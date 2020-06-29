Разрабатывает вакцину китайская национальная фармацевтическая группа Sinopharm. По имеющимся на данный момент результатам, препарат показывает хорошие результаты, что позволяет разработчику предположить — вакцина будет безопасной для всех людей. Уже сейчас антитела к коронавирусу появились у тысячи добровольцев из Китая, в рамках третьего этапа испытаний вакцину будут вводить тысячам людей за рубежом.

Напомним, что в конце мая в России успешно провели испытания вакцины от коронавиурса на людях. Но неофициально — подопытными стали добровольцы из числа сотрудников Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава РФ. Иммунитет, полученный после введения вакцины против коронавируса, будет сохраняться в течение около двух лет или более. Несмотря на это, примерно 50% россиян не заинтересованы в прохождении вакцинации от новой коронавирусной инфекции. В мае результаты опроса ВЦИОМ говорили о том, что 35% жителей России не собираются быть привитыми.

Вакцину от нового коронавируса COVID-19 создаст Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток. Кроме того, в Петербурге разрабатывают еще одну вакцину от коронавируса. Минобороны начинает испытания вакцины от коронавируса на военнослужащих-добровольцах, а в Германии и Великобритании к испытаниям на людях уже приступили. Еще в начале февраля глава ВОЗ Тедрос Адхан Гебрейесус заявил, что на разработку вакцины от COVID-19 уйдет около полутора лет. Позже также стало известно, когда в России планируют начать массовую вакцинацию от коронавируса.