Чем лифтинговые нити отличаются от армирующих, через какое время эффект от процедуры сходит на нет и как обезопасить себя от неудачного результата? Отвечаем на главные вопросы о нитевом лифтинге вместе с врачами-косметологами из Петербурга.
Правда, что пара нитей позволяет скинуть десяток лет? Отвечаем на главные вопросы о нитевом лифтинге
Врачи-эксперты:
- Оксана Кошельник, врач дерматокосметолог Института красоты ГАЛАКТИКА;
- Людмила Федорова, врач-косметолог, дерматовенеролог клиники высшей категории «ГрандМед»;
- Евгения Стадник, врач-косметолог клиники DK.Forma;
- Елена Терентьева, врач-дерматовенеролог, косметолог Института красоты СПИК.
Мезонити, лифтинговые, армирующие — какие нити используют косметологи и в чем разница?
Оксана Кошельник: Мезонити (процедуру по их установке также называют тредлифтингом) были в тренде в начале 2010-х, но теперь отошли на второй план. Это тончайшие нити из ПДО, которые вводятся иглой-проводником и используются для улучшения качества кожи, создавая в большей степени длительный эффект биоревитализации. В 2020 году, когда мы говорим «нити», то чаще всего подразумеваем лигатурные — их диаметр больше, они сделаны на основе полимолочной кислоты, имеют насечки. Такие нити оказывают как физическую, так и химическую стимуляцию, а разные методы их установки позволяют перемещать ткани и корректировать очертания лица: воссоздать красивый овал, приподнять брови, разгладить носогубные складки, добавить объем скулам.
Евгения Стадник: Если мы еще немного углубимся в классификацию, то узнаем — есть нити лифтинговые, а есть армирующие. Желанный эффект подтяжки дают лифтинговые — позволяют надежно зафиксировать ткани в новом положении. В случае с армирующими нитями мы имеем дело с эффектом лифтинга за счет уплотнения кожи. Врач «прошивает» лицо для того, чтобы вокруг нитей сформировались коллаген и новая соединительная ткань. Каркас лица укрепляется, кожа разглаживается в нужном направлении.
Елена Терентьева: Отдельно я выделила бы и формообразующие нити — их установка заменяет многочисленные инъекции филлеров, позволяя воссоздать утраченные объемы на лице более естественным образом. Такая процедура — высший пилотаж в нитевом лифтинге. Проармировать лицо не так сложно, а вот провести нить так, чтобы скулы вернули былую высоту — это уже мастерство.
Нити ведь рассасываются? Сколько вообще будет сохраняться эффект?
Людмила Федорова: Рассасывающиеся материалы обеспечивают лифтинг-эффект на 1–2 года, и я рекомендую использовать только их. Совершенно безопасный процесс биодеградации начинается через 4–6 месяцев после проведения процедуры. Но карета не превращается в тыкву: нити продолжают работать на качество кожи. Дело в том, что входящая в их состав молочная кислота активирует естественный процесс обновления клеток
и оказывает дополнительное омолаживающее действие. Она выделяется, пока нити полностью не биодеградируют, так что результат процедуры со временем только улучшается.
Елена Терентьева: Распад нити происходит при помощи гидролиза — она притягивает к себе воду. Тем самым мы получаем еще и эффект биоревитализации, существенно улучшая состояние кожи, ее увлажненность. На 6–7-й месяц самих ниточек уже не будет, но на их месте появятся тяжи из коллагена и эластина — они и формируют каркас лица.
Евгения Стадник: Я против нитей, которые не рассасываются. Во-первых, кожа — иммунный орган, и нежелательная реакция на инородный предмет может возникнуть даже через годы после его установки. Во-вторых, ничто не вечно — любые нити все равно будут со временем провисать и ослабевать. Рассасывающиеся нити честно выполняют свою функцию, а затем распадаются на безопасные компоненты и выводятся из организма. Эффект, по моим наблюдениям, сохраняется на срок до 1 года. Но мы можем повторять процедуру, восстанавливая или усиливая эффект. Некоторые приходят на нитевой лифтинг так же, как на коррекцию гелями — ежегодно. Есть пациенты, которые после нескольких процедур добиваются достаточно устойчивого эффекта и делают повторы реже.
В каком возрасте имеет смысл задуматься о нитевой подтяжке?
Людмила Федорова: Часто петербурженки задумываются о нитевом лифтинге к моменту, когда уже есть все показания для пластической операции. Например, при наличии птоза (опущения тканей лица. — Прим. ред.) 3–4 степени. Важно понимать, что нити — это некий мостик между косметологией и пластической хирургией. Но, в отличие от хирургов, убрать большие избытки кожи мы не можем. Поэтому слишком завышенные ожидания — повод для отказа в процедуре. Бывают и исключения из правил — например, недавно я устанавливала нити пациентке старше 70 лет, как раз с 4-й степенью птоза. Она никогда не бывала у косметолога, но настояла — очень хочу попробовать. Нам удалось добиться изменений. Да, они не такие колоссальные, чтобы выставлять результаты в Instagram, но все остались довольны.
Оксана Кошельник: Нитевой лифтинг проводится не только для коррекции уже наступивших возрастных изменений, но и для их профилактики. Поэтому возраст пациентов может быть совершенно разный. Например, процедура показана при дисплазии соединительной ткани. Это генетическое нарушение, которое встречается все чаще — изменение овала лица, растяжимость и дряблость кожи проявляют себя в достаточно молодом возрасте, уже в 25–27 лет. Уплотнить и подтянуть кожу, избежать усиления возрастных проявлений нам помогает нитевой лифтинг.
Елена Терентьева: В среднем моим пациенткам от 30 до 55 лет, но пул поклонниц процедуры явно помолодел: юные петербурженки хотят иметь точеное лицо, а армирующие и биостимулирующие нити дают возможность «заморозить» его очертания в желанном виде. Вообще показания для процедуры мы имеем уже с 18 лет — например, с помощью нитевого лифинга можно избавить пациентку от врожденной асимметрии лица.
Легко ли проходит восстановление после нитей и когда ждать финального результата?
Людмила Федорова: Я никогда не скрываю, что у нитевого лифтинга есть период реабилитации — это не процедура обеденного перерыва. Первое время при прикосновении к лицу может наблюдаться некая болезненность — ведь вводя нити, мы травмируем кожу изнутри. Но она снимается обычной таблеткой обезболивающего. Важно иметь возможность два-три дня пересидеть дома — в это время могут наблюдаться синяки, отеки, неровности на коже. Хотя я тот самый человек, который испытывал на себе процедуру нитевого лифтинга и на следующий день уже выходил на работу. Пациенты не пугались и даже не замечали изменений, хотя сама себе напоминала хомячка.
Елена Терентьева: После процедуры всегда говорю паци- ентам: «Я свою работу сделала, теперь начинается ваша». В период реабилитации, который в общей сложности занимает неделю, нужно быть сдержанным в эмоциях — контролировать мимику, стараться не хохотать и не улы- баться слишком широко. А еще через день после нитевого лифтинга я рекомендую прийти на микротоковую терапию — грамотная физиотерапия облегчит восстановление и снизит отечность.
Оксана Кошельник: Если не брать во внимание небольшие отеки и синяки, эффект от подтяжки нитями пациент видит сразу после процедуры. Правда, это лишь эффект механического воздействия и перемещения тканей. Финальный же результат мы получаем, когда вокруг нити образовываются коллагеновые волокна — по данным гистологических исследований, это происходит в срок около 60 дней после их установки. Поэтому оценивать результат от проведенной процедуры имеет смысл не через неделю, а через два месяца.
Как застраховаться от неумелого врача и неудачной процедуры?
Евгения Стадник: В первую очередь обращайте внимание на наличие дипломов — владение врача-косметолога нитевой методикой должно быть подтверждено соответствующими документами. Например, особой популярностью пользуются нити Aptos, и на сайте производителя пациент может найти информацию о любом специалисте, который имеет право на установку этих нитей. Чтобы снизить вероятность развития нежелательных реакций, ваш лечащий врач должен грамотно собрать анамнез — всю информацию о состоянии вашего здоровья. Беременность, онкологические и аутоиммунные заболевания, декомпенсированный сахарный диабет, плохая свертываемость крови и наличие инфекции являются противопоказаниями для процедуры. Что касается технической стороны — чем больше опыт врача, тем меньше вероятность появления зацепок и стяжений во время установки нитей. При этом гарантировать их стопроцентное отсутствие нельзя — мы все же имеем дело с живыми тканями. Подытоживая: застраховаться от неудачной процедуры вам поможет вдумчивый подход к выбору врача и клиники.
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