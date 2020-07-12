Минздрав: наступление второй волны коронавируса зависит от соблюдения людьми мер безопасности

Накануне в США было зафиксировано рекордное число новых случаев заражения за сутки —66,6 тысяч. Всего в Америке уже более 3,1 миллиона случаев заражения COVID-19. В Индии количество зараженных достигло более 850 тысяч. При этом в Индии один из самых низких показателей смертности от коронавируса на миллион человек — 15.