В Петербурге в 4 раза выросло число пневмоний. Пульмонолог — о том, можно ли переболеть ей без симптомов

Клара Юрьевна, в этом году вы столкнулись с пневмонией, вызванной новой инфекцией. О чем говорят наблюдения за пациентами?

Состояние пациентов отличается от того, к чему мы привыкли при классических бактериальных и вирусных пневмониях. Во-первых, очаги поражения легких на фоне COVID-19 действительно более массивные. Во-вторых, куда чаще встречается бессимптомное течение пневмонии. Человек чувствует себя хорошо, есть какие-то минимальные жалобы в виде сдавленности в груди или покашливания, а снимок компьютерной томографии (КТ) показывает поражение легких до 25%, а иногда и до 30-50%.

Если пневмония настолько часто протекает бессимптомно, что должно заставить насторожиться и обратиться к врачу?

Некоторые петербуржцы обращаются из-за возможного контакта с коронавирусной инфекцией — например, кто-то из членов семьи болел, и человек тоже решает проверить легкие. Я рекомендую обращать внимание на субфебрильную температуру — 37-37,6‎℃, которая самостоятельно поднимается и опускается вне зависимости от приема жаропонижающих средств. Должны насторожить чувство затруднения дыхания, неполного вдоха, нехватки воздуха, тупой боли за грудиной, ощущения сдавленности, кашель. Ну и слабость, вялость, потливость, не связанные с высокими нагрузками.

Но ощущение неполного вдоха, например, достаточно субъективно. Есть ли пациенты которым кажется, что у них пневмония, но на самом деле это лишь повышенная тревожность?

Да, например, у панических атак схожие симптомы — чувство затруднения дыхания и нехватки воздуха. Такие пациенты тоже обращаются к врачу, но на общем осмотре сразу становится понятно, что тут речь идет совсем не о пневмонии. И человека направляют либо к терапевту, либо к неврологу.