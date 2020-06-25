Как правильно восстанавливаться после коронавируса: инструкция от врачей-реабилитологов из Петербурга

Клинический психолог психологического пространства " WHY STUDIO"

Психологическое восстановление зависит от того, как человек относился к COVID-19 до того, как заболел.

- Отрицание существования болезни приводит к чувствам злости и несправедливости. Человек не предполагал, что заразится, но это с ним произошло. Он может винить себя. Чувства такого человека будут выражены неярко, ведь он привык игнорировать коронавирус. Переживания могут проявляться через нарушения сна, аппетита или апатию. Здесь важно задать себе вопрос. О чем говорят мне эти симптомы? Проговорите невыраженные чувства и разрешите себе болеть и выздоравливать.

- Если изначально человек воспринимал новости о коронавирусе с повышенной тревожностью: покупал ненужные лекарства, каждый день проверял статистику – его тревожность в период восстановления может усилиться. Не зря я переживал, ведь я заболел. В таком случае задайте себе вопросы. Чего я боюсь? Мне страшно принести вред другим? Я боюсь смерти? Или переживаю, что не смогу выплатить ипотеку? Общайтесь с другими людьми, говорите, так вам будет проще восстановиться.

- Люди склонные к ипохондрии после выздоровления могут находить у себя все новые и новые болезни. Они чувствуют, что должны быть начеку, и поэтому постоянно прислушиваются к своим телесным ощущениям. Если вы заметили за собой такое поведение, поработайте с принятием своего тела. Начните с аффирмации: я люблю свое тело, оно абсолютно здорово.

- Восприятие COVID-19 со злостью и раздражением может повлиять на процесс восстановления. Если человек изначально видел в болезни проявление чье-либо агрессии по отношению к себе, его гнев после выздоровления может нарастать. Выясните, на что и на кого есть злость? Выразите эти эмоции через монолог, запишите свои мысли или нарисуйте картину.