без эндоскопа, но малотравматичным образом. Кстати, не соглашусь с теми, кто уверен, что классическая SMAS-подтяжка уступает по естественности результата эндоскопической. Напротив, эндоскопия зачастую сильнее меняет лицо и окружающие замечают, что человек был у хирурга. Мои пациенты приходят и говорят: «Все здорово, но нет вопросов по поводу того, что я оперировался». И это как бальзам на сердце пластическому хирургу!

Хирургическая подтяжка и лазерное омоложение Сейчас хирурги во время подтяжки лица стараются не только решать проблему пропорций и гравитационных изменений, воздействуя на глубокие ткани и перемещая их, но и улучшать состояние кожи. В этом им помогает лазерное омоложение, которое можно провести прямо во время операции. Важно помнить, что, даже если вы планируете через 15 лет провести подтяжку лица, это не повод сейчас отказываться от процедур с эффектом лифтинга. Главный (и оправданный) тренд эстетической медицины — это выстраивание персонального плана коррекции, комбинация процедур и упор на профилактику.