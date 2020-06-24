Всплеск пандемии коронавируса в России идёт на спад, считает министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Об этом сообщает ТАСС.
Глава Минздрава: всплеск пандемии в России идет на спад
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Фото: Shutterstock
«Всплеск в России уже идет на убыль», – сказал он в среду, 23 июня. «Мы видим, в Москве уровень популяционного иммунитета растет и это, соответственно, позволяет снижать заболеваемость. Но нужно помнить, что те, кто не переболел все-таки должны меры предосторожности соблюдать», – отметил Мурашко.
Глава Минздрава также добавил, что снижение заболеваемости наблюдается в первую очередь в Москве. «Регионы [идут] как бы с опозданием недели на три. Мы видим, что часть регионов уже прошла, часть еще нет. У нас четыре основных региона, которые еще остаются на высоком уровне заболеваемости», – подчеркнул он. По словам Мурашко, ситуация в мире «будет зависеть от того, какой иммунитет, какое распространение пойдет», поэтому карантинные меры все еще действуют.
Кроме того, Мурашко рассказала о том, что как только испытания будет завершены, Минздрав проинформирует о результатах. Как он отметил, работа идет «штатно, ничего пока не ускорялось».
Ранее стало известно о том, что иммунитет, полученный после введения вакцины против коронавируса, будет сохраняться в течение около двух лет или более. Такие сроки назвали в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.
Напомним, Министерство обороны приступило к клиническим испытаниям отечественной вакцины от коронавируса, разработанной с участием 48-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны РФ. Ее будут применять на добровольцах из числа военнослужащих. В конце мая в России уже провели испытания (успешно!) вакцины от коронавиурса на людях. Но неофициально — подопытными стали добровольцы из числа сотрудников Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава РФ.
Биотехнологическая компания BIOCAD намерена приступить к клиническим испытаниям на людях вакцины от коронавируса уже этим летом. Одновременно с ними к доклиническим исследованиям приступают в петербургском НИИ гриппа имени Смородинцева. Вакцина против коронавирусной инфекции, которую разрабатывает в Петербурге биотехнологическая компания BIOCAD, вошла в список потенциальных вакцин от Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Клинические испытания на людях планируется провести уже этим летом. Генеральный директор компании Дмитрий Морозов в интервью «Собака.ru» рассказал о перспективах появления самой ожидаемой вакцины XXI века.
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