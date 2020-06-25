Коронавирусом переболели больше 350 тысяч россиян. Для многих из них борьба с новой инфекцией еще не закончена: люди не чувствуют себя здоровыми, испытывают усталость, не могут вернуться к работе. В некоторых случаях восстановление после болезни может растянуться до полугода. Врач физической и реабилитационной медицины, лектор конференции «Июньская школа физической и реабилитационной медицины: реабилитации при COVID-19», д.м.н. Алексей Шмонин рассказал «Собака.ru», как построить свой собственный план реабилитации и не навредить себе после выздоровления.
Как правильно восстанавливаться после коронавируса: инструкция от врачей-реабилитологов из Петербурга
COVID-19 поражает не только лёгкие и дыхательную систему, вирус может воздействовать на почки, сердце, желудочно-кишечный тракт и даже мозг. Переболевшие нередко замечают снижение внимания и нарушение памяти. Но самый частый повод заняться реабилитацией после коронавируса – потеря жизненной активности. Люди перестают справляться с домашними делами, чувствуют слабость и быстро устают.
В современной реабилитации мы не лечим симптомы, а восстанавливаем способность пациента нормально жить. Поэтому борьбы с дыхательными нарушениями недостаточно, многим людям нужна поддержка психолога, а некоторым пациентам после аппаратов ИВЛ требуется помощь логопеда, чтобы снова нормально глотать пищу и пить.
Наталья Шохова
Клинический психолог психологического пространства " WHY STUDIO"
В течение месяца после выздоровления испытывать сильные переживания совершенно нормально. Вы можете чувствовать вину, злость, тревогу –постепенно эти переживания уйдут, вы вернетесь к привычной жизни. Если вы замечаете, что тревожные симптомы не проходят: нарастает бессонница, снижается аппетит, вам трудно работать и отдыхать, это повод обратиться к психологу.
COVID-19 может вскрыть те психологические проблемы, которые в нас есть. В такой стрессовый период все неразрешенные нами вопросы начинают напоминать о себе. Страхи или установки, которые мешают вам восстановиться после болезни, скорее всего, присутствовали в вашей жизни и раньше. Коронавирус помог вам заметить проблему, а значит у вас есть шанс стать более психологически здоровым человеком, чем до болезни.
Единственный случай, когда человеку обязательно нужно показаться психологу – тяжелое течение COVID-19 и подключение к аппарату ИВЛ. У переболевшего коронавирусом в такой форме может развиться депрессия или посттравматическое стрессовое расстройство, которое связано с ощущением собственной беспомощности и страхом смерти.
Если вы переболели коронавирусом, для начала важно понять, столкнулись ли вы с неприятными последствиями болезни и как они влияют на вашу жизнь. Какие могут быть проблемы, например, из-за одышки вы не может пойти в магазин за продуктами или перестали справляться с домашними делами, вам трудно быть активным весь день и хочется отдыхать. Не игнорируйте эти симптомы. Даже если вы легко перенесли болезнь, вам может понадобиться помощь врача-реабилитолога.
Многие пациенты верят: если они молоды и перенесли заболевание легко, то и восстановление пройдет быстро. Это не всегда так. Моя коллега, врач, работала с больными коронавирусом и заразилась. По всем признакам у неё была легкая форма COVID-19, её мучили сонливость и слабость. Но после выздоровления ей пришлось восстанавливаться больше месяца: внимание и концентрация не возвращались, она не могла работать. Другой случай – мой пациент, мужчина 60 лет. У него было поражено 80% легкого, спустя несколько недель после выписки из больницы он пришел ко мне на реабилитацию. Я протестировал его: одышки нет, сердце работает отлично, все в порядке. Моя помощь мужчине не понадобилась.
Как организовать реабилитацию после коронавируса?
1. Реабилитацию следует начинать, как только стабилизируется состояние. Прежде всего – прислушайтесь к своему организму. Задайте себе вопросы. Как изменилась моя жизнь после коронавируса? Чувствую ли я негативные последствия болезни?
Наталья Шохова
Клинический психолог психологического пространства " WHY STUDIO"
Психологическое восстановление зависит от того, как человек относился к COVID-19 до того, как заболел.
- Отрицание существования болезни приводит к чувствам злости и несправедливости. Человек не предполагал, что заразится, но это с ним произошло. Он может винить себя. Чувства такого человека будут выражены неярко, ведь он привык игнорировать коронавирус. Переживания могут проявляться через нарушения сна, аппетита или апатию. Здесь важно задать себе вопрос. О чем говорят мне эти симптомы? Проговорите невыраженные чувства и разрешите себе болеть и выздоравливать.
- Если изначально человек воспринимал новости о коронавирусе с повышенной тревожностью: покупал ненужные лекарства, каждый день проверял статистику – его тревожность в период восстановления может усилиться. Не зря я переживал, ведь я заболел. В таком случае задайте себе вопросы. Чего я боюсь? Мне страшно принести вред другим? Я боюсь смерти? Или переживаю, что не смогу выплатить ипотеку? Общайтесь с другими людьми, говорите, так вам будет проще восстановиться.
- Люди склонные к ипохондрии после выздоровления могут находить у себя все новые и новые болезни. Они чувствуют, что должны быть начеку, и поэтому постоянно прислушиваются к своим телесным ощущениям. Если вы заметили за собой такое поведение, поработайте с принятием своего тела. Начните с аффирмации: я люблю свое тело, оно абсолютно здорово.
- Восприятие COVID-19 со злостью и раздражением может повлиять на процесс восстановления. Если человек изначально видел в болезни проявление чье-либо агрессии по отношению к себе, его гнев после выздоровления может нарастать. Выясните, на что и на кого есть злость? Выразите эти эмоции через монолог, запишите свои мысли или нарисуйте картину.
2. Сдайте анализы. Вам важно понять, какие именно системы организма дают сбой, и наладить их работу. Сегодня у врачей в инфекционной больнице не всегда хватает времени на полное обследование пациентов. А это важно сделать: последствия COVID-19 не всегда очевидны. Например, могут пострадать почки, при этом человек не будет чувствовать никаких симптомов.
Ваш лечащий врач подберет необходимый комплекс анализов. Я рекомендую сдать кровь на креатинин и определить скорость клубочковой фильтрации, установить суточную потерю белка и уровень калия в крови. Если во время болезни у вас был плохой аппетит или вы долгое время были на аппарате ИВЛ – исследуйте общий белок и альбумин в крови. Сниженный этих показателей говорит о том, что в организме стоит искать и другие дефициты питательных веществ (жиров, углеводов, витаминов).
3. Составьте свой план восстановления. Реабилитировать дыхательную систему и опорно-двигательный аппарат поможет гимнастика. Лучше всего обратиться к реабилитологу. Часто после коронавирусной инфекции пациент начинает дышать поверхностно и использует вспомогательные дыхательные мышцы. Врач выявляет такие неэффективные привычки и учит пациента дышать правильно.
В Петербурге за реабилитацией после COVID-19 можно обратиться в реабилитационные центры и реабилитационные отделения городских больниц. Если вам нужна помощь врача, отправьте свою заявку в Городскую больницу №40, в Николаевскую больницу или в Городскую поликлинику №116.
Александр Мартыненко
Кандидат медицинских наук, мануальный терапевт, спортивный врач, реабилитолог
Наладьте режим дня, даже если раньше вы не придерживались расписания. Завтрак, дыхательная гимнастика, прогулка, послеобеденный отдых – спланируйте свой день, это позволит вам контролировать реабилитацию. Если человек весь день лежал на диване, а перед сном вспомнил о восстановлении: выпил 2 литра воды и занялся гимнастикой, это явно не пойдет ему на пользу. Высыпайтесь, на раннем этапе после выздоровления спать можно до 10 часов.
Заведите блокнот или скачайте приложение на телефон, где будете записывать изменения, которые с вами происходят. Такой дневник поможет вам и вашему врачу отследить динамику реабилитации.
Контролируйте артериальное давление и частоту сердечных сокращений. Для взрослого человека нормальные показатели давления 120 на 70, частота сердечных сокращений не должна быть выше 120 ударов в минуту. Если вы заметили отклонения от нормы, это означает, что дыхательная и сердечнососудистая системы не справляются и вам нужно обратиться к врачу.
Когда организм уже окреп, можно отправиться в путешествие на море. Наши легкие любят сухой климат. А морской воздух содержит отрицательно заряженные аэроионы, они помогают насытить организм кислородом и очистить легкие.
4. Ходите прогулочным шагом. Дозированная ходьба поможет восстановиться. Не гуляйте больше 1,5-2 часов подряд. Следите за тем, чтобы у вас не было одышки: идите в темпе, при котором вы легко можете поддержать беседу. Я рекомендую своим пациентам купить пульсометр и отслеживать насыщенность крови кислородом во время прогулки (она должна быть не меньше 96%).
5. Вирус более охотно поражает тех, кто ест много сладкой и жирной пищи. Откажитесь от большого количества углеводов, ешьте продукты богатые клетчаткой.
Александр Мартыненко
Кандидат медицинских наук, мануальный терапевт, спортивный врач, реабилитолог
После COVID-19 многие люди худеют. Чтобы восстановить массу тела, прежде всего, наладьте питьевой режим: пейте 1,5-2 литра чистой воды ежедневно. Откажитесь от концентрированных соков, отдайте предпочтение свежим фруктам.
Легочная ткань состоит из белка. Поддержите свои легкие, мышцы, суставы и головной мозг, ешьте продукты животного происхождения: мясо, птицу, рыбу, яйца и молочку. Рассчитать количество белка, необходимое вам ежедневно, можно по формуле: 1,5 грамма белка × ваш вес в килограммах. Помните, что в 100 граммах говядины содержится 30 граммов белка, а в куриной грудке всего 20 граммов.
У некоторых пациентов после коронавируса страдает желудочно-кишечный тракт. В период восстановления откажитесь от жаренных на масле блюд, запекайте еду в духовке или готовьте на пару.
6. Проверьте, нет ли у вас дефицита витамина Д. Медики пришли к выводу, что восполнение недостатка этого витамина способствует восстановлению после коронавируса.
Чего точно не стоит делать во время реабилитации?
1. Нельзя надувать шарики, это может травмировать еще не окрепшие лёгкие. Резкий кашель, агрессивные дыхательные практики или сильная задержка дыхания могут привести к баротравме легко: в лёгком возникнут рубцы, которые помешают полноценной работе органов дыхания. Представьте, что вы упали и повредили ногу, а вам советуют почаще на ней прыгать – ни к чему хорошему это не приведет. Резкие вдохи и усиленные выдохи при надувании шариков – худший вариант реабилитации.
2. Откажитесь от дыхательных техник с резкими и сильными движениями. В период восстановления ваше дыхание должно быть плавным и спокойным.
3. Не реабилитируйтесь до упада: если вы чувствуете усталость, значит пора отдохнуть. Русские люди любят реабилитироваться через боль. Коронавирусная инфекция приводит к истощению резервов организма, поэтому чрезмерная нагрузка может продлить период восстановления.
4. Не стоит забывать о средствах индивидуальной защиты: носите маску в общественных местах. К сожалению, иммунитет к коронавирусу не стойкий, и есть риск заболеть повторно. Не забывайте менять маску каждые 2-3 часа.
Текст: Ольга Шкворова.
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