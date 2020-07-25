Главный внештатный инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов предположил, как будет развиваться ситуация с коронавирусом в России осенью. По его мнению, рост заболеваемости COVID-19 может произойти, но он не будет таким значительным, как весной этого года, передает ТАСС.
Как ситуация с коронавирусом будет развиваться в России осенью? Рассказывает эксперт Минздрава
Как отметил Чуланов, необходимо говорить не о второй волне коронавируса, а о вероятности подъема заболеваемости в период сезонного повышения острых респираторных заболеваний. «Мы знаем, что когда формируются новые коллективы в осенний сезон — школьные коллективы, студенческие коллективы, рабочие коллективы, то создаются условия для распространения воздушно-капельных инфекций, в том числе и коронавирусной инфекции. И это может привести к некоторому подъему заболеваемости. Значительного подъема, наблюдавшегося ранее, мы не ожидаем», — подчеркнул специалист.
Он также напомнил о необходимости соблюдать на курортах основные рекомендованные меры: надевать маски в общественных местах, соблюдать социальную дистанцию, а также тщательно мыть руки и использовать антисептики для обработки рук.
Ранее стало известно о том, что массовая вакцинация от коронавируса в России начнется только в 2021 году, а не в начале осени, как ранее заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. В правительстве считают, что массовое применение препарата без ограничений станет возможным в первых месяцах следующего года.
Напомним, директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург до этого заявлял, что массовая вакцинация россиян от новой коронавирусной инфекции может начаться уже в начале осени. Перед этим вакцина должна пройти процедуру регистрации, которая запланирована на 2-4 августа.
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