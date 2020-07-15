8% петербуржцев имеют антитела к коронавирусу и как минимум 25% из них переболели бессимптомно

Как рассказали «Собака.ru» в Европейском университете, первый этап исследования проводился в период с 27 мая по 26 июня. В специально разработанном опросе приняли участие более 6 500 петербуржцев, а тестирование на наличие антител в итоге прошли 1 054 человека. По результатам теста Abbott Architect IgG, антитела были найдены у 7,5% горожан старше 18 лет, по результатам теста Genetico CoronaPass Total Ig — 9,3%.

«Разницу в результатах двух тестов при оценке серопревалентности — наличия антител — можно объяснить разными типами тестов: Abbott выявляет IgG, поздние антитела, а Genetico CoronaPass Total выявляет три типа антител — IgG, IgM и IgA. Другая разница между этими тестами — выбор антигена, тесты нацелены на разные белки вируса», — прокомментировала результаты исследования научный консультант Genetico Екатерина Померанцева.

Как отмечают авторы исследования, некоторые характеристики респондентов влияли на решение дать согласие выполнить тест. Так, женщины, люди молодого возраста, люди с высшим образованием и люди, которые болели или уже проходили обследование на коронавирус в последние 2-3 месяца, чаще соглашались сдать кровь для анализа. Без учета корректировки на разную склонность участников пройти тест грубый показатель даже на случайной выборке превысил бы 10%.

«Это первое в России и одно из немногих в мире исследований, основанное на случайной выборке и делающее поправку как на поведенческие характеристики респондентов, так и на характеристики тестов. В ходе исследования было отработано взаимодействие представителей разных наук: медиков, эпидемиологов, социологов и специалистов по эконометрике», — отметил ректор Европейского университета в Петербурге Вадим Волков.

Напомним, ранее данное исследование показало, что в Петербурге коронавирусом переболели не менее 200 тысяч человек — 5,7% от общего числа жителей города. К середине июня, по предварительным данным, в Петербурге отмечался рост числа положительных тестов на каждой последующей неделе в период с 18 мая по 7 июня. Тогда отмечалось, что продолжение исследования даст ценные сведения о динамике распространения инфекции и иммунного ответа.