Вероятность возникновения второй волны эпидемии коронавируса зависит от соблюдения людьми мер безопасности. Об этом сообщил главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов, передает РИА Новости.
Минздрав: наступление второй волны коронавируса зависит от соблюдения людьми мер безопасности
«Крайне тревожная эпидемиологическая ситуация в некоторых станах, таких как США и Индия, вызвана несоблюдением простых мер профилактики респираторных инфекций», — отметил врач. Он добавил, что ношение масок, частое мытье рук, соблюдение социальной дистанции и изоляция заболевших могут приостановить развитие эпидемии и не допустить возникновения второй волны.
Накануне в США было зафиксировано рекордное число новых случаев заражения за сутки —66,6 тысяч. Всего в Америке уже более 3,1 миллиона случаев заражения COVID-19. В Индии количество зараженных достигло более 850 тысяч. При этом в Индии один из самых низких показателей смертности от коронавируса на миллион человек — 15.
Напомним, новая волна заражения коронавирусом может наступить в ноябре-декабре, при этом она будет сложнее из-за сезонной вспышки ОРВИ, имеющей похожие с COVID-19 симптомы. Об этом заявил экс-глава всемирного профсоюза врачей WMA профессор Леонид Эйдельман.
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