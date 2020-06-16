Как говорят ученые, новый вирус SARS-CoV-2 поражает клетки стенок сосудов, поэтому одна из главных причин осложнений и гибели больных при COVID-19 — тромбозы сосудов легких, вызывающие нарушения газообмена и блокирующие доступ любых препаратов в пораженный участок. Чтобы избежать осложнений, пациентам с диагностированным коронавирусом назначают препараты, разжижающие кровь — такие как гепарин. При этом единого подхода к протоколам дозирования их в мире пока не существует — слишком низкие дозы неэффективны, слишком высокие могут привести к кровотечениям.

Исследование посвящено разработке методики расчета необходимых доз гепарина и других антикоагулянтов. Его результаты позволят облегчить течение болезни и уменьшить количество тяжелых случаев и летальных исходов. При успешном завершении исследования рекомендации по подбору доз гепарина будут включены в рекомендации Минздрава и общемировую практику.

«Идея исследования, в котором я участвую как лаборант, была сначала в том, чтобы доказать, что связь между состоянием системы свертывания и тяжестью протекания COVID-19 в принципе есть, а теперь, на втором этапе, задача более амбициозная — регулярно измерять скорость свертывания крови у каждого пациента, и предоставлять эти данные лечащим врачам, чтобы они могли корректировать дозу антикоагулянтов не тогда, когда осложнения уже развились, а до того, как это произошло — и, возможно, вместо того, чтобы это произошло. Ну и в принципе оценить, какие антикоагулянты и в каких дозах обычно работают лучше всего», — рассказывает научный журналист Ася Казанцева, которая также участвует в исследовании.

Для того, чтобы продолжать исследование, необходимы денежные средства — на платформе Planeta.ru открыт сбор средств в поддержку проекта.

«Трудность в том, что у нас временно заканчиваются деньги. Вообще нас поддерживает Роснано, и спасибо им огромное, но процесс получения финансирования не быстрый. Деньги были, деньги будут, сейчас денег нет. Работу останавливать никто не планирует. Так что мы запустили краудфандинговую кампанию на Планете. Если вы захотите дать нам денег, мы будем очень рады», — добавляет Казанцева.