1. В нынешний период нежной зелени прогуливайтесь по дорожкам, а не залезайте в кусты, даже если вам там что-то очень приглянулось. Ведь в топе летних рисков для здоровья — заражение клещевыми инфекциями. По данным санитарных врачей, с мая от клещей пострадали уже почти 5 тысяч петербуржцев, к 21 июня зарегистрировано 8 случаев клещевого энцефалита и 24 случая боррелиоза. После поездки за город устройте тщательный осмотр тела — если встреча с клещом все же произошла, аккуратно извлеките его с помощью пинцета, положите в банку и отправьтесь вместе с ней в ближайший травмпункт или дневной стационар Боткинской больницы на Миргородской улице. Если присосавшийся клещ здоров и не является носителем инфекции, то вашему организму тоже ничего не угрожает.

2. Летом и осенью возрастает заболеваемость кишечными инфекциями. Поэтому, поддавшись искушению купить лоток клубники перед уличным пикником, не забывайте, что ягоды и фрукты нужно тщательно мыть — и не в ближайшем озере. Диарея — заболевание, от которого люди по всему миру умирают и в 2020 году. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) дает простые руководства: профилактика заболевания складывается из доступа к безопасной питьевой воде, мытья рук с мылом и надлежащей гигиены пищевых продуктов. Если с вами ребенок, рекомендую промывать овощи и фрукты на отдыхе с помощью бутилированной воды — дети очень восприимчивы к инфекциям, и не во всех населенных пунктах качество воды соответствует гигиеническим нормам.

3. Все с детства слышали правило — не купаться в грозу и не скрываться от нее под деревьями. Но, к сожалению, уже в этом году произошла трагедия — семилетний мальчик погиб от удара молнии на побережье Финского залива. Не нужно забывать, что это серьезная опасность, которая может нам угрожать.

4. С одной стороны, солнечная инсоляция полезна — благодаря приему солнечных ванн мы получаем дефицитный витамин D. С другой стороны, длительное нахождение под достаточно жесткими в нынешний период солнечными лучами приводит к ожогам. А в дальнейшей перспективе существенно увеличивает риск развития рака кожи и меланомы. Именно эти онкологического заболевания чаще всего обнаруживали у россиян в 2019 году. Пользуйтесь солнцезащитными кремами и ограничьте пребывание на солнце с 12.00 и до 16.00.

5. На даче следите за своими пожилыми родственниками. Наши бабушки — самые стойкие садоводы, но слишком интенсивные нагрузки, резкие движения, подъем тяжестей при имеющемся остеопорозе могут привести к перелому позвонков в поясничном отделе, что приведет к развитию болевого синдрома, потребует лечения и лишит их летних радостей.