«Я потеряла маму во время пандемии COVID-19. Она работала в поликлинике, воспитала 7 детей и каждый день совершала подвиг»

Все могло пойти по другому сценарию, если бы 5 лет назад мама не вернулась работать в поликлинику. После рождения четвертого ребенка она на какое-то время ушла с работы, но как только мы подросли, приняла решение вернуться, потому что любила свою профессию. Сначала мама восстановилась в должности санитарки, но скоро подтвердила квалификацию медсестры и выучилась на рентген-лаборанта. Когда началась эпидемия, в поликлинике никто не спросил маму, готова ли она продолжать работу. Но, я думаю, сама она тоже не задавала себе этот вопрос. Отсиживаться во время пандемии – не для нее. Чем больше она отдавала другим, тем сильнее и счастливее становилась.

Сейчас мы с братьями и сестрами стараемся справиться с болью. Нам важно запомнить маму, сохранить в себе все, что она дала нам. Все мы пошли в папу бойким характером, нам будет очень не хватать ее мягкого света. Хотя в каждом из нас есть её черты: старшая сестра – умеет всех сплотить, младшая хочет стать медиком, а я, как и мама, обожаю читать. В родительском доме благодаря маме всем находилось место — нас, шумных и разных, она примиряла и сплачивала. Я уверена, что она прожила счастливую жизнь: их отношения с папой спустя 40 лет брака были полны нежности: они путешествовали по России, ходили на спектакли, а два года назад завели немецкую овчарку.

Я рассказываю эту историю публично, потому что уверена — своей жизнью мама доказала, что можно быть простым лаборантом и каждый день совершать подвиг. Можно посвятить себя помощи другим, воспитать семерых детей и при этом быть по-настоящему счастливой женщиной. При жизни маму не наградили орденом родительской славы, но мне кажется, она его заслужила.