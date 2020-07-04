В Петербурге выздоровели 60 пациентов с коронавирусом после переливания донорской плазмы

Так, менее чем за 2 месяца 84 больным в тяжелом состоянии перелито 164 дозы антиковидной плазмы. Отмечается, что из них 60 пациентов выписаны из больниц. «Терапия гипериммунной плазмы от пациентов, перенесших инфекцию COVID-19, показывает хорошие результаты»,— подчеркнул вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев. По его словам, пока нет вакцины, этот метод лечения заболевания является одним из наиболее эффективных. Он практикуется в Городских больницах №40, №20 и №2, Клинической больнице Святителя Луки, Больнице Святого Георгия, Мариинской больнице, Александровской больнице, Центре им. В.А.Алмазова.