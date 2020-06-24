Глава Минздрава: всплеск пандемии в России идет на спад

Глава Минздрава также добавил, что снижение заболеваемости наблюдается в первую очередь в Москве. «Регионы [идут] как бы с опозданием недели на три. Мы видим, что часть регионов уже прошла, часть еще нет. У нас четыре основных региона, которые еще остаются на высоком уровне заболеваемости», – подчеркнул он. По словам Мурашко, ситуация в мире «будет зависеть от того, какой иммунитет, какое распространение пойдет», поэтому карантинные меры все еще действуют.