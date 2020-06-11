«Ездить на вызовы было некому — все сами болели»: врачи скорой помощи из Петербурга — о работе во время пандемии. Часть 2

«Знаю, что правительство готовит нас к выходу из самоизоляции. Надеюсь, они отслеживают количество заболевших»

Рассказывает фельдшер одной из подстанций ССМП (фамилию и имя пожелала оставить неизвестными).

Я не представляют, что будет, если с 15 июня мы выйдем из самоизоляции. Количество вызовов скорой помощи только растет, бригады медиков стоят в очередях в больницы. Поток пациентов не уменьшается, наоборот, мы заметили всплеск, когда в первых числах июня некоторые вышли на работу.

Бригады скорой помощи теперь выезжают на ОРВИ и в квартиры. Раньше мы вообще не принимали такие вызовы, этим занималась неотложка. Но сейчас многие медики болеют, неотложка часто занята – ОРВИ тоже наша работа. Каждую смену я попадаю на несколько случаев заболевания COVID-19 – вчера это было 4 выезда из 12. Работа напряженная, в больницах очереди из скорых, ждать приходится по 4-8 часов, иногда стоим всю ночь. Так как многие бригады заняты в очередях, оставшимся приходится непросто, они обслуживают весь город.

Мы работаем по одному, хотя раньше медиков в бригаде было двое. Машин хватает, но врачи болеют. Мы стараемся закрывать свободные машины, я работаю через сутки. Если машины будут простаивать, скорых будет мало и на другие бригады упадет огромная нагрузка.

Время, за которое мы должны приехать к пациенту – 20 минут. Подстанций довольно много, и диспетчеры стараются давать вызовы поближе к тебе. Но бывает, что вообще никого из медиков рядом нет, и мы едем из одного конца города в другой. Недавно еле успели доставить пациента в стационар. Был очень тяжелый случай, мы подключили мужчину к аппарату кислородного дыхания. Его, конечно, взяли в больнице без очереди. Сегодня узнала, что врачам все-таки удалось стабилизировать его состояние.

Тяжело болеют люди 50 лет и старше, но бывают и молодые пациенты. Среди заболевших врачей много молодых, некоторым меньше 30. Сейчас у нас на скорой бум по заболеваемости медиков. За 2 дня с нашей подстанции ушли 9 человек. А у нас маленькая подстанция – 3 машины всего. Я думаю, это связано с тем, что люди не предупреждают диспетчера о наличии признаков ОРВИ. Диспетчер передает нам, что эпидемиологический анамнез спокойный, а по приезде выясняется – есть все симптомы COVID-19. Мы приезжаем только в маске и перчатках, и, конечно, заражаемся.