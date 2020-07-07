К вам часто обращаются пациенты с ипохондрией? В Петербурге много ипохондриков?

Данные исследований говорят о том, что ипохондрическим расстройством страдает до 2-3% населения. Но петербуржцы редко приходят к психотерапевту с запросом — я так озабочен своим здоровьем, нужно с этим что-то делать. У ипохондриков иная модель поведения — человек свои страхи и переживания развеивает через обращения к другим специалистам. Как правило, они записываются к терапевтам, эндокринологам, неврологам и кардиологам, проходят многочисленные исследования. При этом заключение «здоров» от врача не дает ипохондрику успокоения — он подозревает, что медикам не хватает квалификации, а лаборатории проводят некачественные анализы. Спустя время к некоторым приходит осознание, что проблема может носить психологический характер. Обычно к этому моменту уже накоплен большой объем медицинской информации, и у человека зарождается сомнение — может быть, проблема не в теле, а в мыслях.

При этом ипохондрия сама по себе является заболеванием.

Да, в Международную классификацию болезней (МКБ-10) входит ипохондрическое расстройство, которое характеризуется как раз чрезмерной озабоченностью состоянием своего здоровья. Если говорить о критериях — эта озабоченность должна быть у человека не менее полугода, он должен переживать по поводу одного-двух тяжелых заболеваний и иметь стойкое ощущение, что болен, вне зависимости от мнений врачей. При этом сложность в том, что зачастую человек аргументирует свои страхи конкретными ощущениями в теле — здесь что-то зудит или покалывает, тут одышка возникает.

Эти ощущения в теле мнимые? Они берутся из головы?

Говоря об ипохондрическом расстройстве, важно упомянуть феномен под названием «соматосенсорная амплификация». Он заключается в следующем: когда люди фокусируют внимание на каких-либо телесных ощущениях, эти ощущения воспринимаются ими ярче, психологически усиливается чувствительность в теле. И это дает возможность говорить: «Я ведь чувствую, что у меня что-то болит». Тут важно понимать, что наш организм постоянно работает — это машина, генерирующая энергию и телесные ощущения в режиме нон-стоп. И в норме мы, конечно, всего того, что происходит с нашим телом, не замечаем. Мы не обращаем внимание на ощущения, которые не являются явно болевыми. У человека с ипохондрическим расстройством порог чувствительности зачастую находится ниже. Зафиксировав необычное ощущение в теле, он начинает направлять на него внимание и, направляя внимание, усиливает ощущение.