«По нашему мнению, там совершенно незначительные мутации, и это один и тот же вирус, который циркулирует по многим континентам. А те мутации, которые накапливаются, не являются системными. Он недавно попал к нам из дикой природы. Он фактически приспосабливается к жизни в организме человека. И эти мутации направлены на то, чтобы он меньше плохих последствий создавал для хозяина и дальше распространялся», — сказал Морозов.

В конце апреля ученые Австралии и Тайваня обнаружили первую значительную мутацию нового коронавируса SARS-CoV-2. Специалисты изучили генетическую структуру 106 образцов возбудителя COVID-19 — отклонение было выявлено в образце, взятом у пациента из Индии. Тогда авторы исследования отметили — полученные результаты вселяют надежду на то, что вакцина от COVID-19 будет эффективной. Однако в случае, если мутации продолжат выявляться, это может существенно осложнить работу над вакциной.

Вакцина против коронавирусной инфекции, которую разрабатывает в Петербурге биотехнологическая компания BIOCAD, вошла в список потенциальных вакцин от Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Клинические испытания на людях планируется провести уже этим летом. Генеральный директор компании Дмитрий Морозов в интервью «Собака.ru» рассказал о перспективах появления самой ожидаемой вакцины XXI века.