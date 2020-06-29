Коронавирусная инфекция не отменяла классических летних вызовов организму — укусов клещей, болезней грязных рук, тепловых ударов и аллергии. О том, какие опасности для здоровья таит жаркая (и даже умеренно жаркая) погода в Петербурге, и как защититься от самых типичных проблем, «Собака.ru» рассказали петербургские врачи.
Не только санитайзер: 16 советов от петербургских врачей для здорового летнего отдыха
Ольга Кузнецова, д.м.н., главный семейный врач Петербурга, заведующая кафедрой семейной медицины СЗГМУ им. Мечникова
1. В нынешний период нежной зелени прогуливайтесь по дорожкам, а не залезайте в кусты, даже если вам там что-то очень приглянулось. Ведь в топе летних рисков для здоровья — заражение клещевыми инфекциями. По данным санитарных врачей, с мая от клещей пострадали уже почти 5 тысяч петербуржцев, к 21 июня зарегистрировано 8 случаев клещевого энцефалита и 24 случая боррелиоза. После поездки за город устройте тщательный осмотр тела — если встреча с клещом все же произошла, аккуратно извлеките его с помощью пинцета, положите в банку и отправьтесь вместе с ней в ближайший травмпункт или дневной стационар Боткинской больницы на Миргородской улице. Если присосавшийся клещ здоров и не является носителем инфекции, то вашему организму тоже ничего не угрожает.
2. Летом и осенью возрастает заболеваемость кишечными инфекциями. Поэтому, поддавшись искушению купить лоток клубники перед уличным пикником, не забывайте, что ягоды и фрукты нужно тщательно мыть — и не в ближайшем озере. Диарея — заболевание, от которого люди по всему миру умирают и в 2020 году. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) дает простые руководства: профилактика заболевания складывается из доступа к безопасной питьевой воде, мытья рук с мылом и надлежащей гигиены пищевых продуктов. Если с вами ребенок, рекомендую промывать овощи и фрукты на отдыхе с помощью бутилированной воды — дети очень восприимчивы к инфекциям, и не во всех населенных пунктах качество воды соответствует гигиеническим нормам.
3. Все с детства слышали правило — не купаться в грозу и не скрываться от нее под деревьями. Но, к сожалению, уже в этом году произошла трагедия — семилетний мальчик погиб от удара молнии на побережье Финского залива. Не нужно забывать, что это серьезная опасность, которая может нам угрожать.
4. С одной стороны, солнечная инсоляция полезна — благодаря приему солнечных ванн мы получаем дефицитный витамин D. С другой стороны, длительное нахождение под достаточно жесткими в нынешний период солнечными лучами приводит к ожогам. А в дальнейшей перспективе существенно увеличивает риск развития рака кожи и меланомы. Именно эти онкологического заболевания чаще всего обнаруживали у россиян в 2019 году. Пользуйтесь солнцезащитными кремами и ограничьте пребывание на солнце с 12.00 и до 16.00.
5. На даче следите за своими пожилыми родственниками. Наши бабушки — самые стойкие садоводы, но слишком интенсивные нагрузки, резкие движения, подъем тяжестей при имеющемся остеопорозе могут привести к перелому позвонков в поясничном отделе, что приведет к развитию болевого синдрома, потребует лечения и лишит их летних радостей.
Татьяна Давыденко, врач-терапевт клиники семейной медицины «МЕДИ на Невском»
6. Летняя простуда из-за работающего кондиционера — это не миф. По возвращению в офисы после удаленной работы, старайтесь избегать резкого переда температур: садиться под холодный поток, предварительно разогревшись на солнце, не стоит. Это может стать причиной заболеваний верхних дыхательных путей — ларингитов, ларинготрахеитов. Кроме того, если кондиционер используется долгое время, в нем могут поселиться опасные бактерии, вызывающие пневмонию при попадании в легкие. Случаи такой пневмонии встречаются в практике петербургских врачей, но, к счастью, все реже. Во многих крупных компаниях система кондиционирования стабильно обслуживается и очищается.
7. Прежде чем отправиться в воду, ознакомьтесь со списком водоемов Ленобласти, купание в которых разрешено Роспотребнадзором. И если на самом пляже написано: «Купаться запрещено», значит делать этого действительно не стоит. Несоответствие воды гигиеническим нормам грозит кишечными инфекциями и дерматологическими заболеваниями.
8. Если летом у вас снизился аппетит — это нормально. Организму не требуется такое количество калорий, как зимой, когда он защищается от холода. Соблюдайте питьевой режим (в жаркий период стоит выпивать не менее 2 литров воды в день), выбирайте легкие блюда, включайте в рацион овощи и фрукты с повышенным содержанием жидкости.
9. Период цветения деревьев и луговых трав длится с мая по август, в это время вырастает число обращений пациентов с бронхиальной астмой и поллинозами (аллергией на пыльцу). Отличить проявления аллергических реакций от симптомов вирусных инфекций несложно — как минимум, в первом случае отсутствует температура.
10. Для людей с аллергическими заболеваниями хорошим приобретением на весну и лето будет профессиональный очиститель воздуха. Эффективные продаются в специализированных магазинах и рассчитаны на определенный кубометраж помещения. И даже если аллергии у вас нет, очищать воздух в квартире тоже полезно. Особенно если ваши окна выходят на оживленную автомобильную трассу.
11. Используйте летний период в Петербурге для закаливания и профилактики простудных заболеваний. Выезд за город (в период пандемии лучше совершать поездки в индивидуальном транспорте, а не переполненном вагоне электрички), длительные прогулки на свежем воздухе, сбалансированное питание с учетом сезонных фруктов и овощей. Проведенное с пользой лето позволит организму легче пережить испытание петербургской зимой.
Ольга Крылова, к.м.н., врач-терапевт, кардиолог
1. Выезжая на дачу, берите желательно взять с собой правильно наполненную укомплектованную аптечку: конечно, перекись водорода и пластырь пригодятся всем, но в остальном составлять ее следует индивидуально, с учетом личных особенностей здоровья. Проверьте, чтобы необходимый запас лекарств взяли с собой ваши бабушки и дедушки. Бывает так, что даже необходимые таблетки от артериальной гипертензии оказываются забыты, и петербуржцы поступают после загородного отдыха к врачам в дестабилизированном состоянии.
2. Употребление алкоголя на жаре чревато опасной комбинацией в виде алкогольной интоксикации и теплового удара. Эти состояния при сочетании усугубляют друг друга — симптомы смешиваются и деозориентируют окружающих. Например, вы думаете, что человек пьяный, а у человека тепловой удар. Или наоборот — что он перегрелся, а в это время наблюдается интенсивная выраженная интоксикация. Старайтесь не пить на жаре или пить совсем умеренно.
3. Важно помнить, что тепловой удар — далеко не безобидное состояние. Те, кто его перенес, отмечают, что стали гораздо хуже воспринимать воздействие солнечных лучей и высокие температуры: даже при незначительном перегреве возникают головная боль, головокружения, перепады давления. Таких эпизодов в жизни лучше избегать, ответственно защищаясь от солнца.
4. Каждый год около тысячи россиян получают отравление грибами, примерно 30 случаев заканчивается летальными исходами. Пик отравлений приходится на август и сентябрь, но первые грибы появляются в лесах уже сейчас. Главное правило — собирайте только те грибы, которые вам хорошо знакомы.
5. Если вы, как ответственный петербуржец, отправляетесь в места массового скопления людей в средствах индивидуальной защиты, действуйте логично. Буквально на днях я наблюдала удивительную картину: женщина в маске и перчатках с очень серьезным лицом перебирала немытую морковь в лотке, а после облизала палец в этой самой перчатке, чтобы помочь себе открыть пакет. Разумные действия снизят риск заражения как COVID-19, так и другими инфекционными заболеваниями.
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