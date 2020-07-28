Ученые во всем мире работают над десятками уникальных вакцин против коронавируса — и делают это с беспрецедентной скоростью. Рассказываем, какие из разработок уже сейчас можно назвать самыми перспективными (одну из них уже планируют выпускать в России!).
Что известно о самых перспективных вакцинах против коронавируса в мире и какие из них появятся в России
166 кандидатных вакцин против SARS-CoV-2 на данный момент разрабатываются в мире. Большинство из них находятся на доклинических стадиях исследования, то есть все еще проходят испытания на животных или в лаборатории. Но несколько групп ученых уже поделились результатами исследований на людях.
Клинические испытания, как правило, разбиты на три-четыре фазы. На I и II фазах их безопасность, дозировку, возможные побочные реакции и эффективность изучают на небольшой группе добровольцев. Однако ключ к одобрению вакцины могут дать лишь полномасштабные исследования III фазы. Вот что известно о наиболее перспективных кандидатах, которые уже приступили к III фазе испытаний или вот-вот начнут.
Оксфордская вакцина
Векторную вакцину разработали на основе модифицированного аденовируса шимпанзе, встроив в него участок генома SARS-CoV-2. Работу ведут Оксфордский университет в сотрудничестве с фармкомпанией AstraZeneca. Сначала вакцину проверили на макаках-резусах — исследователи обнаружили, что она не препятствует заражению обезьян при преднамеренном воздействии коронавируса, однако не позволяет развиваться у них пневмонии.
В апреле исследователи начали тестирование вакцины на людях и неделю назад опубликовали результаты в журнале The Lancet. «Вакцина ChAdOx1 nCoV-19 вызывает увеличение антител к коронавирусу к 28 дню», — говорится в статье. Антитела появились у более чем 90% участников испытания. Кроме того, у получивших вакцину наблюдалось повышение количества T-лимфоцитов, которые уничтожают пораженные вирусом клетки. Вакцина не вызывала каких-либо серьезных нежелательных реакций у участников испытания, но после ее введения у некоторых наблюдались мышечная боль и озноб.
Третья фаза клинических испытаний же началась в Бразилии, в ней примут участие до 5 тысяч добровольцев. Кроме того, ожидаются испытания с участием 10,5 тысяч человек в Великобритании и 30 тысяч человек в США.
Окфордскую вакцину планируют производить и в России — если ее клинические испытания завершатся успехом. Наладить производство, а также поставлять вакцину более чем в 30 стран мира, включая Ближний Восток, Балканский регион и страны СНГ, собирается российская группа компаний «Р-Фарм». Стало известно, что AstraZeneca уже передала в Россию клеточную линию и аденовирусный вектор для производства в будущем.
Инактивированная вакцина от Sinovac Biotech
Вакцина под названием PiCoVacc состоит из инактивированной, то есть «мертвой» версии вируса SARS-CoV-2. Такой принцип лежит в основе прививок от полиомиелита и коклюша. В исследовании, опубликованном в журнале Science, отмечается, что PiCoVacc смогла защитить макак-резус от заражения новым коронавирусом.
Кроме того, еще в апреле пекинская компания начала испытания I и II фазы клинических исследований с участием 743 здоровых взрослых в китайской провинции Цзянсу. Участникам дали две дозы вакцины с интервалом в две недели, и она не вызвала каких-либо серьезных побочных эффектов. Авторы исследования также сообщили, что более 90% участников разработали нейтрализующие антитела к вакцине через две недели после получения второй дозы. Тем не менее, результаты исследования пока озвучены только в пресс-релизе компании и еще не опубликованы в рецензируемом журнале. Сейчас компания проводит II этап испытаний для пожилых людей, а затем проведет испытания с детьми и подростками. Также известно, что идет подготовка к III фазе клинических исследований с участием 8870 человек в Бразилии.
Sinovac ранее использовал ту же технологию для создания вакцин против гепатита A, гепатита B, свиного гриппа и птичьего гриппа. Большой плюс инактивированных вакцин в их безопасности, так как прививаемые имеют дело не с живым вирусом. Однако считается, что они могут вызвать более слабый иммунный ответ и потребовать повторной вакцинации.
Вакцина от Moderna и National Institute of Allergy and Infectious Diseases
Вакцина на основе мРНК, которую первой протестировали на людях в США, разрабатывается американской биотехнологической компанией Moderna и Национальным институтом аллергии и инфекционных заболеваний (National Institute of Allergy and Infectious Diseases). Это совершенно новый тип вакцин — она содержит не сам вирус, а его матричную РНК — молекулу, по структуре похожу на ДНК. Как объяснял «Собака.ru» гендиректор компании BIOCAD (петербургская компания разрабатывает вакцину по тому же принципу) мРНК-вакцина создается на основе белка, который содержится на поверхности вирусной частицы SARS-Cov-2. Попав в организм человека, РНК вызывает синтез белка, его распознает иммунная система и включает защитные силы — начинает выработку антител. И когда уже человек сталкивается с реальной коронавирусной инфекцией, его организм готов к активной борьбе.
В июле Moderna опубликовала в The New England Journal of Medicine многообещающие ранние результаты исследования первой фазы клинических испытаний, в которых приняли участие 45 человек. Их разделили на три группы, введя низкую, среднюю или высокую дозу вакцины. После получения двух доз все участники выработали нейтрализующие антитела на уровне выше среднего уровня, обнаруженного у выздоровевших пациентов с COVID-19.
Вакцина показала себя как безопасная и хорошо переносимая, но более половины участников столкнулись с побочными эффектами, напоминающими те, которые могут возникать после вакцинации от гриппа — усталость, озноб, головную и мышечные боли, боль в месте инъекции. У некоторых участников в группах со средней и высокой дозировкой после второй инъекции поднялась температура. Один человек, получивший наибольшую дозу, испытал сильную лихорадку, тошноту и эпизод обморока, но почувствовал себя лучше через полтора дня. Такая дозировка не будет даваться участникам предстоящих испытаний.
Moderna уже приступила ко второй фазе клинических испытаний и планирует начать третью в конце июля — в нем примут участие до 30 тысяч человек. Завершить исследование компания собирается к октябрю.
Векторная вакцина от CanSino Biologics и Пекинского института биотехнологий
CanSino Biologics в сотрудничестве с Пекинским институтом биотехнологии разработали вакцину с использованием ослабленного аденовируса. Но в отличие от оксфордской вакцины, в основе которой лежит аденовирус, поражающий шимпанзе, CanSino Biologics использовали аденовирус, поражающий человека.
20 июля результаты второй фазы клинических испытаний были опубликованы в журнале The Lancet. В исследовании, которое проводилось в Ухане (где появились первые случаи коронавируса), приняли участие 508 участников. Оно не выявило серьезных побочных эффектов, хотя некоторые сообщили о легкой или умеренной реакции, включая жар, усталость и боль в месте инъекции. По данным исследования, у 90% участников увеличилось число Т-лимфоцитов и около 85% выработали нейтрализующие антитела к коронавирусной инфекции. Третью фазу испытания с участием большего числа людей планируют провести уже за пределами Уханя.
Вакцина от Sinopharm
Китайская государственная фармацевтическая компания Sinopharm ведет испытание двух инактивированных вакцин, состоящих из «мертвой» версии SARS-CoV-2. Они были разработаны в сотрудничестве Пекинским институтом биологических продуктов и Уханьским институтом биологических продуктов. Агентство Reuters со ссылкой на государственные китайские СМИ сообщает, что вакцины могут быть готовы к использованию к концу 2020.
Это первые инактивированные вакцины в мире, которые вошли в третью фазу испытания. Они уже проводятся в Абу-Даби с участием 15 тысяч добровольцев — им представлены один из двух вакцинных штаммов или плацебо. Участникам будут назначать две дозы вакцины с интервалом в две недели. Предыдущие исследования с участием 1120 добровольцев показали, что вакцина дает сильный нейтрализующий ответ антител.
Вакцина от Pfizer и BioNTech
Фармацевтический гигант Pfizer вместе с немецкой биотехнологической компанией BioNTech, как и Moderna, разрабатывают мРНК-вакцину. Согласно данным испытаний первой и второй фазы, опубликованным в базе данных препринтов medRxiv, вакцина не вызвала у добровольцев каких-либо серьезных нежелательных реакций и оказалась способна стимулировать иммунный ответ. Исследователи обнаружили, что вакцина побудила иммунную систему выработать уровень нейтрализующих антител в 1,8-2,8 раза выше, чем у выздоровевших после COVID-19 пациентов. В исследовании приняли участие 45 человек, которым была назначена одна из трех доз вакцины-кандидата или плацебо.
На этой неделе администрация Дональда Трампа объявила о заключении контракта на 1,95 миллиарда долларов с Pfizer и BioNTech на производство по крайней мере 100 миллионов доз вакцины к концу года, если окажется, что она безопасна и эффективна (и до 500 миллионов доз по мере необходимости).
На основе обзора Live Science.
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