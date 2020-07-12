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Минздрав: наступление второй волны коронавируса зависит от соблюдения людьми мер безопасности

Вероятность возникновения второй волны эпидемии коронавируса зависит от соблюдения людьми мер безопасности. Об этом сообщил главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов, передает РИА Новости.

«Крайне тревожная эпидемиологическая ситуация в некоторых станах, таких как США и Индия, вызвана несоблюдением простых мер профилактики респираторных инфекций», — отметил врач. Он добавил, что ношение масок, частое мытье рук, соблюдение социальной дистанции и изоляция заболевших могут приостановить развитие эпидемии и не допустить  возникновения второй волны.

Накануне в США было зафиксировано рекордное число новых случаев заражения за сутки  —66,6 тысяч.  Всего в Америке уже более 3,1 миллиона случаев заражения COVID-19. В Индии количество зараженных достигло более 850 тысяч. При этом в Индии один из самых низких показателей смертности от коронавируса на миллион человек — 15.

Напомним, новая волна заражения коронавирусом может наступить в ноябре-декабре, при этом она будет сложнее из-за сезонной вспышки ОРВИ, имеющей похожие с COVID-19 симптомы. Об этом заявил экс-глава всемирного профсоюза врачей WMA профессор Леонид Эйдельман.

Сабина Алиева,
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