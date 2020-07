Вакцина от Moderna и National Institute of Allergy and Infectious Diseases

Вакцина на основе мРНК, которую первой протестировали на людях в США, разрабатывается американской биотехнологической компанией Moderna и Национальным институтом аллергии и инфекционных заболеваний (National Institute of Allergy and Infectious Diseases). Это совершенно новый тип вакцин — она содержит не сам вирус, а его матричную РНК — молекулу, по структуре похожу на ДНК. Как объяснял «Собака.ru» гендиректор компании BIOCAD (петербургская компания разрабатывает вакцину по тому же принципу) мРНК-вакцина создается на основе белка, который содержится на поверхности вирусной частицы SARS-Cov-2. Попав в организм человека, РНК вызывает синтез белка, его распознает иммунная система и включает защитные силы — начинает выработку антител. И когда уже человек сталкивается с реальной коронавирусной инфекцией, его организм готов к активной борьбе.

В июле Moderna опубликовала в The New England Journal of Medicine многообещающие ранние результаты исследования первой фазы клинических испытаний, в которых приняли участие 45 человек. Их разделили на три группы, введя низкую, среднюю или высокую дозу вакцины. После получения двух доз все участники выработали нейтрализующие антитела на уровне выше среднего уровня, обнаруженного у выздоровевших пациентов с COVID-19.

Вакцина показала себя как безопасная и хорошо переносимая, но более половины участников столкнулись с побочными эффектами, напоминающими те, которые могут возникать после вакцинации от гриппа — усталость, озноб, головную и мышечные боли, боль в месте инъекции. У некоторых участников в группах со средней и высокой дозировкой после второй инъекции поднялась температура. Один человек, получивший наибольшую дозу, испытал сильную лихорадку, тошноту и эпизод обморока, но почувствовал себя лучше через полтора дня. Такая дозировка не будет даваться участникам предстоящих испытаний.

Moderna уже приступила ко второй фазе клинических испытаний и планирует начать третью в конце июля — в нем примут участие до 30 тысяч человек. Завершить исследование компания собирается к октябрю.