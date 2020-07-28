Оксфордская вакцина

Векторную вакцину разработали на основе модифицированного аденовируса шимпанзе, встроив в него участок генома SARS-CoV-2. Работу ведут Оксфордский университет в сотрудничестве с фармкомпанией AstraZeneca. Сначала вакцину проверили на макаках-резусах — исследователи обнаружили, что она не препятствует заражению обезьян при преднамеренном воздействии коронавируса, однако не позволяет развиваться у них пневмонии.

В апреле исследователи начали тестирование вакцины на людях и неделю назад опубликовали результаты в журнале The Lancet. «Вакцина ChAdOx1 nCoV-19 вызывает увеличение антител к коронавирусу к 28 дню», — говорится в статье. Антитела появились у более чем 90% участников испытания. Кроме того, у получивших вакцину наблюдалось повышение количества T-лимфоцитов, которые уничтожают пораженные вирусом клетки. Вакцина не вызывала каких-либо серьезных нежелательных реакций у участников испытания, но после ее введения у некоторых наблюдались мышечная боль и озноб.

Третья фаза клинических испытаний же началась в Бразилии, в ней примут участие до 5 тысяч добровольцев. Кроме того, ожидаются испытания с участием 10,5 тысяч человек в Великобритании и 30 тысяч человек в США.

Окфордскую вакцину планируют производить и в России — если ее клинические испытания завершатся успехом. Наладить производство, а также поставлять вакцину более чем в 30 стран мира, включая Ближний Восток, Балканский регион и страны СНГ, собирается российская группа компаний «Р-Фарм». Стало известно, что AstraZeneca уже передала в Россию клеточную линию и аденовирусный вектор для производства в будущем.