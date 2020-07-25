Как ситуация с коронавирусом будет развиваться в России осенью? Рассказывает эксперт Минздрава

Как отметил Чуланов, необходимо говорить не о второй волне коронавируса, а о вероятности подъема заболеваемости в период сезонного повышения острых респираторных заболеваний. «Мы знаем, что когда формируются новые коллективы в осенний сезон — школьные коллективы, студенческие коллективы, рабочие коллективы, то создаются условия для распространения воздушно-капельных инфекций, в том числе и коронавирусной инфекции. И это может привести к некоторому подъему заболеваемости. Значительного подъема, наблюдавшегося ранее, мы не ожидаем», — подчеркнул специалист.