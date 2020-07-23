Как в воспитании ребенка не навредить и не избаловать — рассказывает детский психолог
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Достаточно ли одной лишь привязанности?
Теория привязанности Джона Боулби крайне популярна среди российский родителей, отчасти благодаря замечательной книге «Тайная опора» Людмилы Петрановской. Современные родители обращают все больше внимания на эмоциональную сторону отношений с ребёнком. А в соцсетях можно прочитать множество советов «контейнирование» эмоций, про необходимость быть рядом с ребёнком и удовлетворять его эмоциональные потребности, быть с ним в доверительных отношениях. Впервые услышав про концепцию привязанности, я и сама была очарована. Она казалась панацеей, которая позволит развиваться исключительно здоровым психически людям, или чем-то вроде подорожника, который всё залечит. Однако, начав работать психологом и общаться с семьями, обнаружила: во-первых, есть и другие важные факторы развития ребенка, во-вторых, привязанность не всегда верно трактуют. Самое печальное, что некоторые родители перегибают палку в воспитании, делая акцент на привязанности.
Привязанность – это всё-таки о чём?
Привязанность — это качество отношений между родителем и ребёнком, но в достаточно узком смысле. За это качество отвечают всего два параметра. Первый — это чувствительность родителя к сигналам ребёнка. То есть способность распознать, что сейчас стоит за его поведением и эмоциональной реакций. Второй — адекватность ответа на этот сигнал. Например, родитель понимает, что ребёнок плачет, так как хочет есть, и помогает удовлетворить эту потребность. Или видит улыбку ребёнка и понимает, что это приглашение к взаимодействию.
Привязанность напрямую связана с двумя важными для развития аспектами — с формированием внутренней рабочей модели и с развитием навыков эмоциональной регуляции.
Внутренняя рабочая модель в теории привязанности — это наши самые ранние, самые глубинные убеждения о себе и об окружающем мире. Они формируются в отношениях с близким взрослым в самом раннем возрасте. Через отношения привязанности ребёнок усваивает, насколько этот мир безопасный, предсказуемый, принимающий. Но также ребёнок усваивает и какой он: любимый/нелюбимый, принятый/непринятый, нужный/лишний. Эти убеждения очень важны для нашего дальнейшего развития — то, каким образом мы оцениваем себя и ситуации, влияет на то, как мы себя ведём, какие у нас ценности и цели, во многом формирует нашу самооценку.
Теперь коснемся навыков эмоциональной регуляции. Как на их развитие влияет привязанность родителей и ребенка? Психолог Мэри Эйнсворт в результате наблюдения за младенцами разработала диагностическую процедуру «Незнакомая ситуация», которая позволила создать классификацию типов привязанности. Изначально в нее вошли три типа привязанности: безопасный, избегающий и амбивалентный.
В «Незнакомой ситуации» мама с ребёнком приглашаются в незнакомое им помещение с небольшим набором игрушек. Само по себе попадание в новое пространство – это уже некоторый уровень стресса для ребёнка, однако далее события становятся ещё более стрессовыми: мама выходит из комнаты на 3 минуты.
Итак, первый важный момент для определения типа привязанности: как реагирует ребёнок на уход близкого взрослого? Дети с безопасным типом привязанности расстраиваются, начинают плакать – это абсолютно нормальная реакция на разлучение. Дети с избегающим типом привязанности могут делать вид, что им всё равно, однако качество их игры и исследования пространства будет низким, будет заметно, что они расстроены, они могут тяжело вздыхать, пытаться подавлять всхлипы. Дети с амбивалентным типом привязанности тоже скорее всего расстроятся, но, в отличие от безопасного типа привязанности им будет сложно успокоиться.
Второй важный момент – воссоединение мамы и ребёнка после её возвращения. Здесь можно увидеть, насколько привычно в ситуациях стресса для ребёнка получать успокоение у мамы: идёт ли вообще ребёнок к маме, обнимает ли он её в ответ на её объятия, как быстро успокаивается. Для безопасной привязанности характерно, что родитель берет на руки, обнимает ребенка, говорит что-то вроде «ты расстроился…но теперь я здесь и я уже никуда не уйду». Ребёнок же в ответ прижимается к родителю и достаточно быстро успокаивается. По поведению ребёнка видно, что это типичная для их отношений ситуация, ребёнок знает, что родителю можно доверять, знает, что с ним безопасно. Для избегающего типа привязанности характерно отстранённое взаимодействие: ребёнок отворачивается от родителя, видно, что для него не является типичной ситуацией, когда его утешают, он привык не показывать переживания. Для амбивалентного типа привязанности характерно, что ребёнок в начале идёт к родителю и пытается получить успокоение, но потом сам же отворачивается или бьёт родителя, долго и сложно успокаивается.
В «Незнакомой ситуации» видно, как привязанность влияет на эмоциональную регуляцию ребенка в стрессовых ситуациях. Исследования говорят нам о том, что для развития системы саморегуляции для нас важна регуляция извне – для младенца она происходит со стороны близкого взрослого. И адекватная регуляция со стороны родителя – это тактильные мягкие прикосновения, нахождение рядом с ребёнком, принятие и проговаривание его чувств. Попытки как можно быстрее успокоить ребёнка, попытки поскорее переключить его внимание, отвлечь, игнорирование ребёнка – это всё то, что не только не успокоит его и не сделает ему лучше, но также не позволит развиваться системе саморегуляции вовремя и адекватно.
Любопытно, что все эти типы привязанности считаются условно нормальными, даже при том, что избегающий и амбивалентный тип привязанности несут для ребёнка определённые сложности. К норме не относятся тип привязанности, который получил название «дезорганизованный». Дети с таким типом постоянно или большую часть времени находились в небезопасной среде: их физиологические потребности могли не удовлетворяться, вокруг них и на них кричали, к ним применяли физическое насилие, близкие взрослые часто совершали пугающие действия по отношению к ним. Такого рода опыт способен искалечить всю оставшуюся жизнь, подарить базовое ощущение небезопасности и постоянный тревожный фон, сделать эмоционально неустойчивым и очень уязвимым к стрессу.
Итак, привязанность и правда является одним из ключевых моментов в развитии и сильно влияет на наше мышление, поведение, эмоции, стрессоустойчивость. Но, как я говорила выше, привязанность – это лишь часть того, что нужно ребёнку во взаимодействии с родителем. А что кроме привязанности?
Иные потребности ребенка, про которые важно не забывать
«Возможно из-за распространения теории привязанности следующее поколение будет всё такое «сю-сю»,» встретилось мне как-то на просторах интернета. Я была вынуждена и согласиться, и не согласиться одновременно. К сожалению, я достаточно часто вижу последствия в виде «сю-сю» на консультациях. В добавок к «сю-сю» обычно идут проблемы поведения, отсутствие понимания чужих, а иногда и своих границ и недостаток социализации. Таким детям не говорят «нет», не ограничивают их или ограничивают чрезмерной заботой, ссылаясь как раз на теорию привязанности, а также на свой жизненный опыт. Часто родители говорят, что боятся нанести ребёнку психологическую травму, некоторые говорят, что боятся «сломать волю» ребёнка. На самом же деле адекватные границы в отношениях не то что не ведут к травме — они являются обязательным условием для нормального психического развития и тесно связаны с развитием самоконтроля у ребёнка. Кроме того, помогают родителям находиться в более ресурсном состоянии.
С позиции современной психотерапии (а именно с позиции схематерапии) существует 5 базовых эмоциональных потребностей, удовлетворение которых необходимо для нормального психического развития:
- потребность в привязанности
- потребность в реалистичных границах
- потребность в автономии
- потребность в игре и спонтанности
- потребность в свободном выражении эмоций.
Потребность в привязанности является ключевой для первого года жизни. Но когда ребенок взрослеет, становится важно понимание границ, постепенное приобретение автономии, возможность проявления инициативы. Я хочу акцентировать внимание на потребности в границах, поскольку именно о ней забывают родители, уделяя всё своё внимание привязанности.
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Как выстраивать реалистичные границы
Границы в отношениях с ребёнком способствуют развитию самоконтроля и формированию у него представления о том, как он может себя вести по отношению к другим, и как другие могут себя вести по отношению к нему. В зависимости от того, как вы выстраиваете границы, эти представления могут быть либо реалистичны и адаптивны, либо вредны для ребенка.
Чтобы ребенок мог сформировать представление о границах, важен внешний контроль и правила со стороны родителей. В первые два года жизни ребёнку необходимо много внимания и много контроля со стороны родителей. При этом контроль часто осуществляется и на физическом уровне, например, когда вам нужно взять ребёнка на руки, чтобы убрать его от чего-то небезопасного. Постепенно с развитием понимания речи ребёнка можно всё больше и больше регулировать ситуации словесно. Контроль уже связан с трансляцией определённых правил, с режимом дня и организацией пространства вокруг ребёнка, то есть с порядком.
Другой компонент – это трансляция ребёнку ваших границ. Вы не обязаны срываться с места по его первому зову. Ребенку необходимо научиться ждать и понимать, что не всё, что хочется, можно получить сиюминутно, потому что этот мир так не работает. Вам не надо 24/7 быть вовлеченным в деятельность ребёнка, ребёнку нужно своё время и своё пространство для развития. А ещё вам может быть что-то неприятно. И вы можете спокойно доносить это до ребёнка. Не давая ему сдачи, не делая неприятно в ответ, не крича на него.
Контроль не должен быть чрезмерным, парализующим и внушающим ребёнку идею, что он самостоятельно в этом мире не выживет. Правила должны касаться безопасности — своей и чужой. Из очевидного: нельзя бить других людей так же, как нельзя допускать, чтобы били тебя. Или нужно вовремя ложиться спать каждый день, потому что это полезно. Или нельзя есть много сладостей, так как это не безопасно для нашего здоровья.
Где притормозить с контролем и дать ребёнку инициативу? Если вы понаблюдаете за маленькими детьми, то заметите, что они стремятся развиваться. Им всё интересно, им вечно надо куда-то залезть и что-то рассмотреть. И всё, что касается потенциального развития навыков, блокировать не надо. Используйте минимальный контроль в сочетании с максимальной готовностью помочь ребенку, если это будет необходимо — но не бегите с этой готовностью помочь вперёд паровоза, пусть ребёнок для начала сам попробует.
Если вы перегибаете с контролем, вполне вероятно, что у ребёнка сформируется представление о себе как о неспособном, беспомощном и никчёмном. Ребёнок может быть несамостоятельным, зависимым, ориентированным на чужое мнение — ведь родители показали, что только они знают, как правильно, не давали совершать собственные ошибки. Ему будет сложно справляться со стрессом — ведь за него решали все проблемы и помогали избегать сложных ситуаций. Кстати, некоторые родители думают, что привязанность подразумевает утешение ребёнка до посинения и необходимость постоянно быть начеку, контролировать все его негативные эмоции, чтобы тотчас помочь с ними справиться.
Малейший стресс, по их мнению, травматичен для ребенка. На деле всё совсем не так, и стресс в оптимальном количестве необходим для развития. Что же касается мгновенного утешения ребёнка: для ребёнка до 1-1,5 лет адекватен более быстрый ответ на его сигналы и эмоции, но чем старше ребёнок, тем в большем состоянии он справляться сам.
Но контроля может и не хватать. Например, если у родителей есть убеждение, что та самая привязанность подразумевает отсутствие каких-либо ограничений и что слова «нет» или «подожди» сломают ребёнка. Это характерно для воспитания по типу вседозволенности. Чем плоха вседозволенность в детском возрасте? Она ставит ребёнка в позицию взрослого. Это он контролирует, что и как у вас происходит в семье, когда и какие дела вам делать. Но ребёнку это не нужно, это слишком много для его нервной системы и ведёт к невротизации, к проблемам поведения, к частым истерикам. Помимо всего прочего, у таких детей формируется представление, что все должны делать только так, как они скажут, что может усложнять для них процесс социализации. Другие дети в лучшем случае отказываются играть и дружить, в худшем – начинают травить.
Границы играют огромнейшую роль в формировании психики ребёнка. Привязанность же, являясь первичной потребностью, помогает сохранять тёплые отношения при некоторых ограничениях ребёнка. Здоровая привязанность помогает понимать, что, даже если мне чего-то и нельзя, это не значит, что меня не любят. Родители, понимающие важность эмоционального контакта с ребенком, могут выстраивать границы с ним мягко и уважительно, больше разговаривать и объяснять.
Итак, всё хорошо в меру! Привязанность правда важна, но её недостаточно. Как минимум, не стоит забывать про адекватные реалистичные границы в отношениях с ребёнком. Так же как и привязанность они дают ребёнку ощущение спокойствия и предсказуемости, помогают формировать причинно-следственные связи, влияют на самооценку, самоконтроль и поведение ребёнка. Границы в дополнении к привязанности – это то, что не даст вашему ребёнку стать «сю-сю».
Основных рекомендаций у меня две: во-первых, старайтесь периодически смотреть со стороны на ваши отношения с ребёнком, чтобы понимать для себя, что из них ребёнок усваивает, что вы ему транслируете. Во-вторых, исследуйте свои установки, мысли по поводу воспитания ребёнка и убедитесь, что некоторые из них не вызывают у вас сильное беспокойство. Нет ли у вас страха, что вы нанесёте ребёнку психологическую травму, что ребёнок вырастет избалованным или безвольным? Есть большая вероятность, что эти идеи заставляют вас уделять слишком много внимания каким-то вашим действиям или действиям ребёнка и не даёт увидеть всё, что происходит в отношениях и всё, что происходит с ребёнком. Наличие таких установок — повод обратиться к специалисту.
Развивайтесь вместе с ребёнком, будьте чувствительны не только к его потребностям, но и своим!
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