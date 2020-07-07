Сеть петербургских больниц развивают на случай второй волны COVID-19: они должны быстро переключаться на работу в условиях эпидемии

Здравоохранение Петербурга готовится к возможной второй волне заболеваемости коронавирусом: в городе развивают сеть медицинских стационаров, способную гибко переключаться на работу в условиях эпидемии.

«Мы развиваем нашу стационарную сеть, чтобы быть готовыми к самым разным ситуациям», — заявил губернатор Петербурга Александр Беглов во время поездки на строительную площадку нового корпуса городской больницы №13 в Колпино. В этой больнице также будут принимать петербуржцев с COVID-19 во время потенциальной второй волны.

Он напомнил, что новый корпус появится у Госпиталя ветеранов войн на Народной улице, а в Николаевской больнице в Петергофе специалисты уже делают санпропускники и проводят кислород.

Напомним, к концу мая коечный фонд в больницах Петербурга, отведенных для больных коронавирусом, был загружен на 89%. К началу июля число свободных коек для пациентов с COVID-19 выросло до более чем 3 тысяч. Больницы Петербурга, перепрофилированные для работы с коронавирусной инфекцией, будут постепенно возвращаться к привычной работе. Однако, как отмечает председатель комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец, в городе «должен быть быстро мобилизуемый пул стационарных коек, превышающий количество заболевших».