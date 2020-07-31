Как устроена школа практической онкологии им. Андрея Павленко, где будут растить новое поколение хирургов

Алексей, как вы познакомились с Андреем Павленко?

Он был моим наставником в Ленинградском областном диспансере, куда я пришел ординатором в 2011 году. По образованию я военный врач (Алексей Сахаров закончил Саратовский военно-медицинский институт — прим. Ред.), два года проработал в военной хирургии, а потом приехал в Петербург учиться на хирурга-онколога. Когда познакомился с Андреем Николаевичем, увидел, как оперирует и как относится к молодым врачам, понял, что хочу учиться именно у него. Можно сходить на тысячу ассистенций к плохому хирургу и ни в чем не разобраться. А можно прийти к такому, как Павленко — он делал художественные, красивые и точные операции, объяснял ординаторам каждый шаг, в его движениях прослеживалась непререкаемая методичность. В 2016 году Андрея Павленко пригласили создавать с нуля онкологическое отделение в Клинике высоких медицинских технологий им. Пирогова СПбГУ. Я пришел туда в начале 2018 года, когда ему поставили тяжелый диагноз, и уже сам выступил в роли учителя для молодых врачей — нужно было набирать команду.

Как вообще хирург учится оперировать на практике?

Сначала это многочисленные походы на ассистенции, в идеале cadaver-курсы на трупах и животных для отработки навыков. Со временем врачу дают проводить определенные этапы операции. Идем от простого к сложному: человек в состоянии красиво зашить рану — окей, переходим к следующей задаче. Хирург-наставник уже в самом начале может понять — способный ли человек перед ним или, условно говоря, может убить одним прикосновением. Способного нужно научить принимать правильные клинические решения в операционной. В Школе практической онкологии им. Андрея Павленко для каждого ученика (всего в этом году в нее поступит 7 врачей — прим. Ред.) запланировано более 150 операций с частичной ассистенцией и более 40 собственных операций под наблюдением наставника. Работу молодых хирургов будут оценивать не только сами наставники, но и независимые аудиторы-менторы, а видеозаписи выполненных ими операций будут храниться в онлайн-регистре. В этом году мы сосредоточимся на хирургическом лечении колоректального рака — одного из наиболее трудно диагностируемых видов рака.