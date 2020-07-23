Привязанность – это всё-таки о чём?

Привязанность — это качество отношений между родителем и ребёнком, но в достаточно узком смысле. За это качество отвечают всего два параметра. Первый — это чувствительность родителя к сигналам ребёнка. То есть способность распознать, что сейчас стоит за его поведением и эмоциональной реакций. Второй — адекватность ответа на этот сигнал. Например, родитель понимает, что ребёнок плачет, так как хочет есть, и помогает удовлетворить эту потребность. Или видит улыбку ребёнка и понимает, что это приглашение к взаимодействию.

Привязанность напрямую связана с двумя важными для развития аспектами — с формированием внутренней рабочей модели и с развитием навыков эмоциональной регуляции.

Внутренняя рабочая модель в теории привязанности — это наши самые ранние, самые глубинные убеждения о себе и об окружающем мире. Они формируются в отношениях с близким взрослым в самом раннем возрасте. Через отношения привязанности ребёнок усваивает, насколько этот мир безопасный, предсказуемый, принимающий. Но также ребёнок усваивает и какой он: любимый/нелюбимый, принятый/непринятый, нужный/лишний. Эти убеждения очень важны для нашего дальнейшего развития — то, каким образом мы оцениваем себя и ситуации, влияет на то, как мы себя ведём, какие у нас ценности и цели, во многом формирует нашу самооценку.

Теперь коснемся навыков эмоциональной регуляции. Как на их развитие влияет привязанность родителей и ребенка? Психолог Мэри Эйнсворт в результате наблюдения за младенцами разработала диагностическую процедуру «Незнакомая ситуация», которая позволила создать классификацию типов привязанности. Изначально в нее вошли три типа привязанности: безопасный, избегающий и амбивалентный.