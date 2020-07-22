Правда, что пара нитей позволяет скинуть десяток лет? Отвечаем на главные вопросы о нитевом лифтинге

Мезонити, лифтинговые, армирующие — какие нити используют косметологи и в чем разница?

Оксана Кошельник: Мезонити (процедуру по их установке также называют тредлифтингом) были в тренде в начале 2010-х, но теперь отошли на второй план. Это тончайшие нити из ПДО, которые вводятся иглой-проводником и используются для улучшения качества кожи, создавая в большей степени длительный эффект биоревитализации. В 2020 году, когда мы говорим «нити», то чаще всего подразумеваем лигатурные — их диаметр больше, они сделаны на основе полимолочной кислоты, имеют насечки. Такие нити оказывают как физическую, так и химическую стимуляцию, а разные методы их установки позволяют перемещать ткани и корректировать очертания лица: воссоздать красивый овал, приподнять брови, разгладить носогубные складки, добавить объем скулам.

Евгения Стадник: Если мы еще немного углубимся в классификацию, то узнаем — есть нити лифтинговые, а есть армирующие. Желанный эффект подтяжки дают лифтинговые — позволяют надежно зафиксировать ткани в новом положении. В случае с армирующими нитями мы имеем дело с эффектом лифтинга за счет уплотнения кожи. Врач «прошивает» лицо для того, чтобы вокруг нитей сформировались коллаген и новая соединительная ткань. Каркас лица укрепляется, кожа разглаживается в нужном направлении.

Елена Терентьева: Отдельно я выделила бы и формообразующие нити — их установка заменяет многочисленные инъекции филлеров, позволяя воссоздать утраченные объемы на лице более естественным образом. Такая процедура — высший пилотаж в нитевом лифтинге. Проармировать лицо не так сложно, а вот провести нить так, чтобы скулы вернули былую высоту — это уже мастерство.