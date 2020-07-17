Ежедневно в Петербурге обнаруживают более 200 случаев пневмонии — в 4 раза больше, чем в «докоронавирусную» эпоху. О том, действительно ли можно переболеть ей бессимптомно, и как правильно восстанавливать легкие после воспаления, «Собака.ru» рассказала врач-пульмонолог Клара Назарова, работающая с последствиями пневмоний, вызванных COVID-19.
В Петербурге в 4 раза выросло число пневмоний. Пульмонолог — о том, можно ли переболеть ей без симптомов
Клара Юрьевна, в этом году вы столкнулись с пневмонией, вызванной новой инфекцией. О чем говорят наблюдения за пациентами?
Состояние пациентов отличается от того, к чему мы привыкли при классических бактериальных и вирусных пневмониях. Во-первых, очаги поражения легких на фоне COVID-19 действительно более массивные. Во-вторых, куда чаще встречается бессимптомное течение пневмонии. Человек чувствует себя хорошо, есть какие-то минимальные жалобы в виде сдавленности в груди или покашливания, а снимок компьютерной томографии (КТ) показывает поражение легких до 25%, а иногда и до 30-50%.
Если пневмония настолько часто протекает бессимптомно, что должно заставить насторожиться и обратиться к врачу?
Некоторые петербуржцы обращаются из-за возможного контакта с коронавирусной инфекцией — например, кто-то из членов семьи болел, и человек тоже решает проверить легкие. Я рекомендую обращать внимание на субфебрильную температуру — 37-37,6℃, которая самостоятельно поднимается и опускается вне зависимости от приема жаропонижающих средств. Должны насторожить чувство затруднения дыхания, неполного вдоха, нехватки воздуха, тупой боли за грудиной, ощущения сдавленности, кашель. Ну и слабость, вялость, потливость, не связанные с высокими нагрузками.
Но ощущение неполного вдоха, например, достаточно субъективно. Есть ли пациенты которым кажется, что у них пневмония, но на самом деле это лишь повышенная тревожность?
Да, например, у панических атак схожие симптомы — чувство затруднения дыхания и нехватки воздуха. Такие пациенты тоже обращаются к врачу, но на общем осмотре сразу становится понятно, что тут речь идет совсем не о пневмонии. И человека направляют либо к терапевту, либо к неврологу.
Может ли анализ крови указать на пневмонию?
Клинический анализ крови в этой ситуации не очень информативен — при наличии в организме атипичной флоры коронавирусной инфекции он с высокой вероятностью не покажет никаких отклонений. А вот в биохимическом анализе врача должны насторожить повышение С-реактивного белка, ферритина, Д-димера, фибриногена, альбумина. При этих воспалительных маркерах важно обследовать пациента на коронавирусную инфекцию.
Сколько может длиться бессимптомный период течения пневмония?
Вообще можно всю болезнь перенести на ногах. И только в будущем, совершенно случайно, узнать, что легкие были воспалены. Например, обнаружить на КТ спайки, проявления пневмофиброза — это когда рубцовая соединительная ткань замещает нормальную легочную. Образовавшись, такая ткань уже никуда не уходит, не рассасывается.
Чем еще опасна пневмония, перенесенная человеком на ногах?
Она грозит осложнениями со стороны сердечно-сосудистой системы. У пациентов старше 40-45 лет после вирусных пневмоний возрастает риск тромбоэмболии легочной артерии. Врачи-пульмонологи должны быть особенно насторожены в отношении этой возрастной группы.
Спайки после пневмонии нарушают работу легких? Или можно спокойно жить и с ними?
Если на легких остаются минимальные рубцовые очаги, пациент не будет их ощущать — нарушений функции внешнего дыхания это не вызовет. Если же поражение было массивным — а рубцовая ткань при тяжелых пневмониях может заместить и до 50 процентов легких — то это и затрудненное дыхание, и одышка при любой физической нагрузке, и даже в состоянии покоя. Конечно, при легком бессимптомном течении пневмонии такие поражения не возникают. Обычно пациенты приходят с ними после лечения тяжелой формы пневмонии в стационаре.
Еще важно знать, что хоть рубцовая ткань и не может «рассосаться» со временем, но она и ни во что не перерождается. В интернете много недостоверной информации, что пневмофиброз в будущем может вылиться в онкологическое заболевание. Но это миф.
Можно ли во время лечения пневмонии минимизировать риск образования спаек?
Да, в остром периоде можно проводить профилактику пневмофиброза. Либо, если он уже формируется, воздействовать на организм так, чтобы сократить его распространение.
Сколько в целом занимает лечение пневмонии? Петербуржцев сейчас выписывают из стационара буквально через пару недель, а то и раньше.
В целом около месяца. Первые пару недель — это непосредственно лечение, снятие воспалительного процесса. Еще две недели нужно отвести на реабилитацию.
Как пациенты проходят реабилитацию после пневмонии?
Для начала нам нужно убедиться, что состояние человека стабилизировано. Далее мы отправляем его на консультацию к физиотерапевту и физиотерапевтические процедуры — это электрофорез, магнитно-импульсные токи, магнитотерапия. В программу реабилитации включены лазерное облучение крови и озонотерапия, позволяющие укрепить состояние, избавиться от вирусов и бактерий, которые продолжают циркулировать в крови после окончания лечения и способны вызвать осложнения либо более затяжной процесс восстановления. Обязательны солевые ингаляции, прием витаминов и дыхательная гимнастика.
После курса реабилитации мы делаем повторное КТ — если видим, что нет осложнений, на этом восстановление при участии врача заканчивается. Но не самостоятельная работа пациента — я всем объясняю, что в течение полугода нужно по-особому заботиться о себе, не забывать, что ты перенес пневмонию. Правильно питаться, соблюдать адекватные физические нагрузки, не злоупотреблять спиртным, не переохлаждаться и беречь себя, чтобы не возникло повторное инфицирование дыхательных путей. По возможности рекомендую пациентам, перенесшим пневмонию, привиться вакциной для профилактики пневмококковой инфекции.
Вы коснулись дыхательной гимнастики — можете ли посоветовать пациентам конкретные методики ее выполнения?
С дыхательной гимнастикой все индивидуально — все зависит от степени поражения легких и состояния человека. При бессимптомном течении — одни упражнения, направленные на то, чтобы не сильно раздражать дыхательную систему. Тем, кому нужно избавиться от мокроты, не давать ей застаиваться в дыхательных путях — другие, более нагнетательные. Я бы не рекомендовала искать алгоритмы в интернете, а по возможности посоветоваться с врачом-пульмонологом.
Благодарим «СМ-Клиника» за помощь в подготовке материала.
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