В Петербурге выписали из больниц 60 пациентов, которые вылечились после переливания плазмы крови с антителами к коронавирусу. Об этом сообщила пресс-служба губернатора Петербурга со ссылкой на информацию аппарата вице-губернатора Олега Эргашева, передает «Фонтанка».
В Петербурге выздоровели 60 пациентов с коронавирусом после переливания донорской плазмы
Так, менее чем за 2 месяца 84 больным в тяжелом состоянии перелито 164 дозы антиковидной плазмы. Отмечается, что из них 60 пациентов выписаны из больниц. «Терапия гипериммунной плазмы от пациентов, перенесших инфекцию COVID-19, показывает хорошие результаты»,— подчеркнул вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев. По его словам, пока нет вакцины, этот метод лечения заболевания является одним из наиболее эффективных. Он практикуется в Городских больницах №40, №20 и №2, Клинической больнице Святителя Луки, Больнице Святого Георгия, Мариинской больнице, Александровской больнице, Центре им. В.А.Алмазова.
Напомним, в конце апреля в Петербурге начали применять плазму крови переболевших коронавирусом для лечения зараженных. Уже в мае в больнице №40 выздоровел первый пациент, а к июню число победивших COVID-19 таким способом увеличилось до 32. О том, как устроено экспериментальное лечение, читайте в нашем материале.
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